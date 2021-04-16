«Ростов», «Краснодар» и «Сочи» наконец прорвет — южане заберут очки у лидеров

Превью 26 тура РПЛ

Затянулись черные полосы у южных команд российской премьер-лиги. «Ростов», «Сочи» и «Краснодар» нынешней весной (а последние и во всем сезоне) мало похожи на самих себя, растеряли свои высокие позиции в таблице РПЛ. За пять туров у всех у них игры с лидерами из столиц, и это похоже на «момент X». Именно сейчас южане должны активизироваться и, по крайней мере, попытаться скрасить неудачный сезон. В еще одной встрече «Спартак» на своем поле будет отыгрываться на «Уфе» за поражение в предыдущем туре. Подробнее — в прогнозе «Реального времени».

«Локомотив» — ФК «Ростов»: команда Карпина загнана в угол и еще огрызнется

«Локомотив», получивший все козыри на руки и в придачу мощный эмоциональный толчок после победы над прямым конкурентом «Спартаком», примет завтра карпинский «Ростов», кторый окончательно растратил свою магию после перерыва. Это Леонид Слуцкий снял последнюю магическую дымку, которая повисала над южной командой еще с прошлого сезона.

Всего одна победа в шести играх после возобновления чемпионата и девятое место показывают реальный расклад дел — без Эльдора Шомуродова это уже не та команда, что была в прошлом году. Да и уход Романа Еременко ограничил Валерия Карпина в вариативности атакующей линии.

«Железнодорожники» одержав десять побед подряд (вместе с товарищескими играми на сборах, перерывах и в кубковых матчах) набрали такой ход, что выход на второе лигочемпионовское место, кажется, дело времени. Всерьез «красно-зеленые» лидерству питерского «Зенита» пока не угрожают, но при таком же уверенном ходу могут и нагнать.

«Железнодорожники», одержав десять побед подряд, набрали такой ход, что выход на второе лигочемпионовское место, кажется, дело времени. Фото fclm.ru

Прогноз «Реального времени»:

Какие бы плохие ни были последние результаты «Ростова», содержание игры команды с берегов Дона не кажется безнадежным. Южане отлично поборолись со «Спартаком», а потом играли до гола с «Рубином». Красивый удар с дальней дистанции от Дарко Йевтича решил исход встречи, и тут скорее можно говорить о чуть большем фарте и индивидуальном мастерстве легионера, чем о том, что «Ростов» был слабее. Деваться команде Карпина уже некуда, а загнанный зверь бывает очень опасен. Предполагаем, что из Москвы «Ростов» увезет очки.

1:1 — ничья

ФК «Краснодар» — «Зенит»: в Краснодаре захотят громко хлопнуть дверью

Грустно, но факт: афиша, к которой еще в прошлом сезоне можно было добавлять приставку «топ», в нынешнем сезоне этот статус быстро утратила.

От краснодарцев прошлого года не осталось ничего, кроме памяти и нескольких футболистов с потухшими глазами. 0:5 — от «Ахмата», 2:3 — от «Динамо», 0:1 — от «Арсенала» и 1:6 от «Спартака». Таковы итоги пяти последних встреч, между которыми затесалась победа (4:0) над развалившимся «Тамбовом», который доигрывает сезон «на святой вере».

Минимальное поражение от туляков уже при новом наставнике Викторе Гончаренко оптимизма краснодарским болельщикам точно не прибавляет, даже учитывая, что это не разгромные проигрыши, которые стали уже привычны нынешней весной при Мураде Мусаеве. Сам новый наставник «быков» уже совершил «самоотвод», заявив, что нужно готовиться к следующему сезону. Так что поклонникам «Краснодара» прямым текстом сказано, что в остатке нынешнего ждать особо нечего.

Понять Виктора Гончаренко тоже можно — команду собирал не он, а кризис (в том числе ментальный и психологический) уже настолько глубок, что за неделю-другую из него не выбраться.

Сам новый наставник «быков» уже совершил «самоотвод», заявив, что нужно готовиться к следующему сезону. Фото fckrasnodar.ru

Прогноз «Реального времени»:

Однако на один конкретный матч против действующего чемпиона футболисты «Краснодара» на своем поле вполне могут собраться и уж точно дополнительную мотивацию им искать не придется. Красиво хлопнуть дверью в уходящем сезоне игроки южан точно желание имеют.

1:1 — ничья

«Спартак» — ФК «Уфа»: «красно-белые» будут отыгрываться за поражение в Черкизово

«Красно-белые», оступившиеся в прошлом туре в Черкизово четко понимают, что еще одна осечка и даже второе лигочемпионовское место, займет ближайший конкурент «Локомотив», а «Зенит» уже будет не догнать. После грядущего тура в нынешнем сезоне останется лишь четыре тура, чтобы исправить ситуацию. Не тот промежуток, за который можно особо развернуться или выждать осечку оппонента.

«Уфа» при новом наставнике внезапно выдала мощный матч и во второй раз в сезоне одержала разгромную победу (3:0) — повержен оказался «Ахмат» Андрея Талалаева. Это неожиданно легионеры уфимцев Филип Мрзляк, Вилькер Ансель и Неманя Милетич раззабивались.



Прогноз «Реального времени»:

Означает ли это, что теперь-то уж точно попрет? Возможно, эмоциональный скачек от смены тренера и дал бы долгоиграющий эффект, но здесь команде из столицы Баршкортостана не повезло со вторым соперником. Разгневанный «Спартак» вряд ли позволит команде Алексея Стукалова взять на «Открытие Банк Арена» хотя бы одно очко.

2:0 — победа

ФК «Сочи» — ЦСКА: Случится ли первое поражение Олича на «Фиште»?

Легенда «армейского» клуба Ивица Олич уже провел у руля ЦСКА три матча и все три выиграл — у «Ротора» (2:0), «Арсенала» (2:1) и «Тамбова» (2:1).

Но, как правило, такие серии в один момент начинают давить на игроков и чем больше копится побед, тем тяжелее груз, который рано или поздно сбросить придется.

У «Сочи», в свою очередь, наоборот неудачная серия подзатянулась. Состав команды позволяет бороться за еврокубки, а не за седьмое — девятое места с «Ростовом». И надо отметить, что во всех трех проигранных последних играх (с «Рубином», «Зенитом» и «Локомотивом» в Кубке) команда Владимира Федотова хорошо бежала и немало создавала. Где-то не хватило везения, а где-то — массированная оборона Казани. Но «Сочи» по-прежнему — мощная сила, которая серьезно недосчиталась своих голов этой весной.

У «Сочи» неудачная серия подзатянулась. Фото pfcsochi.ru

Прогноз «Реального времени:

Возможно, прорвет сочинцев в Воскресенье на своем поле стадиона «Фишт». Тем более, что наставник южан Федотов, наконец, оправился от ангины и вернется как-раз к матчу с «армейцами». Это именно то событие, которое сочинцы захотят отметить первой победой в апреле.

1:0 — победа ФК «Сочи»

