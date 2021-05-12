Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 10 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 10 мая.



Как поживает наш портфель?



+ Moderna: на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 158,55 доллара за акцию (примерно 11 732 рубля по курсу 74). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,74 доллара на акцию (+2,41%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 67 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 35 196 рублей. Плюс 201 рубль, или 0,57% .

— AMD: на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 75,99 доллара за акцию (примерно 5 623 рубля по курсу 74). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 8,52 доллара на акцию (+10,08%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 744 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 28 115 рублей. Минус 3 724 рубля, или 11,69% .

+ NVIDIA : на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 570,63 доллара за акцию (примерно 42 226 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,05 доллара на акцию (+4,02%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 890 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 42 226 рубля. Плюс 890 рублей, или 2,15%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 570,63 доллара за акцию (примерно 42 226 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,05 доллара на акцию (+4,02%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 890 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет — Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 466,80 доллара за акцию (примерно 34 543 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 66,66 доллара на акцию (-12,49%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 5 653 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 34 543 рубля. Минус 5 653 рубля, или 14,06%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 466,80 доллара за акцию (примерно 34 543 рубля по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 66,66 доллара на акцию (-12,49%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 5 653 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 18,47 доллара за акцию (примерно 1 366 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,43 доллара на акцию (-22,71%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 434,86 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 13 660 рублей. Минус 4 340 рублей, или 24,1%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 18,47 доллара за акцию (примерно 1 366 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,43 доллара на акцию (-22,71%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 434,86 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 4 074 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 629,5 рубля на акцию (-13,38%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 20 370 рублей. Минус 3 147 рублей, или 13,38%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 4 074 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 629,5 рубля на акцию (-13,38%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет — Tesla : на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 629,04 доллара за акцию (примерно 46 548 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 46,46 доллара на акцию (-6,87%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 4 351 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 46 548 рублей. Минус 4 351 рубль, или 8,54%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 629,04 доллара за акцию (примерно 46 548 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 46,46 доллара на акцию (-6,87%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 4 351 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет + Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 51,20 доллара за GDR (примерно 3 788 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,72 доллара на депозитарную расписку (+7,83%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 210,38 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 37 880 рублей. Плюс 2 110 рублей, или 5,9%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 51,20 доллара за GDR (примерно 3 788 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,72 доллара на депозитарную расписку (+7,83%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 210,38 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 34,43 доллара за акцию (примерно 2 547 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,45 доллара на акцию (-4,04%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 156,55 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 25 470 рублей. Минус 1 560 рублей, или 5,77%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 34,43 доллара за акцию (примерно 2 547 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,45 доллара на акцию (-4,04%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 156,55 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 2 291,75 доллара за акцию (примерно 169 589 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 269,84 доллара на акцию (+13,34%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 17 239 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 169 589 рублей. Плюс 17 239 рублей, или 11,31%.

на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 2 291,75 доллара за акцию (примерно 169 589 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 269,84 доллара на акцию (+13,34%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 17 239 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет + EOG Resources: на момент закрытия рынка 10.05.2021 торговались по 84,55 доллара за акцию (примерно 6 256 рублей по курсу 74). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,63 доллара на акцию (+14,38%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 749 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 112 608 рублей. Плюс 13 482 рубля, или 13,6%.

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования, 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Десять недель спустя мы видим его рост до 566 205 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 72 013 рублей, или 14,57%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Десять недель спустя 7 651,97 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 093,04 доллара, или 16,7%.

Рубль укрепился в последние недели с 75 до 74 рублей за доллар, как следствие, наш портфель в рублях немного сжался — примерно на 1,5%.

Большая часть нашего портфеля ушла в минусовые значения по итогам последних двух недель вслед за всем рынком акций США. Причины — публикация отчетности большинства компаний (уже порядка 88% компаний сделали это), как следствие, инвесторы приступили к фиксации своего участия в эмитентах и перекладыванию в другие. В целом, как отмечают аналитики, прибыли компаний в минувшем квартале выросли максимальными темпами с первого квартала 2010 года.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые выиграют от снятия карантина, в особенности туристического сектора и сферы развлечений. Существенно подорожавшие технологические компании уже не привлекают внимания, так как считаются «перекупленными» (на пике).

В целом надо отметить, что за десять недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Акции Google (Alphabet Inc) имеют большой вес в нашем портфеле и являются основным активом по его сохранению. Наконец-то начали раскрывать свой потенциал роста акции компании EOG Resources. Как писалось ранее в нашем обзоре рынка криптовалют, мы переложим небольшую часть портфеля в криптовалюты в ближайшую неделю.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин