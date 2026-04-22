Производство электроэнергии в РФ выросло на 1,8% в I квартале 2026 года

Производство электроэнергии в России по итогам I квартала 2026 года составило 333 млрд кВт·ч. Это на 1,8% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Тепловые электростанции (ТЭС) нарастили выработку на 0,4% в годовом выражении, произведя 229 млрд кВт·ч. Атомные электростанции (АЭС) увеличили выработку на 4,5% — до 54,5 млрд кВт·ч. Гидроэлектростанции (ГЭС) показали рост на 5,4%, составив 47,3 млрд кВт·ч.

Производство электроэнергии в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года снизилось на 0,8% — до 106 млрд кВт·ч. АЭС выработали 16,3 млрд кВт·ч, что на 6,9% ниже уровня марта 2025 года. ТЭС снизили выработку на 1% — до 73,2 млрд кВт·ч. ГЭС, напротив, увеличили показатели на 6,7% — до 16,1 млрд кВт·ч.

По сравнению с февралем 2026 года в марте производство электроэнергии снизилось на 1%. Выработка ТЭС уменьшилась на 2,1%, АЭС — на 7%. ГЭС увеличили выработку на 10,8%.



Ариана Ранцева