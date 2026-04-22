Brent подорожала до $101,5 за баррель, прибавив 3%

Фьючерсы на WTI на июнь подорожали на $2,7 (3,01%) — до $92,37 за баррель, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США

Фото: Максим Платонов

Нефть прибавляет в цене 3% на торгах в среду, сорт Brent вновь торгуется выше отметки $100 за баррель, сообщает «Интерфакс».

По данным на 18:10 мск, цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $101,5 за баррель. Это на $3,02 (3,07%) выше показателя на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $2,7 (3,01%) — до $92,37 за баррель.

Рост рынка продолжился после публикации данных Министерства энергетики США, которые неожиданно показали увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Ариана Ранцева