Российский производитель электротехники провел в Казани этап чемпионата электриков

Мероприятие прошло в Казанском энергетическом колледже, организаторами выступили IEK GROUP и АНО «Агентство развития профессионального мастерства»

В Казани 21 апреля прошел второй полуфинал чемпионата электриков IEK-2026. Участие в нем приняли 15 электромонтажников, показавших лучшие результаты в отборочном онлайн-туре. Победителями стали Ярослав Ермошин, Рузаль Зиннатуллин и Данил Хисамутдинов.

«Это уже второй полуфинал в этом году, и он наглядно показывает, как вырос профессионализм электромонтажников: на фоне усложнения технологий отрасли особенно нужны высококвалифицированные специалисты. Символично, что именно Казань, знаковый для IEK GROUP город, где несколько лет назад в холдинг вошли крупные предприятия светотехники LEDEL и FEREKS и был дан старт новому этапу развития компании, может сегодня стать точкой старта и для карьеры участников», ― говорит директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская.

На двух площадках соревновались опытные и начинающие электромонтажники из лиг «Профессионалы» и «Юниоры». Задание включало сборку работающей электроустановки и написание алгоритма управления на языке FBD.

Победители полуфинала награждены денежными сертификатами, а обладатели первого и второго места среди профессионалов и золотой медали среди юниоров получили путевки в финал чемпионата электриков IEK, где они будут бороться за главный приз и выход на Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».

Все участники полуфинала получили Международный паспорт компетенций (Skills Passport), подтверждающий их квалификацию по стандарту BRICS и возможность пройти независимую оценку квалификации. Бонусом стала экскурсия на производство компании, где выпускается светотехническое оборудование. На заводе участники полуфинала посмотрели, как отливаются корпуса из алюминия для светотехнической продукции, познакомились с экструзионным и сборочным производством.

«Благодарим Казанский энергетический колледж за то, что предоставил площадку для проведения полуфинала. Мы, в свою очередь, рады принимать у себя на производстве лучших электромонтажников нескольких регионов, ― говорит директор производственного комплекса светотехники компании в Казани Валерий Бобрышов. ― Любой электрик, даже если системы освещения не его специализация, должен понимать, как работает светотехника, знать ее особенности и технические характеристики».

В этот же день в колледже прошла деловая программа полуфинала, которая была посвящена инструментам развития кадрового потенциала российских предприятий для достижения технологического лидерства России на мировом уровне.