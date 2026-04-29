Промпроизводство в Татарстане выросло на 5,3% за первый квартал

Обрабатывающие производства увеличили выпуск на 10,7%, добыча полезных ископаемых — на 4,4%, энергетика — на 3,8%

Промышленное производство в Татарстане в январе — марте 2026 года выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Татарстанстата.

В марте показатель увеличился на 8,6% в годовом выражении, а по сравнению с февралем 2026 года — на 13,8%, что указывает на заметное ускорение в конце квартала.

Положительная динамика обеспечена ростом в ключевых секторах экономики. Обрабатывающие производства увеличили выпуск на 10,7%, добыча полезных ископаемых — на 4,4%, а энергетический сектор — на 3,8%. При этом в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 5,6%.

Наиболее сильные темпы роста в марте по сравнению с мартом прошлого года показали ремонт машин и оборудования — рост на 18,3%. Химическая промышленность прибавила 15,4%, а производство прочих готовых изделий — 11,6%. Рост также зафиксирован в производстве автотранспортных средств и прицепов (плюс 9,8%), а также кокса и нефтепродуктов (плюс 7,3%).

В то же время ряд отраслей продемонстрировал снижение. Наиболее заметное падение зафиксировано в производстве резиновых и пластмассовых изделий (минус 36,7%), электрического оборудования (минус 34,6%), неметаллической минеральной продукции (минус 17%), кожи и изделий из кожи (минус 11%), а также в металлургическом производстве (минус 10,3%).



Ариана Ранцева