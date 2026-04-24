Brent торгуется выше $106 за баррель

Вечером в пятницу цена на нефть марки Brent повышается, тогда как WTI дешевеет. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Интерфакс.

По данным на 18:16 мск, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $106,01 за баррель, что на $0,94 (0,89%) выше закрытия предыдущей сессии.

Контракты на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени опустились в цене на $0,38 (0,4%), до $95,47 за баррель.

Ариана Ранцева