В мясной продукции из Беларуси нашли несоответствия составу

Под усиленный контроль попали товары 15 предприятий

Россельхознадзор выявил незаявленные компоненты и нарушения в продукции ряда белорусских предприятий. В консервах из говядины мясоперерабатывающего производства СПК «Агрокомбинат Снов» обнаружена ДНК свиньи, не указанная в составе.

В связи с этим ведомство обратилось в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой изменить статус предприятия в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

Также сообщается, что в говядине предприятия «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» выявлены бактерии группы кишечной палочки. Такие же бактерии обнаружены в сухой молочной продукции «Лидского молочно-консервного комбината» и в салаке горячего копчения производителя «Фишмэн Пауэр».

Всего усиленный лабораторный контроль введен в отношении продукции 15 белорусских предприятий.

