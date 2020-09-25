«Зенит» vs Сбер: подконтрольный «Татнефти» банк заступился за партнера миллиардера Тукаева

Лениногорский предприниматель и его партнеры ищут покупателей проблемных сельхозактивов

Сбербанк пытается запустить процедуру личного банкротства партнера лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева Рафаэля Фаизова, которого называют одним из самых влиятельных татар Москвы. Однако у него оказались действительно мощные связи. А в суд пришло письмо в его поддержку за подписью предправления банка «Зенит». Юристы Тукаева и партнеров обрисовали суду очередную схему по выходу балансирующей на грани краха группы компаний из финансового кризиса. Как стало известно «Реальному времени», в числе потенциальных инвесторов называют профильного инвестора «не из Поволжья». Не исключает свое участие в этой истории и банк, подконтрольный «Татнефти».

«Не верю, что госпожа Дровянникова сможет построить китайскую стену»

От защиты к нападению перешел вчера представитель Рафаэля Фаизова, банкротства которого требует Сбербанк. Этот человек, которого называют одним из самых влиятельных татар Москвы, известен и как меценат. В январе прошлого года Рустам Минниханов даже вручил Фаизову медаль «За доблестный труд».

Фаизов является поручителем по кредиту Сбербанка в 1,5 млрд рублей, выданному группе «Ортэкс» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева и ее сельхозактивам — «Племрепродукту», «Репродукту», Тимашевской птицефабрике и т. д. «Реальное время» рассказывало о том, что происходило с бизнесом Тукаева.

Представитель Фаизова Михаил Крылов с ходу заявил ходатайство об отложении судебного заседания и замене финансового управляющего Оксаны Дровянниковой. К слову, судя по базе данных арбитражного суда, дело откладывается уже не в первый раз. По словам юриста, упомянутая персона заявлена в качестве финансового управляющего трех физлиц, а именно: Ильшата Тукаева, Юрия Яковлева и Рафаэля Фаизова, которые являются партнерами по бизнесу. Кроме того, она же поставлена управлять и в «Стройиндустрии», а эта компания проходит по данному спору также как должник и поручитель. «Например, если будет голосование по долям «Тимашевской птицефабрики», на сторону какого из должников встанет Дровянникова?», — задал он риторический вопрос.

Рафаэля Фаизова называют одним из самых влиятельных татар Москвы. В январе прошлого года Рустам Минниханов даже вручил Фаизову медаль «За доблестный труд». Фото tatmsk.tatarstan.ru

Крылов утверждал, что такое объединение только в интересах банка, но оно противоречит интересам всех трех должников. Кроме того, в «Стройиндустрии» Дровянникова выступает уже как арбитражный управляющий, который действует в интересах кредиторов. Он усмотрел в этом «прямой конфликт интересов». «Я не верою, что госпожа Дровянникова может построить китайскую стену и быть не заинтересованной в этом процессе в пользу Фаизова, в другом — в пользу Тукаева, в третьем — в пользу Яковлева или «Стройиндустрии», — заключил он.

По словам Крылова, у упомянутых бизнесменов в этом деле совершенно разные интересы. Например, Яковлев, по его словам, вообще считает что не должен быть поручителем, потому что на момент его подписания он уже не был участником общества: он сейчас оспаривает сам факт поручительства. И Дровянникова, представляя интересы Яковлева, прямо противоречит интересам Тукаева и Фаизова.

Он напомнил про кодекс корпоративной этики: такие лица обязаны брать самоотвод. «Или в случае конфликта интересов она будет голосовать по указанию банка, что прямо противоречит закону?», — бросил юрист камень в огород кредитора. Крылов настаивал на том, что нужно запросить у СРО нового управляющего и отозвать Дровянникову: если даже в отношении Фаизова все-таки ведут процедуру банкротства, чтобы у него был другой финансовый управляющий, который отстаивал бы именно его интересы.

Эти требования поддержал и Айрат Гатин, представляющий интересы третьих лиц (Ильшата Тукаева и «Репродукта»). По его словам, в отношении Тукаева в настоящий момент введена процедура реструктуризации долгов. Финансовый управляющий у него как раз Дровянникова. И вот «второму бенефициару компании предлагают ту же кандидату». «Мы считаем это крайне странным: интересы двух акционеров могут не всегда совпадать», — не стал скрывать он.

Фаизов является поручителем по кредиту Сбербанка в 1,5 млрд рублей, выданному группе «Ортэкс» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева и ее сельхозактивам — «Племрепродукту», «Репродукту», Тимашевской птицефабрике и т. д. . Фото ortexrt.ru

Собственник готов продать предприятие

Одним словом, Гатин поддержал ходатайство об отложении дела. Он пояснил, что Фаизов является поручителем по основному обязательству. Последнее возникло у компании «Ремпродукт» в связи с неисполнением кредитного договора. Затем представитель Тукаева выступил с заявлением от имени своего доверителя. Так, он сообщил, что тот как основной бенефициар в настоящее время «ведет переговоры о привлечении инвестора для разрешения ситуации».

В том числе, по словам Гатина, рассматривается вопрос о продаже предприятия «путем погашения задолженности кредиторам и, соответственно, идет разговор о цене покупки». Представитель Тукаева утверждал, что буквально в течение этой рабочей недели в ежедневном режиме объекты империи Тукаева показывали потенциальному инвестору. В частности, через «смотрины», по его словам, прошли «Тимашевская птицефабрика», «Ремпродукт» и «Племрепродукт». Одним словом, весь комплекс сельхозактивов.

Гатин сообщил, что в их распоряжении есть некий документ. Он не стал ходить вокруг да около и заявил, что одним из «заинтересантов» является банк «Зенит». Письмо за подписью председателя правления этой кредитной организации Александра Тищенко, датированное 23 сентября и адресованное Фаизову (копия есть у «Реального времени») он представил суду. В нем сообщалось, что «в настоящее время банк «Зенит» осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУ «Самарский бройлер» (входят ООО «Тимашевская птицефабрика», ООО «Ремпродукт», ООО «Племрепродукт») для целей изучения кредитования данной группы компаний».

По словам Гатина, у банка «есть определенный интерес поучаствовать в этом проекте». Форма участия, как признал он, пока не определена. Но переговоры, подтвердил он, ведутся. Представители «Зенита» также побывали на предприятиях. Позже он сообщил «Реальному времени», что в числе потенциального покупателя сельхозактивов Тукаева рассматривается некий профильный инвестор «не из Поволжья». «Что есть помимо намерений?, — задал ему резонный вопрос судья. По словам Гатина, рассматривается вопрос заключения мирового соглашения, либо его доверитель и К каким-то другим способом будут пытаться разрешить сложившуюся ситуацию.

Представитель Тукаева утверждал, что буквально в течении этой рабочей недели объекты империи Тукаева показывали потенциальному инвестору. В частности, через «смотрины», по его словам, прошли «Тимашевская птицефабрика», «Ремпродукт» и «Племрепродукт». Одним словом, весь комплекс сельхозактивов. Фото samarabroyler.ru

«По большому счету конфликт идет уже год», — напомнил юрист. Ранее, напомнил он, речь шла несколько о другом: о возможности реструктуризации задолженности и заключении мирового соглашения непосредственно с банком. Теперь же собственник принял иное решение: он готов продать предприятие «и путем привлечения инвестора погасить задолженность перед кредиторами».

Он сообщил, что в качестве одного из инвесторов рассматривается именно банк «Зенит». Исходя из этого, он просил дать время для подготовки мирового соглашения с тем, чтобы «банкротство было вообще прекращено». «Для участников настоящего судебного заседания и кредиторов это [был бы] большой плюс, что вопрос будет разрешен полностью и не будет никаких банкротных процедур», — заметил он

Не видим препятствий для введения процедуры

Представитель Сбербанка Ольга Прем возражала против отложения судебного заседания. Она также напомнила, что банк подал заявление в суд еще в июне 2019 года. И, по ее словам, с этого времени каждое судебное заседание идет речь о том, что ведутся переговоры. «Получается, полтора года», — подытожила она.

«Вы заинтересованы во введении процедуры? Не хотите, чтобы была погашена задолженность?», — снова спросил он. Представитель банка-кредитора подтвердила, что они заинтересованы в том, чтобы была погашена задолженность: «Но, как показывает практика, по всем должникам группы уже введена процедура банкротства».

По словам Ольги Прем, никакие реальные действия по погашению задолженности и заключению мирового соглашения не предпринимаются. Она подчеркнула, что уже неоднократно представлялись письма «от кучи инвесторов о том, что они намерены рассмотреть возможность кредитования, выкупа задолженности: ни одно не реализовано». «У нас нет оснований полагать, что и в этом случае будет реальная сделка», — выразила свое недоверие представитель Сбербанка. К тому же, напомнила она, мировую можно заключить на любой стадии банкротства. «Препятствий для ведения процедуры не видим. — подытожила Прем.

Представитель Сбербанка Ольга Прем возражала против отложения судебного заседания. Фото Максима Платонова

Что же касается заинтересованности Дровянниковой, должник, по словам Прем, говорит, что у него есть сомнения, но не приводит ни одного основания. «Она якобы ведет несколько процедур, но при этом долг-то един», — сделала акцент она. Прем считает, что такое «совместительство», «наоборот, упрощает ведение процедуры»: в случае погашения задолженности одним из солидарных должников будет своевременно корректироваться реестр. В том числе уменьшится задолженность Фаизова. Даже для целей процессуальной экономии Дровянникова наиболее приемлемый вариант.

На вопрос судьи в чем заключается экономия, представитель банка пояснила, что не нужно будет уведомлять разных арбитражных управляющих, которые будут не в состоянии отслеживать всю информацию по разным делам о банкротстве: где погасился реестр, где пришли деньги, где реализовано имущество. А один арбитражный управляющий будет в курсе ситуации по всем сразу.

Доказательств того, что Дровянникова заинтересованное лицо по отношению к Сбербанку по ее словам никаких нет: список аффилированных лиц банка публичный. К должнику — тоже.

Представитель Сбербанка была против того, чтобы «из-за каких-то надуманных сомнений должника» откладывать судебное заседание. Но судья напомнил позицию Верховного суда: если есть сомнения в объективности управляющего, он должен затребовать другую кандидатуру. Это вопрос в компетенции суда, и он не может быть связан волей кредиторов. При этом новый управляющий определяется методом случайного выбора. Служитель Фемиды подчеркнул, что для кредитора не должно быть разницы, кто именно будет утвержден арбитражным управляющим. Прем заметила, что они не настаивают на Дровянниковой: банк предложил только саморегулируемую организацию.

В результате судебное заседание было отложено на 22 ноября.

Позже Крылов пояснил «Реальному времени», что Фаизов «максимально против» вступления в банкротство, так как считает, что нет оснований для признания его банкротом. Также, напомнил юрист, его доверитель считает, что Дровянникова в любом случае не может представлять его интересы как финансовый управляющий.

Что касается личности самого Фаизова, по словам Крылова, он «один из наиболее уважаемых членов нашего общества».

В результате судебное заседание было отложено на 22 ноября. Фото Максима Платонова

«Вводить банкротную процедуру будет просто катастрофой»

Уже после судебного заседания Айрат Гатин чуть более подробно прокомментировал нашему изданию последнюю ситуацию по балансирующей на грани краха империи Ильшата Тукаева.

Он подтвердил, что переговоры действительно ведутся: «Ищутся пути выхода из сложившегося кризиса». «Эти предприятия очень важны как для нашей республики, так и для Самарской области. Это и рабочие места, и большое количество птицы, если говорить о Самарской области. И эта птица пользуется большим спросом. Сейчас вводить везде [банкротную] процедуру везде будет просто катастрофой», — заметил он.

Гатин говорит, что предприятия, на которые Тукаев сейчас ищет покупателей, задумывались как производство замкнутого цикла: комбикорма, куры, яйцо. Он убежден, что «эти три актива нужно рассматривать вместе, а не по отдельности». Сложность в том, что у предприятий группы имеет место перекрестное поручительство, перекрестные залоги, поэтому задачу нужно решать в комплексе.

По его словам, предприятия генерируют выручку: у «Тимашевской птицефабрики» в 2019 году она составила 2,6 млрд рублей, у «Репродукта» 2 млрд рублей (при этом оба предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году принесли убытки в 113 млн и 93 млн соответственно). Кредитная же нагрузка составляет 2,5 млрд. «Понятно, что предприятия не в силах сразу взять и погасить эти кредиты. Это крайней сложно. Нужно время», — отмечает он.

«Эти предприятия очень важны как для нашей республики, так и для Самарской области. Это и рабочие места, и большое количество птицы, если говорить о Самарской области. И эта птица пользуется большим спросом. Сейчас вводить везде банкротную процедуру будет просто катастрофой», — считает Гатин. Фото Андрей Савельев / volga.news

А Михаил Крылов дополнил, что «Тимашевская птицефабрика» является градообразующей для Самарской области и ряда поселков Кинель-Черкасского района области: «Предприятие абсолютно живое» и «никогда нет брало ни одного рубля ни у «Россельхозбанка», ни у Сбербанка», выступало только поручителем. Крылов рассказал, что поручительство «Тимашевской птицефабрики» Россельхозбанку оспаривается в суде. Со стороны «Репродукта» предпринимаются такие же действия.

Кроме того, он сообщил, что упомянутая птицефабрика пока не находится ни в одной банкротной процедуре (это действительно так) и «максимально пользуется поддержкой губернатора Дмитрия Азарова». Якобы он лично занимается вопросом урегулирования висящей на ней задолженности.

Вариаций выхода из кризиса очень много, оптимистично утверждает представитель Тукаева. И предприятия действительно интересны профильному инвестору. Например, «Тимашевская птицефабрика» по его словам обеспечивает птицей всю Самарскую область и близлежащие регионы, являясь единственной по своему профилю. Желательно провести реструктуризацию, чтобы гасить долг последовательно, говорит он. Либо вместе с инвестором развивать предприятие или же дать ему возможность выкупить сельхозактивы. Также возможна сделка, в рамках которой, допустим, бенефициары продадут предприятие, а новый инвестор уже договорится с банками о реструктуризации. Если это будет сильный профильный инвестор, ему это окажется под силу.

Михаил Крылов дополнил, что «Тимашевская птицефабрика» является градообразующей для Самарской области и ряда поселков Кинель-Черкасского района области. Фото pieralisi.com

Гатин привел в пример Менделеевский завод удобрений «Аммоний», на который пришел КАО «Азот» Романа Троценко: в деле о банкротстве было заключено мировое соглашение и была рассрочка в выплате долга.

«Реальное время» предлагало Ильшату Тукаеву подробное интервью, в котором мы могли бы обсудить и детально описать точку зрения переживающего сложные времена бизнесмена. К сожалению, договориться с миллиардером пока не удалось, но наше предложение остается в силе. Мы также готовы опубликовать и подробную точку зрения Рафаэля Фаизова.