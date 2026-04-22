Выпуск легковых авто в РФ вырос на 2,3% в I квартале 2026 года

Выпуск грузового автотранспорта сократился на 30,1%

Производство легковых автомобилей в России в I квартале 2026 года составило 180 тыс. единиц. Это на 2,3% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте 2026 года выпуск легковых машин вырос на 9,8% по сравнению с мартом 2025 года и увеличился на 1,2% по отношению к февралю 2026 года, достигнув 66,9 тыс. единиц.

Производство грузового автотранспорта в I квартале 2026 года составило 25,5 тыс. единиц, что на 30,1% меньше, чем годом ранее. В марте выпуск грузовиков составил 10,5 тыс. единиц — снижение на 25,4% в годовом выражении, но рост на 12,5% к февралю.

Выпуск автобусов массой свыше 5 тонн в январе — марте сократился на 19,9%, до 1,8 тыс. единиц. В марте производство составило 727 единиц (-17,5% к марту 2025 года, +12% к февралю 2026 года).

Выпуск автобусов массой не более 5 тонн в I квартале снизился на 57,8% — до 1,6 тыс. единиц. В марте производство составило 713 единиц (-53,2% в годовом выражении, +26,2% к февралю).



