Митрополит Кирилл: «Первое слово Бога по воскресении было «Радуйтесь!»
Православные встретили светлый праздник Пасхи
Светлый праздник Пасхи встретили православные верующие в ночь на 2 мая. Глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
«И постившиеся, и не постившиеся — все приходите»
Встретить светлый праздник в главном храме митрополии собралось немного прихожан, всего несколько десятков. Сказалась ли погода или боязнь пандемии — неважно. Однако крестный ход перед началом литургии был таким же торжественным и благолепным, как и во все прошлые годы. Верующие молились вместе со священниками за своих близких, за себя и за всех православных. «Христос воскресе», — на протяжении всей службы восклицали священники, и дружный хор прихожан им радостно отвечал «Воистину воскресе!»
Митрополит Кирилл подъехал к собору за несколько минут до начала полунощницы и успел пообщаться с прессой.
— Пасха — праздник победы жизни над смертью. С какими чувствами надо приходить сегодня в храм? Только с чистыми и светлыми. В середине службы читается обращение святителя Иоанна Златоуста, который жил в конце четвертого — начале пятого веков. Там есть очень интересные слова: «И постившиеся и не постившиеся — все приходите в радость своего Господа». Поэтому сегодня — праздник для всех, потому что Христос пришел в этот мир спасти все человечество. Пока человек слышит, у него есть возможность вернуться к Богу, ведь даже разбойник, один из тех, кто был со Христом рядом на кресте, успел покаяться за мгновения до смерти. Бог ведь любит всех. Это не некое существо с дубинкой, которое ходит и всех наказывает. Это всеобъемлющая любовь, которая ждет от каждого человека возвращения к себе. Человек был создан для вечности, которую он потерял во время грехопадения, но пришедший на землю Спаситель возвращает его к истокам.
Разговеться и пойти к нуждающимся
Владыка напомнил: Пасха — это исход. Изначально в иудейской традиции это был праздник избавления еврейского народа от египетского плена. В православии — избавление от плена греха и возвращение к жизни вечной.
На вопрос «Реального времени» о том, как владыка будет праздновать светлый день Пасхи, он ответил:
— После богослужения мы проводим праздник в радости. Приехали наши друзья, с которыми будем разговляться. Хоть ночью кушать вредно, но ведь мы постились, надо же снять стресс! Вечером 2 мая будет пасхальная служба, потом мы будем ездить по разным местам, приходам, христосоваться. Будем входить туда, где люди нуждаются. Будем так радоваться жизни, которая так коротка, что надо уметь найти в ней светлое и хорошее. Злобы хватает везде, а надо постараться сохранить Господню радость в сердце. Наши тяжести, скорби, грехи и несовершенства сегодня меркнут перед праздником светлого Христова воскресенья. Ведь и первое слово Бога по воскресении было «Радуйтесь!». Пусть так и будет — и сегодня, и во все дни вашей жизни!
Больше добрых дел
Накануне в своем праздничном обращении к верующим митрополит Казанский и Татарстанский отметил, что в прошлом году торжественных богослужений не было. Из-за вынужденной самоизоляции Воскресение Христово каждый встречал в семейном кругу. Более того, многие прихожане «не могли поздравить своих близких, помочь нуждающимся, утешить плачущих, посетить больных — сотворить все те дела милосердия и любви, которые принято совершать в пасхальные дни». Владыка призвал верующих сегодня, когда ограничительные меры немного ослабли, совершить как можно больше добрых дел, чтобы наверстать упущенное в сложном 2020 году.
— Вспомним слова святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской: «Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но душевной и телесной пользы любимого. Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя». Это наставление побуждает нас в день Светлого Христова Воскресения помнить о том, что через деятельное исполнение заповеди о любви к ближнему мы становимся причастниками Божественной любви, — говорил глава митрополии.
В Казань едет благодатный огонь
По окончании богослужения в середине ночи к Центральному стадиону были поданы восемь автобусов, которые развезли верующих по домам — во все районы города. 2 мая владыка Кирилл совершит в Благовещенском соборе Великую пасхальную вечерню и возглавит встречу Благодатного огня. В этом году в Иерусалиме о снисхождении огня молились Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III и тысячи собравшихся христиан. Одними из первых частицу Божественного пламени получила делегация Фонда Андрея Первозванного, чтобы привести его в Россию спецрейсом. В Казань его доставят вечером 2 мая, и каждый желающий может присутствовать при этом. Богослужение начнется в 16.00.
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