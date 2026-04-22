Россия в марте 2026 года произвела рекордные 3,3 млн тонн СПГ

Россия в марте 2026 года произвела 3,3 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что стало абсолютным максимумом для одного месяца. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Производство СПГ в марте составило 3,31 млн тонн. Это на 15,2% больше показателя февраля и на 13,3% выше уровня марта 2025 года.

Предыдущий максимум, согласно данным Росстата, наблюдался в январе 2026 года, когда производство составило 3,29 млн тонн.



В России в настоящее время действуют два крупнотоннажных СПГ-завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Еще один проект — «Арктик СПГ-2» (первая линия) — официально не запущен, однако сообщалось об экспорте с него отдельных партий в Китай. Также в России действуют два среднетоннажных СПГ-завода на Балтике — «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк», которые внесены в санкционный список Министерства финансов США.



Ариана Ранцева