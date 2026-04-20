В мясной продукции из Беларуси нашли несоответствия составу
Под усиленный контроль попали товары 15 предприятий
Россельхознадзор выявил незаявленные компоненты и нарушения в продукции ряда белорусских предприятий. В консервах из говядины мясоперерабатывающего производства СПК «Агрокомбинат Снов» обнаружена ДНК свиньи, не указанная в составе.
В связи с этим ведомство обратилось в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой изменить статус предприятия в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».
Также сообщается, что в говядине предприятия «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» выявлены бактерии группы кишечной палочки. Такие же бактерии обнаружены в сухой молочной продукции «Лидского молочно-консервного комбината» и в салаке горячего копчения производителя «Фишмэн Пауэр».
Всего усиленный лабораторный контроль введен в отношении продукции 15 белорусских предприятий.
