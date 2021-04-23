ЦСКА вытолкнет «Спартак» из тройки лидеров, «Рубин» отомстит «Краснодару» за первый круг

Прогноз 27-го тура российской Премьер-лиги

Чемпионат России по футболу постепенно подходит к своему концу и с каждым туром РПЛ решаются последние интриги. Спортивная редакция «Реального времени» в своей традиционной рубрике приводит прогноз на 27 тур, в котором может поменяться состав первой тройки и претенденты на Лигу конференций. За счет чего ЦСКА имеет преимущество перед «Спартаком», почему «Рубин» отдаст должок за первый круг, а «Сочи» остудит пыл «Уфы» — об этом и других интригах тура в нашем прогнозе.

«Спартак» — ЦСКА: Тедеско разумом уже не в России

Центральный матч тура — московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, некогда подававшееся как главное в стране, а теперь благополучно и искусственно замененное противостоянием «Спартака» и «Зенита».

Поражение в прошлом туре обеих московских команд добавит дополнительной мотивации и тем и другим, хотя в этом дерби, как правило, игроков дополнительно настраивать не нужно.

Ивица Олич в Сочи оступился впервые после прихода на тренерский пост ЦСКА, и обнажились его первые проблемы, а в середине недели в полуфинале Кубка России его команду обыграл уже московский «Локомотив», и всем стало очевидно, что у «армейцев» имеются огромные не залатанные дыры в обороне. ЦСКА владел мячом и создал немало моментов, но «железнодорожникам» хватило сыграть вторым номером, чтобы вырвать путевку в финал.

Впрочем, «Спартак» в предыдущем туре в матче с «Уфой» выглядел еще ужаснее, что наталкивает на мысли — Доменико Тедеско уже не здесь, а в Германии, с семьей. У «красно-белых» два поражения подряд. И если проигрыш «Локомотиву» объясним — это прямой конкурент за путевку в ЛЧ, то крах в игре с «Уфой» на своем поле не поддается никакому объяснению.

Прогноз «Реального времени»



Именно моральная составляющая сегодня на стороне «армейцев». У них «свежий» тренер, в отличие от Тедеско не уставший от разлуки с семьей, от скандалов с судьями и наказаний от КДК РФС. Физически немец в Москве, но сознанием — уже на родине. Лига Чемпионов для него — не самоцель, поскольку в следующем сезоне он в ней со «Спартаком» играть не будет, даже если и завоюет место в турнире. ЦСКА должен забирать эту игру.

1:2 — победа ЦСКА

«Рубин» — ФК «Краснодар»: Казань отдаст должок за краснодарское недоразумение первого круга

«Быки» в последние годы перехватывали у казанцев статус клуба не из Москвы и Петербурга, которые могут составить им конкуренцию за медали и места в Лиге Чемпионов. Однако в нынешнем сезоне все как будто встало на свои места — краснодарцы уже ни за что не борются, доигрывая сезон в «болоте» середины таблицы. «Рубин» же имеет все шансы, чтобы заскочить даже в первую тройку, если продолжит набирать очки в том же режиме, в каком это команда Леонида Слуцкого делает после перерыва.

Впрочем, приход Виктора Гончаренко в краснодарский клуб, похоже, оживил ситуацию и последний матч с «Зенитом» показал, что общее мастерство игроков все еще можно использовать на поле.

У «Рубина» есть огромный должок за матч первого круга в Краснодаре, когда казанцы выглядели лучше весь первый тайм, однако судейские решения Михаила Вилкова и странная ошибка Сильвие Бегича, который стал выводить мяч из своей штрафной через обводку, решили исход встречи. Уже тогда было ясно, что в Лиге Чемпионов «Краснодару» делать нечего — казанцы переигрывали южан на поле, а те вытащили игру лишь волею несчастных случаев.



Прогноз «Реального времени»



На «Ак Барс Арене» мы увидим противостояние двух молодых специалистов, прошедших тренерский мостик ЦСКА. Именно Гончаренко сменял в ЦСКА Леонида Слуцкого, и также покинул «армейский» клуб с претензиями от болельщиков. Домашнее поле казанцев, лучшая сыгранность и понимание команды, что хочет от нее тренер, должны сыграть за казанцев.

2:1 — победа «Рубина»

ФК «Уфа» — ФК «Сочи»: южане уже готовы, что в Уфе просто не будет

В нашем прошлом превью тура мы предполагали, что «Сочи» должно, наконец, ожить и отобрать очки у московского ЦСКА, и оказались правы — сочинцы взяли все три балла у «армейцев». А вот по исходу матча «Уфы» со «Спартаком» наше предположение оказалось мимо — вряд ли кто-то мог предположить, что скромная уфимская команда, которая весь сезон плелась в подвале турнирной таблицы, а в ее игре не было ничего кроме безысходности, вдруг разгромит претендентов на Лигу чемпионов на его поле.

На этот раз уфимцы и сочинцы сойдутся на стадионе «Нефтяник» в Уфе, и делать прогнозы здесь уже становится сложнее.

Если брать исключительно эмоциональную сторону, то обе команды сейчас на подъеме. Если отталкиваться от составов команд, то по индивидуальному мастерству, конечно, поинтереснее будут сочинцы. В отличие от «Спартака», в «Сочи» уже понимают, чего ждать от команды Алексея Стукалова и готовиться к ним будут уже не как к безнадежному аутсайдеру, спустя рукава, а учитывая как команда заиграла при новом наставнике.

Если отталкиваться от составов команд, то по индивидуальному мастерству, конечно, поинтереснее будут сочинцы. Фото: vk.com/pfcsochi

Прогноз «Реального времени»



«Сочи» надо возвращать свои позиции, чтобы выполнить задачу, поставленную Борисом Ротенбергом — попасть в еврокубки. «Уфе» нужно рвать жилы, чтобы подняться как можно выше и, если удастся, — даже выбраться из зоны стыковых матчей. В общем, очки нужны обеим командам, но команде из столицы Башкирии — больше.

1:1 — ничья

«Динамо» — ФК «Химки»: бело-голубым больше нужно

Теневые открытия сезона — московское «Динамо» и подмосковные «Химки» идут в зоне, пока еще позволяющей наверстать и приблизиться к зоне Лиги конференций. Если команда Игоря Черевченко имеет шансы чисто теоретические, то «Динамо» все еще может ворваться в число лидеров — с четвертым «Рубином» у москвичей по очкам паритет. Разницы лишь по дополнительным показателям.

В последних четырех турах РПЛ «Динамо» не проигрывало — лишь одна ничья с «Уралом». А также победы над «Краснодаром» (3:2), «Уфой» (4:0) и «Ротором»(3:0). Подмосковная команда выигрывала у «Рубина» (3:1) и «Тамбова» (1:0), а также проигрывали «Зениту» и (0:2) и «Ахмату» (1:3).

В последних четырех турах РПЛ «Динамо» не проигрывало. Фото: vk.com/fcdm_official

Прогноз «Реального времени»



«Химки», по сути, доигрывают сезон и решают локальные задачи, в то время как у «Динамо» на кону еврокубки и возможно даже место Сандро Шварца, которого приглашали под большие задачи, а не середину таблицы. «Динамо» продолжит победное шествие.

2:1 — победа «Динамо»