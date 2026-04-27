Brent впервые с 7 апреля превысила $108 за баррель

Фото: Максим Платонов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $108 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:21 мск, стоимость Brent росла на 2,62%, до $108,09 за баррель. К 10:39 мск Brent замедлила рост и торговалась на уровне $107,89 за баррель (+2,43%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года прибавляла 2,31%, до $96,58 за баррель.

Ариана Ранцева