В зону стройки дублера Горьковского шоссе попали пруд Адмиралтейский и база МВД

«Главтатдортранс» разместил тендер на 1,6 млрд рублей на строительство нового этапа четырехполосной магистрали

В Татарстане объявлены торги на несколько очередей первого этапа строительства дороги-дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор». Заявки на тендер стоимостью 1,6 млрд рублей принимаются до 29 марта, в этот же день подведут итоги аукциона. Как выяснило «Реальное время», в рамках стройки трассы предполагается провести вырубку леса, засыпку оврага, разбор жилых и нежилых зданий, причем в зону отвода земель попали не только дачи и сады, как сообщалось ранее, но и несколько частных домовладений, пруд Адмиралтейский, база МВД и другие объекты. Подробнее — в нашем материале.



Вырубка леса и осушка болота

Согласно проекту, общая протяженность проектируемой дороги от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор составит 6,2 км, а второго этапа — 4,7 км. Расчетная скорость движения — 70 км/ч. Трасса будет четырехполосной с тротуарами и велодорожкой шириной в 3,5 м.

Второй этап строительства, который продлится с 2021 по 2022 годы, разделен на шесть очередей. Строительство участка дороги предусмотрено двумя этапами: с 11 января по 20 ноября 2021 года и 11 апреля по 5 ноября 2022 года. Строителям предстоит провести следующие виды работ, как подготовительные:

разбивка оси автомобильной дороги;

организация строительной площадки;

демонтажные работы;

вырубка леса и поросли;

разборка жилых и нежилых строений;

переустройство водопропускных труб.

Вырубку леса произведут до июня, в апреле приступят к засыпке оврага, а к разбору жилых и нежилых зданий — в мае

Так, к примеру, в этом году предстоит вырубить 4435 деревьев и осушить болото, завезя 222 тыс. кубометров грунта. Вырубку леса произведут до июня, в апреле приступят к засыпке оврага, а к разбору жилых и нежилых зданий — в мае. В рамках основного периода строительства будут выполнены следующие виды работ:

устройство и переустройство коммуникаций (2021 и2022гг);

земляные работы (2021г.);

устройство путепровода (разработано отдельным томом см. 0344/2019-

ПОС.ПП) — 2021г.;

ПОС.ПП) — 2021г.; устройство подпорной стенки из монолитного бетона (разработано

отдельным томом см.0344/25019-ПОС.ПС)-2022г.;

отдельным томом см.0344/25019-ПОС.ПС)-2022г.; строительство очистных сооружений (2021г.);

устройство покрытий и газонов основной дороги (2022г.);

устройство покрытий и газонов съезда к ЖК «Серебряный Бор» (2022г.);

строительство примыканий (2022г.);

устройство наружного освещения (2022г.);

устройство наружного освещения путепровода(2021г.);

обустройство дороги (2022г.).

При этом проектом предусмотрено водопонижение при переносе сетей: «Водопонижение необходимо в связи с проведением работ в непосредственной близости с руслом реки Казанка для осушения грунта в местах прокладки газопровода». Кроме того, для обеспечения проезда к детскому саду №56 устроят временную дорогу. Также проектом предусмотрены 6 заездных карманов для остановки общественного транспорта и 6 примыканий в улицы и выезды из прилегающей застройки.

В перечне также есть несколько частных жилых домов, многоуровневый паркинг, база МВД и даже Адмиралтейский пруд

В зоне отвода — Адмиралтейский пруд, паркинг и база МВД

Новая дорога проходит в основном по муниципальным землям, но у ряда участков — другие собственники. До начала проектирования улицы прошло предварительное согласование плана автодороги, полосы отвода под нее и инженерные коммуникации с землепользователями и землевладельцами. Всего под строительство дороги будет отведено 438 га.

Согласно документам, в зону отвода под новую дорогу попали 388 участков, а это значит они будут полностью или частично изъяты у своих владельцев. В большинстве своем это дачи, садовые домики и участки, как и сообщали ранее в исполкоме Казани. Впрочем, в перечне также есть несколько частных жилых домов на ул. Иовлева, Кожевенной в Кировском районе, а также многоуровневый паркинг, база МВД и даже Адмиралтейский пруд. Кроме того будут отведены земли розничного магазина и предприятия по производству пленки на ул. Архангельской.

Также предусмотрен перенос сетей нескольких крупных промышленных предприятий, среди которых и Казанский пороховой завод.



Соединить Кировский район с М-7



Процесс рекультивации земель разделят на два этапа. Первый, технический, будет производиться силами дорожно-строительной организации. Второй этап, биологический, — путем привлечения землепользователя — за счет выплат компенсационного характера. Работы 1-й очереди должны быть завершены 5 ноября 2022 года.

Трасса-дублер протяженностью около 13 км, должна пройти параллельно улице Боевой и соединить Кировский район Казани с трассой М-7 в районе Займища. Согласно постановлению кабмина РТ №1271 от 30 декабря 2019 года, источником финансирования служит республиканский бюджет. Всего на строительство дороги выделяется 4,5 миллиарда рублей.



Трасса-дублер протяженностью около 13 км, должна пройти параллельно улице Боевой и соединить Кировский район Казани с трассой М-7 в районе Займища

Проект первого этапа дороги — от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор», разработало в 2019 году казанское ООО «Дорстрой комплекс» — за 54,35 млн рублей. Подрядчиком, получившим в августе прошлого года заказ «Главтатдортранса» на реализацию первого этапа, стало ООО «Волга-Автодор». Стоимость договора — 497,5 млн рублей.

Выручка ООО «Волга-Автодор» за 2019 год составила 580 млн рублей, прибыль — 4,7 млн. Организация являлась поставщиком в 29 государственных контрактах на общую сумму в почти 3 млрд рублей.



Кроме того, на портале госзакупок размещен тендер на проектирование второго этапа проекта дороги-дублера Горьковского шоссе. Протяженность проектируемого участка дороги составит 8,8 км. Максимальная сумма контракта — 233,1 млн рублей. Проект второго этапа строительства дублера необходимо разработать до 27 апреля 2022 года.