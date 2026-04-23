FLAMAX реализовал проект в Геленджике
Резервуары для хранения воды поставили на электроподстанции «Толстый мыс»
Производственное предприятие FLAMAX усилило противопожарную безопасность электроподстанции «Толстый мыс» в Геленджике. Сборные стальные резервуары для хранения воды применили в системе автоматического пожаротушения подстанции.
Емкости изготовили на собственном заводе FLAMAX в Лаишевском районе Татарстана и доставили в Краснодарский край. Их габариты получились классические, а исполнение — уличное. Суммарно они вмещают 216 кубометров воды, рассчитаны на сезонные осадки и специфические нагрузки, в том числе на повышенную сейсмическую активность южного региона.
C учетом неоднородного рельефа местности инженеры FLAMAX предложили разместить резервуары на разных фундаментных основаниях. В итоге перепад высот составил 500 мм.
Благодаря преимуществам сборной технологии строительства монтаж конструкций проводился на режимном действующем объекте без привлечения тяжелой и сварочной техники и не внес корректировок в круглосуточный режим его работы.
