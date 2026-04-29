Правительство выделит 50 млрд рублей на создание полимерного производства в Нижнекамске

Правительство России выделит около 50 миллиардов рублей на субсидирование кредита для создания производства синтетических волокон и полимеров для легкой промышленности в Татарстане. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Производственный комплекс полного цикла будет построен на базе АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Предприятие займется выпуском полиэтилентерефталата — полимера, применяемого в производстве тары, пленок и других изделий, а также различных видов синтетических нитей и волокон для текстильной промышленности.

Проект признан крупнейшим среди поддержанных в рамках механизма субсидирования льготных кредитов кластерной инвестиционной платформы. Его реализация осуществляется в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на обеспечение технологического лидерства.

— Рассчитываем, что это укрепит базу экономического роста за счет увеличения числа собственных высокотехнологичных разработок с высокой добавленной стоимостью, поможет появлению новых рабочих мест, в том числе и на смежных предприятиях, — отметил Михаил Мишустин.

Наталья Жирнова