На модернизацию информационной системы АПК Татарстан выделит 27 млн рублей

Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных, контролировать работы на полях и вести учет сельскохозяйственных животных

Фото: Динар Фатыхов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан реализует многомиллионный проект модернизации государственной информационной системы агропромышленного комплекса. Система объединит более 4 тысяч участников сельскохозяйственного сектора региона в единую цифровую платформу, следует из данных в документах на сайте госзакупок.

Обновленная система станет ключевым инструментом для всех участников агропромышленного комплекса. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных, контролировать работы на полях и вести учет сельскохозяйственных животных. Доступ к системе будет осуществляться через личный кабинет с авторизацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Платформа включает комплекс специализированных модулей для мониторинга сельскохозяйственных земель, контроля обработки полей и сбора данных. Особое внимание уделяется геоинформационной поддержке аграриев и цифровому учету животных.

Система обеспечит оперативное взаимодействие между сельхозпроизводителями и органами власти, позволит своевременно информировать аграриев о доступных мерах господдержки и упростить процесс предоставления отчетности. Все данные будут храниться в защищенной базе с возможностью их анализа и визуализации.

Согласно документам, сумма модернизации составляет 27 миллионов рублей.

Напомним, что главное управление МЧС России по Татарстану выступило с предупреждением о возникновении опасного агрометеорологического явления — переувлажнения почвы.

Наталья Жирнова