Россельхознадзор усилил контроль за белорусской молочной продукцией

Поводом стало обнаружение альбендазола сульфона в твороге двух производителей

Фото: Мария Зверева

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт», входящих в белорусские группы компаний «Серволюкс» и «Санта».

Решение принято в связи с выявлением остаточного содержания альбендазола сульфона в твороге. Нарушения были установлены в ходе мониторинговых исследований молочной продукции, поступающей из Белоруссии на российский рынок.

По всем выявленным случаям Россельхознадзор направил уведомления в адрес ветеринарной службы Белоруссии с требованием принять необходимые меры для предотвращения подобных нарушений.

Ариана Ранцева