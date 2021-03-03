Модельный портфель зарубежных акций: сколько заработаем за год?
Сегодня хотелось бы начать небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Представим, что у нас есть на руках 500 тыс. рублей свободных денежных средств, которые мы можем вложить на перспективу в один год. В этой тематической колонке мы составим модельный портфель акций, зафиксируем цены приобретения по состоянию на 01.03.2021 и будем наблюдать за тем, как поведет себя наш портфель — нужно ли выходить из каких-то акций, докупать другие. Стратегия рассчитана на пассивных инвесторов, нацеленных на рост среднесрочной капитализации, и не требует ежедневной торговли. Будет интересно посмотреть, сколько принесет наш портфель в течение года.
Биотехнологии и фармацевтика
- Moderna — биотехнологическая компания, сфокусированная на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. В середине мая 2020 года Moderna сообщила о первичных положительных результатах по разработке вакцины против COVID-19 MRNA-1273 и о подготовке клинических испытаний. 25 ноября 2020 года Европейская комиссия сообщила, что одобрила контракт с фармацевтической компанией Moderna. По условиям сделки первоначально ЕС закупит 80 млн доз вакцины от COVID-19 и сможет запросить еще столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины.
Информация и действия: Стикер MRNA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции компании торговались на уровне $30 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $154,81 за акцию (то есть примерно 11 665 рублей по курсу 75,35). Итак, давайте купим три акции компании по цене $154,81, потратив 34 995 рублей из нашего бюджета.
Производители процессоров
- AMD — производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов для них. Также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под маркой Radeon.
Информация и действия: Стикер AMD на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $45—50 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $84,51 за акцию (то есть примерно 6 368 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель пять акций компании по цене $84,51, потратив 31 840 рублей из нашего бюджета.
- NVIDIA — технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. Разработки компании широко применяются в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.
Информация и действия: Стикер NVDA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $250—270 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $548,58 за акцию (то есть примерно 41 335 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $548,58, потратив 41 335 рублей из нашего бюджета.
IT-компании
- Service Now Inc. — компания предоставляет программное обеспечение для управления корпоративными информационными технологиями. Проектирует, разрабатывает и производит готовое программное обеспечение, «облачные» услуги, а также платформу для управления IT-услугами.
Информация и действия: Стикер NOW на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $330—340 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $533,46 за акцию (то есть примерно 40 196 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $533,46, потратив 40 196 рублей из нашего бюджета.
- Palantir Technologies — компания-разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики: спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды. Основана группой инвесторов — выходцев из Pay Pal во главе с Питером Тилем.
Информация и действия: Стикер PLTR на бирже NYSE. В сентябре 2020 года было первичное размещение акций на бирже, торговались на уровне $9-10 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $23,90 за акцию (то есть примерно 1 800 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель 10 акций компании по цене $23,9, потратив 18 000 рублей из нашего бюджета.
Интернет-торговля
- Ozon Holdings PLC — хорошо знакомый нам всем старейший российский универсальный интернет-магазин и один из лидеров рынка. Третий по обороту онлайн-магазин России, с более чем 9 млн товарных наименований. Сервис показывает устойчивый рост оборотов в последние 3 года.
Информация и действия: Стикер OZON на бирже MCX (Московская биржа) и на бирже NASDAQ. В ноябре 2020 года было первичное размещение акций на бирже, торговались на уровне 3000 рублей за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне 4 703,50 рублей за акцию. Давайте купим к нам в портфель пять акций компании по цене 4 703,5 рубля, потратив 23 517 рублей из нашего бюджета.
Автопроизводители
- Tesla — компания- производитель электромобилей и решений для генерации и хранения электрической энергии. Демонстрирует устойчивый рост продаж автомобилей в последние 3 года. Управляется Илоном Маском, очень нестандартным бизнесменом (о нем была ранее статья). Акции показали колоссальный рост в 2020 году, поэтому возьмем одну акцию ради интереса и будем аккуратно наблюдать, так как многие аналитики считают акции этого эмитента одними из самых переоцененных на рынке.
Информация и действия: Стикер TSLA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $140—150 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $675,5 за акцию (то есть примерно 50 899 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $675,5, потратив 50 899 рублей из нашего бюджета.
- Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и четвертый в мире. Очень динамично развивающаяся компания (о ней была ранее статья), с четким планом превращения в высокотехнологичную компанию.
Информация и действия: Акции Hyundai торгуются на корейской фондовой бирже KRX (стикер 005380) и в форме депозитарных расписок на многих биржах мира (стикер HYMTF на бирже NASDAQ, HYUD на Лондонской бирже). В феврале 2020 года глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции компании торговались на уровне $26—30 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $47,48 за GDR (то есть примерно 3 577 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель 10 GDR компании по цене $47,48, потратив 35 770 рублей из нашего бюджета.
Прочие отрасли
- Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в штате Флорида, с основными направлениями полетов в Северной И Южной Америке. Имеет два хаба — Форт-Лодердейл и Детройт. Компания интересна тем, что в 2020 году из-за падения перевозок прошла через падение котировок акций. Этот тренд был преодолен, и компания возвращается на свои докризисные уровни. Что дает нам, инвесторам, возможность заработать на этом.
Информация и действия: Стикер NVDA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $43 за штуку, обвалившись в марте до уровня $10—12 долларов. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $35,88 доллара за акцию (то есть примерно 2 703 рубля по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель 10 акций компании по цене $35,88, потратив 27 030 рублей из нашего бюджета.
- Game Stop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. Game Stop присутствует в каждом маломальском городке США, а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в ЕС. Сеть насчитывает 5 509 магазинов и является крупнейшей в мире. Компания попала в новостные ленты в конце 2020 года благодаря колоссальному росту котировок (об этом была ранее статья). И хотя цена акций упала после этой истории, сейчас идет тренд на повышение, поэтому есть смысл «посидеть» чуть-чуть в этих акциях.
Информация и действия: Стикер GME на бирже NYSE. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $3-4 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $101,56 за акцию (то есть примерно 7 652 рубля по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель пять акций компании по цене $101,56, потратив 38 260 рублей из нашего бюджета.
- Alphabet Inc. — холдинг, владеющий Google Inc. и компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc. Помимо своей успешной основной деятельности, эта компания интересна и как косвенный способ вложений в компанию Space X Илона Маска. Alphabet инвестировала в Space X порядка $2 млрд с 2015 года и сейчас ей принадлежит порядка 9-10% бумаг компании.
Информация и действия: Стикер GOOGL на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $1350—1400 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $2021,91 за акцию (то есть примерно 152 350 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $2021,91, потратив 152 350 рублей из нашего бюджета.
Итак, наш портфель сформирован, на покупку акций ушло 494 192 рубля. В дальнейших обзорах, мы разберем каждую компанию более подробно — все плюсы и минусы, цифры по финансам, прогнозы ведущих экспертов. И, конечно же, будем следить за тем, как чувствует себя наш портфель — если ли надобность его корректировать, например, в случае с акциями Game Stop и Spirit Airlines.
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