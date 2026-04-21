Нефть Brent подорожала до $96,85 за баррель

Фьючерсы на WTI на июнь подорожали на $1,41 (1,61%), до $88,83 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. По данным на 18:10 мск, цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $96,85 за баррель, что на $1,37 (1,43%) выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает Интерфакс.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $1,41 (1,61%) до $88,83 за баррель.

Напомним, что США продлили разрешение на продажу российской нефти.

Ариана Ранцева