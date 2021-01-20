Ильшат Тукаев оказался на волоске от «потери» последнего актива

Банки-кредиторы добились снятия «вето» на банкротство Тимашевской птицефабрики

Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил жалобы «Россельхозбанка» и Сбербанка на решения судов двух нижестоящих инстанций, приостановивших банкротное дело Тимашевской птицефабрики до рассмотрения ее заявления о недействительности договора поручительства по займам других компаний группы. Тем самым процедуре несостоятельности этого предприятия, остававшегося единственным из активов лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, кто ее еще не испытал, открыт «зеленый свет». Впрочем, представители основного бенефициара, несмотря ни на что, не склонны драматизировать ситуацию. Они заявили «Реальному времени», что возможное вступление в банкротство ему может оказаться даже выгодно: Тукаев сейчас ищет покупателя на группу компаний «Самарский бройлер», куда, помимо Тимашевской птицефабрики, входят и два предприятия в Татарстане. И, благодаря банкротной процедуре, новый владелец сможет получить этот актив очищенным от долговой нагрузки.

С приостановлением дела о банкротстве категорически не согласны

Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел кассационные жалобы АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк» на решения нижестоящих судов о приостановлении производства по делу о несостоятельности ООО «Тимашевская птицефабрика». Предприятие, находящееся в Самарской области и также входящее в орбиту интересов лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, пока остается единственным из группы, кому удается балансировать на грани банкротства (ранее «Реальное время» подробно рассказывало о проблемах, настигших его бизнес-империю).

В том числе потому, что понимание трудной ситуации, в которой оказалась птицефабрика, продемонстрировал сначала Арбитражный суд Самарской области, наложивший своего рода временное «вето» на дело о ее банкротстве (отметим, что это предприятие именно там и находится). Его поддержал и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре. Но против этого, как стало очевидно вчера, единым и мощным фронтом выступили два банка-кредитора группы АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк».

Представитель «Россельхозбанка» Инна Жаринова прямо заявила, что они «категорически не согласны» с тем, что дело о признании Тимашевской птицефабрики банкротом приостановлено. Она пояснила, почему возникла заминка. «Отказ мотивирован в основном только тем, что требования по включению в реестр основаны не на судебном акте, а на договоре поручительства. Кроме того, имеется обособленный спор по признанию сделки поручительства недействительной в другой инстанции», — констатировала представитель кредитной организации.

ООО «Тимашевская птицефабрика» пока остается единственным из группы, кому удается балансировать на грани банкротства. Фото: samarabroyler.ru

Однако, по словам Жариновой, есть многочисленная судебная практика, в том числе в том же самом Арбитражном суде Поволжского округа, где такая же ситуация рассмотрена иначе: суды пришли к выводу, что само по себе рассмотрение спора о признании сделки недействительной не может служить основанием для приостановления дела о банкротстве.

Также юрист «Россельхозбанка» посетовала на то, что суды не дали оценку их доводам о том, что ответчик злоупотребляет своим правом. Так, по словам Жариновой, о признании сделки поручительства недействительной птицефабрика заявила лишь по прошествии трех лет и 11 месяцев с момента ее заключения. По ее мнению, их оппоненты тем самым «намеренно затягивают процесс».

Аналогичная ситуация, заметила она, прослеживается по этой группе компаний и лиц и в ситуации с кредитами, выданными Сбербанком. Там из-за оспоренных договоров поручительства дело не приостановили, а в этом случае — да. Возникло разночтение судебной практики. Жаринова также отметила, что Тимашевская птицефабрика ведет переговоры и «привлекает инвесторов». В том числе они даже участвуют в качестве третьих лиц в судебных заседаниях.

В банке считают, что это «косвенное подтверждение того, что птицефабрика признает свой долг»: то есть она намеренно ищет инвесторов по уступке прав долга перед «Россельхозбанком», вытекающим из договора поручительства.

Юрист «Россельхозбанка» просила отменить определение Арбитражного суда Самарской области: в удовлетворении ходатайства о приостановлении дела о банкротстве «Тимашевской птицефабрики» отказать и направить дело о банкротстве на новое рассмотрение.

Жаринова сообщила, что «Россельхозбанк» поддерживает жалобу Сбербанка. А представитель кредитной организации, возглавляемой Германом Грефом, Анна Лебедева сказала, что их доводы соответствуют тем, что уже озвучил «Россельхозбанк».

На предприятии считают определение Арбитражного суда Самарской области законным и обоснованным. Фото: citytraffic.ru

Дело о банкротстве может утратить смысл

Представитель Тимашевской птицефабрики Наталья Атласова, которой затем предоставили слово, напротив, заявила, что на предприятии считают определение Арбитражного суда Самарской области законным и обоснованным. «Статьи закона конкретно говорят, что суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности его рассмотрения до разрешения другого», — напомнила она.

Договор поручительства, который и стал основанием для подачи заявления о несостоятельности Тимашевской птицефабрики, сейчас, по ее словам, как раз оспаривается. По существу дело еще не рассмотрено. Но есть вероятность, что упомянутый договор может быть признан недействительным. В этом случае дело по банкротству, подчеркнула Атласова, «утратит смысл».

Пример же «Репродукта», у которого, как заметили банковские юристы, также были возражения по поводу поручительства, «к данному делу не имеет никакого отношения». Как и ссылка кредиторов на то, что есть инвестор, что он приглашается на заседания: «Тимашевская птицефабрика» вправе решать вопрос по кредитным обязательствам группы компаний».

Второй представитель птицефабрики Михаил Крылов сделал акцент на том, что она только лишь поручитель по долгам перед Сбербанком: «Кредиты брали другие лица». Те процессы, по его словам, идут своим чередом и Тимашевская птицефабрика не имеет к ним никакого отношения: «Она никогда ни письменно, ни устно не подтверждала банкам, что согласна с договором поручительства».

Высказался он и по поводу упреков со стороны кредитных организаций о «сватании» предприятия, заметив, что «банки также со своей стороны приводят разных инвесторов, хотя банкротство на птицефабрике еще не ведено». Крылов напомнил, что для Самарской области это предприятие «системообразующее и градообразующее»: на нем работают более тысячи человек. «Из двух упомянутых кредитов мы не получили ни копейки и фактически считаем, что даже имущества, которое есть у заемщиков, достаточно для удовлетворения банковских претензий», — резюмировал юрист.

Представитель «Репродукта» Ирфан Альмухамедов также назвал кассационные жалобы банков необоснованными. По его мнению, суд первой инстанции пришел к правильным выводам, апелляция его поддержала. Что касается оспаривания договоров поручительства «Репродуктом» и Тимашевской птицефабрикой, они, утверждал Альмухамедов, не взаимосвязаны: у них разные основания. Вот и то, что у «Репродукта» дело с этим дальше не пошло, «имеет иные причины».

Представитель «Репродукта» Ирфан Альмухамедов также назвал кассационные жалобы банков необоснованными. Фото: ortexrt.ru

Бенефициар против банкротства, регионы — против

В свою очередь, представитель Тукаева Айрат Гатин сообщил, что хотел бы донести его позицию по этому вопросу. За декабрь полностью погашена зарплата сотрудникам, сохранность птицы составляет 92 процента, выплачивается заработная плата, погашаются все долги, бодро перечислил он. «Сам бенефициар против данных жалоб: он просит не банкротить [Тимашевскую птицефабрику»], регионы против. Сообщает, что идут переговоры, есть «интересанты». Рассматривается выход из кризиса путем продажи предприятия», — подытожил Гатин.

Представитель Министерства сельского хозяйства Самарской области Антон Бобровский (на заседание в суд округа в Казань явился лично!) тоже сообщил, что ведомство поддерживает предыдущие решения судов. И пояснил почему.

По словам Бобровского, птицефабрика выполняет показатели по заключенным договорам на предоставление субсидий «в полном объеме». Он также подчеркнул, что предприятие действующее, наращивает производственные показатели. Более того, планирует реализовать инвестпроект. «Введение процедуры банкротства может привести к остановке производственного процесса, который имеет непрерывный цикл. И в дальнейшем удовлетворение требований кредиторов будет затруднительно», — высказал он опасения.

И должники, и поручители входят в группу «Ортэкс»

После выступления юристов Тимашевской птицефабрики Анна Лебедева, представляющая интересы Сбербанка, посчитала необходимым отметить, что как Тимашевская птицефабрика, так и основной должник перед Сбербанком «Племрепродукт» и основной должник перед «Россельхозбанком» «Репродукт» входят в одну группу «Ортэкс», которой и брался кредит. Ее бенефициар Ильшат Тукаев является основным участником как в «Племрепродукте», так и Тимашевской птицефабрике и «Репродукте».

Она также заметила, что юристы тукаевских предприятий на якобы ведущиеся переговоры, в том числе о мировом соглашении, ссылаются «в течение года во всех судебных инстанциях». Цель, полагает она, — добиться в связи с этим отложения или приостановления дела.

«Я, как представитель Сбербанка, могу сказать, что на текущий момент у нас с ними никакие переговоры не ведутся», — расставила юрист банка точки над i. —Да, был цессионарий, ставился определенный срок для завершения сделки. Но в последний момент он отказался». Лебедева также сообщила, что в отношении всех участников группы компаний, кроме Тимашевской птицефабрики, введены банкротные процедуры: «В основном конкурсного производства».

А представитель «Россельхозбанка» добавила, что поручительство то же обязательство и оно «солидарно с кредитными и всеми остальными должниками». И со стороны Тимашевской птицефабрики, которая, как заявил представитель Тукаева, выпускает продукцию, реализует ее, выплачивает зарплату, «с момента образования задолженности не было уплачено никаких сумм». То есть она как поручитель и солидарный должник не пыталась исполнять свои обязательства, а только лишь делает все для того, чтобы затянуть процедуру банкротства, что нарушает права «Россельхозбанка», Сбербанка и еще многих других кредиторов.

Тимашевская птицефабрика, как заявил представитель Тукаева, выпускает продукцию, реализует ее, выплачивает зарплату. Фото: Андрей Савельев/volga.news

Ищем покупателя на все активы «Самарского бройлера»

Уже после заседания Айрат Гатин от имени своего доверителя Тукаева сообщил «Реальному времени», что результат заседания в окружном суде, предполагающий возможность введения процедуры банкротства в отношении Тимашевской птицефабрики «не крест».

«Во-первых, мы сейчас ищем покупателя на все активы, которые объединяет холдинг «Самарский бройлер« (СБ), сообщил он. В СБ помимо Тимашевской птицефабрики входят и татарстанские предприятия: завод по производству яйца «Племрепродукт» в Бугульме и находящийся там же комбикормовый завод: «Все они имеют миллиардные обороты».

Гатин напомнил, что уже в банкротстве можно заключить мировое соглашение с кредиторами, особенно, если будет введена «комфортная процедура»: например, внешнее управление. Предприятие может продолжить работу, а кредиторы совместно с бенефициаром и «интересантами»-инвесторами рассмотрят план внешнего управления, в рамках которого возможна продажа предприятия. «В этом случае потенциальный инвестор будет освобожден от всех возможных рисков, так как будет выработана правильная юридическая схема», — говорит он. В результате новый владелец получит очищенное от долгов предприятие. А оно, напомнил представитель Тукаева, ныне обеспечивает птицей как саму Самарскую область, так и близлежащие к ней регионы.