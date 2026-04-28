В Татарстане продлили субсидии на обучение кадров для ОПК

Соответствующий документ был подписан Алексеем Песошиным

Кабинет Министров Татарстана утвердил программу профессионального обучения и дополнительного образования для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 2026–2028 годы. Программа реализуется в рамках национального проекта «Кадры» и подписана премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Основная цель инициативы — обеспечение предприятий ОПК квалифицированными специалистами через систему целевого обучения. Работодатели смогут получить государственную поддержку на организацию профессиональной подготовки сотрудников.

Механизм поддержки предусматривает предоставление субсидий из республиканского бюджета при софинансировании из федерального бюджета. Максимальная стоимость обучения одного специалиста составит 59,58 тысячи рублей.

Участниками программы могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Татарстана и включенные в перечень организаций ОПК.

Ключевые показатели эффективности программы включают требование о сохранении не менее 85% обученных специалистов в течение года после завершения обучения, а также трудоустройство не менее 80% граждан, прошедших подготовку по направлению службы занятости.

Напомним, что в октябре прошлого года более 30 человек приехали в Татарстан трудоустраиваться на предприятия ОПК по нацпроекту.

