Рынок криптовалют: к чему присмотреться и стоит ли инвестировать?

Сегодня колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин предлагает поговорить о рынке криптовалют. Бурный рост котировок самой известной из них — биткойна — придал дополнительный импульс развитию этого рынка в целом. Менее известные «монеты» демонстрируют неплохой рост вместе с рынком. На взгляд эксперта издания, криптовалюты — очень хороший инструмент спекулятивных вложений небольших сумм. Он предлагает разобрать, к каким монетам стоит присмотреться и включить в свой портфель. В «Реальном времени» выходят обзоры модельного портфеля зарубежных акций, идея Сафиулина — зафиксировать небольшую сумму (до 70 тысяч рублей) и переложиться в криптовалюты на три месяца. Сейчас, по его мнению, самое время.

Криптовалюта — суть предмета

Давайте разберем, что такое криптовалюта и зачем она нужна, помимо спекуляций на ней — главной задачи инвестора, так как нам нужен арбитраж (купил дешевле — продал дороже) на любых активах.

Развитие технологий изменили условия работы людей, методы их общения, способы оплаты покупок. Криптовалюта — цифровая валюта, у которой нет физического выражения, единицей является «монета». Учет внутренних расчетных единиц обеспечивается децентрализованной платежной системой — то есть нет внутреннего или внешнего администратора в виде банка для проверки транзакций. Система работает в автоматическом режиме и позволяет человеку в любом месте отправлять и получать платежи. Монета представляет собой зашифрованную информацию, которую невозможно скопировать. Для хранения и передачи данных между кошельками и в открытые регистры (где фиксируются ваши оплаты или получение оплат вами) используется расширенное шифрование — для обеспечения безопасности.

Криптовалюты создаются с использованием технологии блокчейн — способ записи транзакций в так называемые блоки и отметки времени. Как следствие, получается цифровой регистр транзакций, который очень сложно взломать. Помимо этого, используется знакомая всем по банкам так называемая двухфакторная идентификация. Первой криптовалютой стал всем известный биткойн в 2009 году, и с тех пор появилось порядка 2000 различных типов криптовалют.

10 самых важных криптовалют, помимо биткойна

Мы сознательно не будем включать и описывать биткойн, так как про него написано и сказано уже очень много и он де-факто является эталоном рынка. Давайте посмотрим на топ-10 самых продвинутых криптовалют — с точки зрения объема рынка, количества пользователей и роста котировок. Многие монеты имеют новые «фишки» в виде возможности большего количества вычислений в секунду и алгоритма доказательства доли владения (proof-of-stake). Итак:

Ethereum (ETH)



Представляет собой децентрализованную программную платформу, которая позволяет создавать и запускать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps) без простоев, мошенничества, контроля или вмешательства со стороны третьих лиц. Цель Ethereum — создать децентрализованный набор финансовых продуктов, к которым любой человек в мире может иметь свободный доступ.



Приложения на Ethereum запускаются на его криптографическом токене, зависящем от платформы, ether (эфир). Эфир похож на средство передвижения по платформе Ethereum, и за ним охотятся в основном разработчики, которые хотят разрабатывать и запускать приложения внутри Ethereum, а теперь еще и инвесторы, желающие оплачивать покупки других цифровых валют с помощью эфира. Эфир, запущенный в 2015 году, в настоящее время является второй по величине цифровой валютой по рыночной капитализации после биткойна, хотя он значительно отстает от доминирующей криптовалюты. По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация эфира составляет примерно 38% от размера биткойна (рост на 19% с января).



В 2014 году Ethereum запустил предварительную продажу эфира, которая получила огромный отклик; это помогло вступить в эпоху первичного размещения монет (ICO). Согласно Ethereum, его можно использовать для «кодификации, децентрализации, защиты и торговли чем угодно». После атаки на DAO в 2016 году Ethereum был разделен на Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC).



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Ethereum (ETH) составляла 400,2 миллиарда долларов, а стоимость одного токена — 3456 долларов (рост 189% с января).



В 2021 году Ethereum планирует изменить свой алгоритм консенсуса с доказательства работы на доказательство доли владения. Этот шаг позволит сети Ethereum работать с гораздо меньшим энергопотреблением, а также повысит скорость транзакций. Proof-of-Stake позволяет участникам сети «ставить» свой эфир в сеть. Этот процесс помогает защитить сеть и обрабатывать происходящие транзакции. Те, кто это делает, получают вознаграждение в эфире аналогично процентному счету. Это альтернатива механизму доказательства работы биткойна, когда майнеры получают больше биткойнов за обработку транзакций. Litecoin (LTC)



Запущенный в 2011 году, он был одной из первых криптовалют, пошедших по стопам биткойна. Его часто называют «серебром по сравнению с золотом биткойна». Его создал Чарли Ли, выпускник Массачусетского технологического института и бывший инженер Google.



Litecoin основан на глобальной платежной сети с открытым исходным кодом, которая не контролируется каким-либо центральным органом и использует scrypt в качестве доказательства работы, которое может быть декодировано с помощью процессоров потребительского уровня.



Хотя Litecoin во многом похож на биткойн, у него более высокая скорость генерации блоков и, следовательно, более быстрое время подтверждения транзакции. Помимо разработчиков, растет число продавцов, принимающих Litecoin.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Litecoin составляла 21,17 миллиарда долларов, а стоимость токена — 329,40 долларов (рост 214% с января), что делает его десятой по величине криптовалютой в мире. Cardano (ADA)



Криптовалюта, созданная на основе исследовательского подхода инженерами, математиками и экспертами в области криптографии. Соучредителем проекта является Чарльз Хоскинсон, один из пяти первых членов-основателей Ethereum, который покинул проект и создал свой.



Команда Cardano создала свой блокчейн путем обширных экспериментов и рецензируемых исследований. Исследователи, стоящие за проектом, написали более 90 статей по технологии блокчейн по целому ряду тем. Благодаря этому строгому процессу Cardano выделяется среди своих «коллег» по доказательству доли владения, а также среди других крупных криптовалют.



Кардано также называют «убийцей Ethereum», поскольку его блокчейн, как говорят, способен на большее. Тем не менее Cardano все еще находится на начальной стадии. Несмотря на то, что он обогнал Ethereum по модели консенсуса с доказательством доли владения, ему еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения децентрализованных финансовых приложений.



Cardano стремится стать мировой финансовой операционной системой, создавая децентрализованные финансовые продукты, аналогичные Ethereum и ряду новых продуктов.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Cardano составляет 50,9 миллиардов долларов, а один ADA торгуется по цене 1,59 доллара (рост 512% с января). Polkadot (DOT)



Уникальная криптовалюта с доказательством доли владения, которая направлена на обеспечение взаимодействия между другими блокчейнами. Протокол предназначен для подключения разрешенных и неразрешенных блокчейнов, а также оракулов (оракул в блокчейне — это надежный источник данных, который отправляет информацию в блокчейн для использования другими смарт-контрактами), чтобы системы могли работать вместе под одной крышей.



Основным компонентом Polkadot является цепочка ретрансляции, которая обеспечивает взаимодействие различных сетей. Это также позволяет использовать «парачейны», или параллельные цепочки блоков с собственными токенами для конкретных случаев использования.



Отличие системы от Ethereum — вместо создания просто децентрализованных приложений на Polkadot разработчики могут создавать свои собственные блокчейны, используя при этом безопасность, уже имеющуюся в цепочке Polkadot. С помощью Ethereum разработчики могут создавать новые блокчейны, но им необходимо создавать собственные меры безопасности, которые могут оставлять новые и более мелкие проекты открытыми для атак, поскольку, чем больше блокчейн, тем больше у него безопасности. Эта концепция в Polkadot известна как общая безопасность.



Polkadot был создан Гэвином Вудом, еще одним членом ключевых основателей проекта Ethereum, у которых были разные мнения о будущем проекта.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Polkadot составляет 38,7 миллиардов долларов, а цена одной DOT составляет 41,39 доллар (рост 330% с января). Bitcoin Cash (BCH)



Занимает важное место в истории криптовалют, потому что это одно из самых ранних и успешных ответвлений (fork) оригинального биткойна. В мире криптовалют ответвление происходит в результате дебатов и споров между разработчиками и майнерами. Из-за децентрализованного характера цифровых валют глобальные изменения в коде, лежащем в основе токена или монеты, должны быть внесены в соответствии с общим консенсусом. Механизм этого процесса зависит от конкретной криптовалюты.



Когда разные фракции не могут прийти к соглашению, цифровая валюта разделяется, при этом исходная цепочка остается верной своему исходному коду, а новая цепочка начинает жизнь как новая версия предыдущей монеты с изменениями в ее коде.



BCH начал свою деятельность в августе 2017 года в результате одного из таких расколов. Дискуссия, которая привела к созданию BCH, была связана с проблемой масштабируемости. В сети биткойн есть ограничение на размер блоков: один мегабайт (МБ). BCH увеличивает размер блока с одного до восьми МБ, при этом идея состоит в том, что более крупные блоки могут содержать в себе больше транзакций, и, следовательно, скорость транзакций будет увеличена. Он также вносит другие изменения, включая удаление протокола Segregated Witness, который влияет на пространство блоков.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация BCH составляла 26,8 миллиардов долларов, а стоимость токена — 1432,58 долларов (рост 279% с января). Stellar (XLM)



Открытая сеть блокчейнов, предназначенная для предоставления корпоративных решений путем подключения финансовых учреждений для проведения крупных транзакций. Огромные транзакции между банками и инвестиционными фирмами, которые обычно занимали бы несколько дней, большое количество посредников и стоили немалых денег, теперь могут выполняться почти мгновенно, без посредников и практически ничего не стоить для тех, кто совершает транзакцию.



Хотя Stellar позиционирует себя как корпоративный блокчейн для институциональных транзакций, он по-прежнему является открытым блокчейном, который может использовать любой. Система позволяет совершать трансграничные операции между любыми валютами.



Национальная валюта Stellar — люмены (XLM). Сеть требует, чтобы пользователи держали Lumens, чтобы иметь возможность совершать транзакции в сети.



Stellar был основан Джедом Маккалебом, одним из основателей Ripple Labs и разработчиком протокола Ripple. В конце концов он оставил свою роль в Ripple и стал соучредителем Stellar Development Foundation.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Stellar Lumens составляла 14,74 миллиардов долларов, а стоимость токена — 0,639 долларов (рост 236% с января). Chainlink (LINK)



Децентрализованная сеть оракулов, которая устраняет разрыв между смарт-контрактами, например на Ethereum, и данными за его пределами. Сами по себе блокчейны не имеют возможности надежно подключаться к внешним приложениям. Децентрализованные оракулы Chainlink позволяют смарт-контрактам обмениваться данными с внешними данными, так что контракты могут выполняться на основе данных, к которым сам Ethereum не может подключиться.



В блоге Chainlink подробно описано несколько вариантов использования его системы. Одним из многих объясненных случаев использования может быть мониторинг водоснабжения на предмет загрязнения или незаконного использования, происходящего в определенных городах. Датчики могут быть установлены для мониторинга корпоративного потребления, уровня грунтовых вод и уровней местных водоемов.



Оракул Chainlink может отслеживать эти данные и передавать их непосредственно в смарт-контракт. Смарт-контракт может быть настроен для выполнения штрафов, оповещения о наводнениях в городах или выставления счетов компаниям, использующим слишком много воды в городе, с помощью входящих данных от оракула.



Chainlink был разработан Сергеем Назаровым вместе со Стивом Эллисом. По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Chainlink составляет 19,494 миллиардов долларов, а стоимость одной монеты — 46,52 доллара (рост 216% с января). Binance Coin (BNB)



Криптовалюта, которая работает как способ оплаты комиссий, связанных с торговлей на бирже Binance. Те, кто использует токен в качестве платежного средства при обмене, могут торговать со скидкой. Блокчейн Binance Coin также является платформой, на которой работает децентрализованная биржа Binance. Биржа Binance была основана Чанпэн Чжао, и эта биржа является одной из наиболее широко используемых бирж в мире по объемам торгов.



Изначально Binance Coin была токеном ERC-20, который работал на блокчейне Ethereum. В итоге они запустили свою собственную основную сеть. Сеть использует модель консенсуса с доказательством доли владения.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Binance составляет 96,19 миллиардов долларов, при этом стоимость одного BNB составляет 626,92 долларов (рост 1416% с января). Tether (USDT)



Одна из первых и самых популярных из группы так называемых стабильных криптовалют, которые стремятся привязать свою рыночную стоимость к валюте или другой внешней контрольной точке, чтобы снизить волатильность. Поскольку большинство цифровых валют, даже такие крупные, как биткойн, часто переживают периоды резкой волатильности, Tether и другие стабильные криптовалюты пытаются сгладить колебания цен, чтобы привлечь пользователей.



Цена Tether напрямую привязана к цене доллара США. Система позволяет пользователям быстрее выполнять переводы из других криптовалют обратно в доллары США.



Запущенная в 2014 году, Tether описывает себя как «платформу с поддержкой блокчейна, предназначенную для облегчения использования национальных валют в цифровом формате». По сути, эта криптовалюта позволяет людям использовать сеть блокчейнов и связанные с ними технологии для транзакций в традиционных валютах, сводя к минимуму волатильность и сложность, часто связанные с цифровыми валютами.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Tether составляет 53,566 миллиардов долларов (рост 219% с января), при этом стоимость одного токена составляет 1 доллар. Monero (XMR)



Безопасная, приватная и неотслеживаемая валюта. Эта криптовалюта с открытым исходным кодом была запущена в апреле 2014 года и вскоре вызвала большой интерес среди криптографического сообщества и энтузиастов. Разработка этой криптовалюты полностью основана на пожертвованиях и ведется сообществом. Monero была запущена с упором на децентрализацию и масштабируемость, и она обеспечивает полную конфиденциальность с помощью специальной техники, называемой «кольцевыми подписями».



При использовании этого метода появляется группа криптографических подписей, включающая по крайней мере одного реального участника, но, поскольку все они кажутся действительными, реальную подпись нельзя изолировать. Благодаря таким исключительным механизмам безопасности, как этот, Monero заработала некоторую сомнительную репутацию — она была связана с преступными операциями по всему миру.



По состоянию на 6 мая 2021 года рыночная капитализация Monero составляла 7,5 миллиардов долларов, а стоимость одного токена — 419,42 доллара (рост 264% с января).

Выводы

Инвестиции в криптовалюты в данный момент являются классическим примером удачной спекулятивной операции. Рынок растет, в том числе за счет притока свободных денежных средств инвесторов со всего мира, и будет расти в горизонте ближайших трех месяцев. Мы обязательно вложим часть нашего модельного портфеля в криптовалюту, причем некоторые позиции будут не из этого списка. Следите за развитием событий. Будет интересно понаблюдать за результатом.



Артур Сафиулин