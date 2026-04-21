Прокуратура Татарстана — о сделке по Ту-214: неустойку надо выплатить, но без процентов
Альберт Суяргулов поддержал требования «Татнефти» в части взыскания неустойки по договору строительства самолетов, но не согласился с начислением коммерческих процентов
На контроле у Альберта Суяргулова
Сегодня в ходе арбитражного процесса по иску «Татнефти» к «Туполеву» о взыскании 11,7 млрд рублей выступила прокуратура Татарстана. Прокурор отдела по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сабудская изложила позицию надзорного органа по поводу требований, предъявленных к ПАО «Туполев».
До начала слушаний она передала ходатайство, подписанное прокурором РТ Альбертом Суяргуловым. Однако выступление прокуратуры РТ не привело к урегулированию многомиллиардного спора — третья попытка заключить мировое соглашение снова сорвалась.
В начале судебного заседания представитель «Туполева» сообщила о подготовке нового (третьего по счету, — прим. ред.) варианта мирового соглашения. По ее словам, авиастроительная корпорация постаралась «максимально соблюсти условия, которые истец хотел включить в проект мирового соглашения». Конкретизировать условия она не стала.
«Туполев»: по почте вовремя не дошло
Однако к началу судебного заседания документы снова не успели вовремя поступить в распоряжение руководства «Татнефти». Как пояснила представитель «Туполева», документы с проектом мирового соглашения были отправлены по почте из-за требований режима секретности. Правда, ответчик продублировал передачу материалов по другим каналам связи, но безуспешно.
По этой причине представитель «Туполева» вновь попросила отсрочку, чтобы не переходить к рассмотрению по существу спора. «Мы ходатайствуем об отложении на минимальный хотя бы срок или о перерыве, чтобы истец успел ознакомиться. Я думаю, что если и будут правки, то несущественные», — пояснила она.
«Татнефть»: сколько можно затягивать?
Представитель «Татнефти» Марат Арсланов высказался против отложения дела. «Если ответчик действительно заинтересован в заключении мирового соглашения, то должен был заблаговременно направить мировое соглашение. Хотя бы по электронной почте, чтобы ускорить процесс», — возразил он.
Марат Арсланов подчеркнул, что судебный процесс неоправданно затягивается по инициативе ответчика. «Мы считаем, что [истец] злоупотребляет правом, так как уже фактически имеет рассрочку в 1,5 года в исполнении денежных обязательств. Надо понимать, что мы не можем бесконечно рассматривать предложения, которые, по существу, ни к чему не приводят. Сколько можно затягивать?» — обратился он к судье Юлии Назаровой.
Напомним, что «Татнефть» требует не только возврата всего объема средств, направленных на финансирование строительства самолетов Ту-214, но настаивает на выплате неустойки. Нефтяная компания придерживается исходной позиции: ответчик обязан выплатить основную сумму долга, а проценты должны рассчитываться как за пользование чужими средствами — согласно статье 395 Гражданского кодекса РФ. Исходя из этого, сумма требований «Татнефти» к «Туполеву» составила 11,7 млрд рублей.
Как насчитать неустойку «Туполеву»?
Прокуратура РТ поддержала требования «Татнефти» в части взыскания неустойки, но не согласилась с начислением на нее процентов.
— Задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, поэтому требования истца о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежат удовлетворению, — сообщила прокурор отдела по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сабудская.
При этом надзорное ведомство не согласилось с подходами нефтяников по ее начислению. Как заявила Татьяна Сабудская, требования «Татнефти» о взыскании процентов на основании положения статьи 395 Гражданского кодекса РФ не применимы. «Основанием для этого является наличие в договоре договорной неустойки, которая применяется при нарушении обязательства. Материалы дела подтверждают факт такого нарушения», — сообщила она. При этом ходатайство «Туполева» об уменьшении размера неустойки ввиду ее несоразмерности не подлежит удовлетворению.
Судья АС РТ Юлия Назарова приняла решение объявить перерыв до 26 апреля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».