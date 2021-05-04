Ночной трамвай, арабские сказки Нуриевского фестиваля и премьера от обладателя четырех «Золотых масок»

Что приготовили казанские театры и концертные залы в мае

В мае театры и концертные залы завершают сезон. Месяц будет богат на премьеры и фестивали, которые соберут звезд Мариинского театра, обладателей «Золотой маски» и просто громкого имени классической и джаз-рок-сцены. Что важно не пропустить в последнем месяце весны — в обзоре «Реального времени».

Нуриевский фестиваль с восточными мотивами

С 13 мая по 2 июня на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет XXXIV Нуриевский фестиваль. На этот раз он состоится в полном формате и будет включать в себя восемь спектаклей и два гала-концерта.

Программу фестиваля откроет спектакль Приморской сцены Мариинского театра «Тысяча и одна ночь» на музыку Фиркета Амирова в постановке Эльдара Алиева, за дирижерский пульт встанет Эйюб Кулиев (Азербайджан). Впервые балет по мотивам знаменитых арабских сказок был поставлен в 1979 году в Баку, а премьера постановки Алиева состоялась во Владивостоке в 2020 году. Главный балетмейстер Приморской Мариинки специально создал новую редакцию для своей труппы. Хореография балета решена в неоклассическом стиле с пластикой и стилистикой, отражающими красочную палитру восточных танцев.

Главные партии в спектаклях 13 и 14 мая исполнят ведущие солисты балетной труппы Приморской сцены Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Гилерме Джунио и другие Новое художественное решение балета Петра Чайковского «Спящая красавица» принадлежит Анатолию Нежному. Премьера постановки ТАГТОиБ им.М.Джалиля состоится 18 и 19 мая. Любителей балета на фестивале также ждут «Лебединое озеро», «Корсар», «Баядерка», «Дон Кихот», а также «Золотая Орда» и «Спартак».

Фото vk.com/teatrkachalov

Горькая правда о семье русской бизнес-вумен

22, 23 и 25 мая в Качаловском театре состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Васса» в постановке народного артиста России и Татарстана Александра Славутского. История одной семьи в двух действиях приурочена к году родных языков. «Васса» — история о людях, неспособных услышать и понять друг друга, об одиночестве, о жажде счастья и невозможности обрести его. Это искренний и беспощадный разговор о человеке, горькая правда о нем.

В спектакле заняты народные артисты России и Татарстана Светлана Романова и Геннадий Прытков, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Михаил Галицкий, заслуженные артисты Татарстана Эльза Фардеева, Ирина Вандышева, Надежда Ешкилева, Алексей Захаров, артисты Ксения Храмова, Алена Козлова, Славяна Кощеева, Павел Лазарев, Виктор Шестаков, Илья Скрябин и другие.

Фото transphoto.org

В ночи промчаться на трамвае



В мае Казанский Театр юного зрителя планирует запуск спектакля-променада «Ночной трамвай». Это будет ночной рейс трамвая 5а: 20 зрителей войдут в вагон в начале маршрута и получат наушники, в которых будут транслироваться голоса актеров Казанского ТЮЗа, а сменяющийся за окном транспортного средства пейзаж станет декорацией. Сюжет спектакля разворачивается вокруг призрака юноши, который в результате аварии оказался «запертым» в вагоне трамвая. Аудиоспекталь захватывает нетуристические районы Казани — Парк победы, район ДК «Химиков», Ягодной слободы, Нижнего и Среднего Кабана, а также район РКБ.

Режиссером иимерсивного аудио-путешествия выступил главный режиссер театра Радион Букаев, композитором и звукорежиссером — Камиль Гатауллин. Автор сценария — Евгения Карпанина (Краснодар). Следите за афишей.

Просто Джалиль: каким он был

Татарский ТЮЗ имени Г. Кариева представит 10 мая премьеру — спектакль «Муса. Моабит». Он пройдет в рамках творческого объединения «Калеб». Этот проект — документальная история о национальном герое, представленная в виде триптиха поэзии, музыки и танца. По словам создателей, это спектакль не очередного возвышения имени поэта-героя, а попытка разглядеть в этой личности триггеры, которые знакомы каждому: детство, юношество, разочарование, потеря близких, дружба, а главное — любовь. Это знакомство с Мусой Джалилем, как с самым обычным человеком, ведь именно самые обычные люди и становились героями.

22 и 23 мая в театра еще одна премьера — бэби-спектакль «Бер бәхетле көн» («Один счастливый день») в постановке Екатерины Гороховской, которая поставила в Кариевском ТЮЗе сказку Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!». Художник спектакля — Игорь Капитанов, костюмы создала Фагиля Сельская, а музыку написал Радик Салимов.

27 мая в театре пройдет театрализованный вечер памяти посвященный 80-тилетию со дня рождения основателя Кариевского театра Фарита Хабибуллина.

Фото: Максим Платонов

Зачем в Казань едет четырехкратный обладатель «Золотой маски»

21 мая на Большой сцене театра кукол «Экият» состоится премьера — спектакль «Misteriozo con anima» (Таинственно, одухотворенно) в постановке четырехкратного лауреата «Золотой Маски» Евгения Ибрагимова. Режиссер приедет в Казань из Чехии и будет ставить спектакль со своей постановочной группой. Художником-постановщиком выступил еще одна обладательница главной театральной премии страны Юлия Михеева, а музыку к спектаклю написал петербургский композитор, аранжировщик, звукорежиссер, автор и куратор многочисленных арт-проектов, участник Творческого союза «АЗиЯ» Николай Якимов. Хореограф — Мария Качалкова.

По словам создателей истории для детей от шести лет, «Misteriozo con anima» — таинственная мистерия о рождении, жизненном пути, о Любви, Мечте, преодолении препятствий, достижении целей, рассказанная волшебным языком театра кукол. Спектакль будет поставлен в рамках Федерального проекта «Единая Россия» — «Культура малой родины».

Мацуев на «Белой сирени»

5 мая в БКЗ им. С. Сайдашева откроется X Международный фестиваль имени С.Рахманинова «Белая сирень», основанный художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Татарстана Александром Сладковским. В этом году прозвучат произведения как великих классиков, так и современных композиторов — Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Михаила Носырева и других.

Фото: Олег Тихонов

Пять концертов фестиваля продут в мае, еще два — уже в июне. Гостями выступят неизменный вдохновитель мероприятия Денис Мацуев, Николай Луганский, Дмитрий Шишкин, а также победители III Международного конкурса Grand Piano Competition, который завершится накануне фестиваля. Пока их имена, понятно, неизвестны. Кроме того, в фестивале примут участие Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и солисты Мариинского театра Наталья Павлова, Ирина Шишкова, Юрий Воробьев.

«Укрощение строптивой» по-студенчески

18 и 20 мая в БКЗ Оперная студия Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова покажет премьеру — свою версию оперы «Укрощение строптивой» Виссариона Шебалина на либретто Абрама Гозенпуда по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира. Опера «Укрощение строптивой» впервые прозвучала в 1955 году в концертном исполнении ансамбля советской оперы Всероссийского театрального общества. Сценическая жизнь произведения началась с постановки в Куйбышевском оперном театре (май 1957 года). В том же году опера ее сыграли в Москве, затем в Ленинграде, Киеве и других городах Советского Союза, а также за рубежом.

В постановке участвуют солисты и хор оперной студии, симфонический оркестр Казанской консерватории, дирижером выступит заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Халитов. Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Украины Ринат Бекташев, художественный руководитель оперной студии консерватории — заслуженный деятель искусств Татарстана Альфия Заппарова.

Фото: Максим Платонов

И снова ждем Мазаева

Роскошно закроет концертный сезон и Татарская филармония им. Г. Тукая. 20 мая состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана «В созвездии с Мариинкой». Маэстро Шутиков пригласил выступить перед казанцами солистов знаменитого театра — меццо-сопрано Екатерину Сергееву и сопрано Марию Баянкину. В программе — арии из опер, камерные произведения, романсы, народные песни.

27 мая запланирован отложенный из-за болезни артиста концерт с участием лидера группы «Моральный кодекс» Сергеем Мазаевым. Это выступление завершит V Международный фестиваль «Джаз-КроссоверФест-Казань». Филармонический джаз-оркестр Татарстана под руководством Сергея Васильева вместе со столичной звездой исполнят российские и советские песни в оригинальных джазовых аранжировках.