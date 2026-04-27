МЧС: переувлажнение почвы угрожает татарстанскому урожаю

В нескольких городах республики, в том числе в Елабуге, Чистополе и Бугульме, фиксируется опасное явление на протяжении 20 дней

Фото: Динар Фатыхов

Главное управление МЧС России по Татарстану выступило с предупреждением о возникновении опасного агрометеорологического явления — переувлажнения почвы.

Согласно данным метеостанций республики, в ряде районов Татарстана наблюдается критическое состояние почвы. В Елабуге, Больших Кайбицах, Дрожжаном, Чистополе, Мензелинске, Муслюмово и Азнакаево с 6 апреля, а также в Арске и Бугульме с 8 апреля фиксируется опасное явление на протяжении 20 дней.

На глубине 10—12 сантиметров почва приобрела липкую, текучую или мягкопластичную консистенцию, что существенно затрудняет проведение сельскохозяйственных работ. Такое состояние может привести к задержке посевных работ и угрозе гибели урожая.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Специалисты рекомендуют аграриям воздержаться от проведения посевных работ до нормализации состояния почвы, заранее подготовить дренажные системы и избегать передвижения техники по переувлажненным участкам во избежание разрушения структуры грунта.

Напомним, что к посевным работам на момент 18 апреля приступили 11 районов Татарстана.

Наталья Жирнова