Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 8 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей, которые мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор

составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 26 апреля этого года.



Как поживает наш портфель?

Давайте пройдемся по акциям, которые мы купили:

Moderna: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 173,63 долларов за акцию (примерно 13 022 рубля по курсу 75). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,82 долларов на акцию (+12,16%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 357 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 39 066 рублей . Плюс 4 071 рубль или 11,63%.

AMD: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 85,41 долларов за акцию (примерно 6 405 рублей по курсу 75). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,9 доллара на акцию (+1,06%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 37 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 32 028 рублей . Плюс 188 рублей или 0,59%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 85,41 долларов за акцию (примерно 6 405 рублей по курсу 75). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,9 доллара на акцию (+1,06%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 37 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . Плюс 188 рублей или 0,59%. NVIDIA : на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 619,12 долларов за акцию (примерно 46 434 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 70,54 долларов на акцию (+12,85%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 099 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 46 434 рубля . Плюс 5 099 рублей или 12,33%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 619,12 долларов за акцию (примерно 46 434 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 70,54 долларов на акцию (+12,85%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 099 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . Плюс 5 099 рублей или 12,33%. Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 559,21 долларов за акцию (примерно 41 940 рублей по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 25,75 долларов на акцию (+4,82%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 743 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 41 940 рублей . Плюс 1 743 рубля или 4,33%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 559,21 долларов за акцию (примерно 41 940 рублей по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 25,75 долларов на акцию (+4,82%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 743 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . Плюс 1 743 рубля или 4,33%. Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 24,11 доллара за акцию (примерно 1 808 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,21 доллара на акцию (+0,88%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 0,21 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 082 рубля . Плюс 82,5 рубля или 0,46%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 24,11 доллара за акцию (примерно 1 808 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,21 доллара на акцию (+0,88%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 0,21 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . Плюс 82,5 рубля или 0,46%. Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 5 064 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рублей за штуку. Фиксируем плюс в размере 360,5 рублей на акцию (+7,66%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 25 320 рублей . Плюс 1803 рубля или 7,66%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 5 064 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рублей за штуку. Фиксируем плюс в размере 360,5 рублей на акцию (+7,66%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет . Плюс 1803 рубля или 7,66%. Tesla : на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 738,20 долларов за акцию (примерно 55 365 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 62,7 долларов на акцию (+9,28%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 4 466 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 55 365 рублей . Плюс 4 466 рублей или 8,77%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 738,20 долларов за акцию (примерно 55 365 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 62,7 долларов на акцию (+9,28%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 4 466 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . Плюс 4 466 рублей или 8,77%. Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 48,10 долларов за GDR (примерно 3 607 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,62 доллара на депозитарную расписку (+1,30%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 29,38 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 36 075 рублей . Плюс 305 рублей или 0,85%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 48,10 долларов за GDR (примерно 3 607 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,62 доллара на депозитарную расписку (+1,30%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 29,38 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет . Плюс 305 рублей или 0,85%. Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 37,61 долларов за акцию (примерно 2 820 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 акций по 35,88 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,73 доллара на акцию (+4,82%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 116,4 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 28 207 рублей . Плюс 1 177 рублей или 4,35%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 37,61 долларов за акцию (примерно 2 820 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 акций по 35,88 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,73 доллара на акцию (+4,82%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 116,4 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет . Плюс 1 177 рублей или 4,35%. Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 2309,93 долларов за акцию (примерно 173 244 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 288,02 долларов на акцию (+14,24%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 20 894 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 173 244 рубля . Плюс 20 894 рублей или 13,71%.

на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 2309,93 долларов за акцию (примерно 173 244 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 288,02 долларов на акцию (+14,24%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 20 894 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . Плюс 20 894 рублей или 13,71%. EOG Resources: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 69,83 долларов за акцию (примерно 5 237 рублей по курсу 75). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,09 доллара на акцию (-5,53%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 332 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 94 270 рублей . Минус 2 930 рублей или 3,01%.

Промежуточные результаты

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01 .03.21, составлял 494 192 рубля. Восемь недель спустя, мы видим его рост до 590 031 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 95 839 рублей или 19,39%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Шесть недель спустя 7 867,14 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 308,21 доллара или 19,94%.

Рубль укрепился в последние полторы недели с 77 до 75 рублей за доллар, наш портфель в рублях немного сжался как следствие, примерно на 3%.

В целом, надо отметить, что за восемь недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отыграли свое изначальное падение большинство эмитентов.

Акции Google (Alphabet Inc) имеют большой вес в нашем портфеле и являются основным активом по сохранению портфеля.

Акции Palantir Technologies и Hyundai не впечатляют своей динамикой, поэтому в ближайшие две недели мы зафиксируем свое участие в этих эмитентах и переложимся в акции других компаний, об этом будет отдельная статья. Под наблюдением также находятся акции нефтяной компании EOG Resources, необходимо тщательно изучить всю отчетность и прогнозы по этой компании, чтобы принять волевое решение — оставаться или подождать.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин