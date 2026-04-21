Прокуратура Татарстана — о сделке по Ту-214: неустойку надо выплатить, но без процентов

Альберт Суяргулов поддержал требования «Татнефти» в части взыскания неустойки по договору строительства самолетов, но не согласился с начислением коммерческих процентов

Сегодня в ходе арбитражного процесса по иску «Татнефти» к «Туполеву» о взыскании 11,7 млрд рублей выступила прокуратура Татарстана. Прокурор отдела по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сабудская изложила позицию надзорного органа по поводу требований, предъявленных к ПАО «Туполев».

До начала слушаний она передала ходатайство, подписанное прокурором РТ Альбертом Суяргуловым. Однако выступление прокуратуры РТ не привело к урегулированию многомиллиардного спора — третья попытка заключить мировое соглашение снова сорвалась.

В начале судебного заседания представитель «Туполева» сообщила о подготовке нового (третьего по счету, — прим. ред.) варианта мирового соглашения. По ее словам, авиастроительная корпорация постаралась «максимально соблюсти условия, которые истец хотел включить в проект мирового соглашения». Конкретизировать условия она не стала.

«Туполев»: по почте вовремя не дошло

Однако к началу судебного заседания документы снова не успели вовремя поступить в распоряжение руководства «Татнефти». Как пояснила представитель «Туполева», документы с проектом мирового соглашения были отправлены по почте из-за требований режима секретности. Правда, ответчик продублировал передачу материалов по другим каналам связи, но безуспешно.

По этой причине представитель «Туполева» вновь попросила отсрочку, чтобы не переходить к рассмотрению по существу спора. «Мы ходатайствуем об отложении на минимальный хотя бы срок или о перерыве, чтобы истец успел ознакомиться. Я думаю, что если и будут правки, то несущественные», — пояснила она.

«Татнефть»: сколько можно затягивать?

Представитель «Татнефти» Марат Арсланов высказался против отложения дела. «Если ответчик действительно заинтересован в заключении мирового соглашения, то должен был заблаговременно направить мировое соглашение. Хотя бы по электронной почте, чтобы ускорить процесс», — возразил он.

Марат Арсланов подчеркнул, что судебный процесс неоправданно затягивается по инициативе ответчика. «Мы считаем, что [истец] злоупотребляет правом, так как уже фактически имеет рассрочку в 1,5 года в исполнении денежных обязательств. Надо понимать, что мы не можем бесконечно рассматривать предложения, которые, по существу, ни к чему не приводят. Сколько можно затягивать?» — обратился он к судье Юлии Назаровой.

Напомним, что «Татнефть» требует не только возврата всего объема средств, направленных на финансирование строительства самолетов Ту-214, но настаивает на выплате неустойки. Нефтяная компания придерживается исходной позиции: ответчик обязан выплатить основную сумму долга, а проценты должны рассчитываться как за пользование чужими средствами — согласно статье 395 Гражданского кодекса РФ. Исходя из этого, сумма требований «Татнефти» к «Туполеву» составила 11,7 млрд рублей.

Как насчитать неустойку «Туполеву»?



Прокуратура РТ поддержала требования «Татнефти» в части взыскания неустойки, но не согласилась с начислением на нее процентов.

— Задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, поэтому требования истца о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежат удовлетворению, — сообщила прокурор отдела по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сабудская.

При этом надзорное ведомство не согласилось с подходами нефтяников по ее начислению. Как заявила Татьяна Сабудская, требования «Татнефти» о взыскании процентов на основании положения статьи 395 Гражданского кодекса РФ не применимы. «Основанием для этого является наличие в договоре договорной неустойки, которая применяется при нарушении обязательства. Материалы дела подтверждают факт такого нарушения», — сообщила она. При этом ходатайство «Туполева» об уменьшении размера неустойки ввиду ее несоразмерности не подлежит удовлетворению.

Судья АС РТ Юлия Назарова приняла решение объявить перерыв до 26 апреля.

