Митрополит Кирилл: «Первое слово Бога по воскресении было «Радуйтесь!»

Православные встретили светлый праздник Пасхи

Фото: Ринат Назметдинов

Светлый праздник Пасхи встретили православные верующие в ночь на 2 мая. Глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

«И постившиеся, и не постившиеся — все приходите»

Встретить светлый праздник в главном храме митрополии собралось немного прихожан, всего несколько десятков. Сказалась ли погода или боязнь пандемии — неважно. Однако крестный ход перед началом литургии был таким же торжественным и благолепным, как и во все прошлые годы. Верующие молились вместе со священниками за своих близких, за себя и за всех православных. «Христос воскресе», — на протяжении всей службы восклицали священники, и дружный хор прихожан им радостно отвечал «Воистину воскресе!»

Митрополит Кирилл подъехал к собору за несколько минут до начала полунощницы и успел пообщаться с прессой.

— Пасха — праздник победы жизни над смертью. С какими чувствами надо приходить сегодня в храм? Только с чистыми и светлыми. В середине службы читается обращение святителя Иоанна Златоуста, который жил в конце четвертого — начале пятого веков. Там есть очень интересные слова: «И постившиеся и не постившиеся — все приходите в радость своего Господа». Поэтому сегодня — праздник для всех, потому что Христос пришел в этот мир спасти все человечество. Пока человек слышит, у него есть возможность вернуться к Богу, ведь даже разбойник, один из тех, кто был со Христом рядом на кресте, успел покаяться за мгновения до смерти. Бог ведь любит всех. Это не некое существо с дубинкой, которое ходит и всех наказывает. Это всеобъемлющая любовь, которая ждет от каждого человека возвращения к себе. Человек был создан для вечности, которую он потерял во время грехопадения, но пришедший на землю Спаситель возвращает его к истокам.

Встретить светлый праздник в главном храме митрополии собралось немного прихожан, всего несколько десятков

Разговеться и пойти к нуждающимся

Владыка напомнил: Пасха — это исход. Изначально в иудейской традиции это был праздник избавления еврейского народа от египетского плена. В православии — избавление от плена греха и возвращение к жизни вечной.

На вопрос «Реального времени» о том, как владыка будет праздновать светлый день Пасхи, он ответил:

— После богослужения мы проводим праздник в радости. Приехали наши друзья, с которыми будем разговляться. Хоть ночью кушать вредно, но ведь мы постились, надо же снять стресс! Вечером 2 мая будет пасхальная служба, потом мы будем ездить по разным местам, приходам, христосоваться. Будем входить туда, где люди нуждаются. Будем так радоваться жизни, которая так коротка, что надо уметь найти в ней светлое и хорошее. Злобы хватает везде, а надо постараться сохранить Господню радость в сердце. Наши тяжести, скорби, грехи и несовершенства сегодня меркнут перед праздником светлого Христова воскресенья. Ведь и первое слово Бога по воскресении было «Радуйтесь!». Пусть так и будет — и сегодня, и во все дни вашей жизни!

Больше добрых дел

Накануне в своем праздничном обращении к верующим митрополит Казанский и Татарстанский отметил, что в прошлом году торжественных богослужений не было. Из-за вынужденной самоизоляции Воскресение Христово каждый встречал в семейном кругу. Более того, многие прихожане «не могли поздравить своих близких, помочь нуждающимся, утешить плачущих, посетить больных — сотворить все те дела милосердия и любви, которые принято совершать в пасхальные дни». Владыка призвал верующих сегодня, когда ограничительные меры немного ослабли, совершить как можно больше добрых дел, чтобы наверстать упущенное в сложном 2020 году.

Владыка призвал верующих сегодня, когда ограничительные меры немного ослабли, совершить как можно больше добрых дел

— Вспомним слова святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской: «Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но душевной и телесной пользы любимого. Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя». Это наставление побуждает нас в день Светлого Христова Воскресения помнить о том, что через деятельное исполнение заповеди о любви к ближнему мы становимся причастниками Божественной любви, — говорил глава митрополии.

В Казань едет благодатный огонь

По окончании богослужения в середине ночи к Центральному стадиону были поданы восемь автобусов, которые развезли верующих по домам — во все районы города. 2 мая владыка Кирилл совершит в Благовещенском соборе Великую пасхальную вечерню и возглавит встречу Благодатного огня. В этом году в Иерусалиме о снисхождении огня молились Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III и тысячи собравшихся христиан. Одними из первых частицу Божественного пламени получила делегация Фонда Андрея Первозванного, чтобы привести его в Россию спецрейсом. В Казань его доставят вечером 2 мая, и каждый желающий может присутствовать при этом. Богослужение начнется в 16.00.

1 / 35 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов