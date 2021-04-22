День в истории: отец татарского театра, день рождения Ленина и внеочередные Олимпийские игры

Чем примечательна дата 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в мире — Международный день Матери-Земли, а в России эту дату помнят, прежде всего, как день рождения Ленина — памятный день, когда многих принимали в пионеры. В историю вошли и другие события этого дня. Так, 22 апреля были приняты несколько важных документов: третий Устав о цензуре, манифест о новом сословии — «почетные граждане», постановление о советском гражданстве. В этот день на свет появились пророк Мухаммед, немецкий философ Иммануил Кант, писатель Владимир Набоков, «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер, австралийский живописец-абстракционист Сидней Нолан и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Ленина, открытие музея Габдуллы Кариева

22 апреля 1870 года в Симбирске родился один из самых известных студентов Казанского университета, главный организатор и лидер Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин. В 1887 году юного Ульянова зачислили на юридический факультет Казанского императорского университета (ныне КФУ). Однако студенческая жизнь революционера продлилась недолго — через три месяца его отчислили за участие в студенческих беспорядках. Свидетели сходки уверяют, что он находился в первых рядах митингующих. После смерти Ленина вуз переименовали в его честь — Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. Под этим названием КГУ работал с 1924 по 2010 год. Перед главным зданием установлен памятник вождю — молодой студент смотрит на alma-mater.

22 апреля 1988 года в Нурлатcком районе Татарстана в селе Кульбаево-Мараса открылся музей основателя татарского профессионального театра Габдуллы Кариева. Учредили его годом ранее — в 1987 году. В музее представлены документы, книги, афиши и другие вещи, связанные с жизнью татарстанского артиста с 1915 года, с момента его приезда в Казань. «Вопреки злу, причиненному врагами татарского театра, Вы проявили исключительную энергию, темперамент в осуществлении прекрасной цели — развитии татарского театра» — писали об «отце татарского театра». Перед зданием музея Габдуллы Кариева установлен бюст драматургу.

Фото nurlat-tat.ru

Третий Устав о цензуре, постановление о советском гражданстве



22 апреля 1828 года император Николай Первый утвердил третий в истории государства Устав о цензуре. Внутренней и иностранной цензурой ведало Министерство народного просвещения. Главному управлению цензуры передавались полномочия по общему надзору за действия цензуры. Местные цензурные комитеты под председательством попечителей учебных округов организовали в Санкт-Петербурге, Москве, Вильне и Дерпте. Цензоров назначили также в Ревеле, Митаве, Одессе, Риге.

20 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге родился русский писатель и поэт Владимир Набоков. Его четырежды номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Кандидатуру Набокова в комитет заявил писатель Александр Солженицын, но литератора блокировали. «Автор аморального и успешного романа «Лолита» ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию», — высказалась в 1963 году постоянный член Шведской академии Андерс Эстерлинг.

90 лет назад, 22 апреля 1931 года, Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве. Документ устанавливал, что гражданином СССР признавался каждый, кто проживал на территории Советского Союза и не имел подданства иностранного государства. Постановление гласило, что если советский гражданин обладает и гражданством той союзной республики, где он проживает, то выбор гражданства союзной республики является прерогативой каждого гражданина СССР в отдельности.

Рождение Мухаммеда. Миниатюра из Джами ат-таварих (XIV век). Фото wikipedia.org

Первая в мире пересадка глаза, внеочередные Олимпийские игры

По некоторым источникам, 22 апреля 570 года в Мекке появился на свет пророк Мухаммед. По исламу, он — последний пророк и посланник Аллаха, которому тот ниспослал Коран, священную книгу мусульман. Проповедовать он начал в сорок лет, после откровения в пещере горы Хира.



115 лет назад, 22 апреля 1906 года, в Греции открылись внеочередные Олимпийские игры, посвященные десятилетию первой Олимпиады современности. Мероприятие, которое проводят раз в четыре года, не планировалось в 1906 году. Его провели между играми 1904 и 1908 года как компромисс между Грецией, которая хотела сделать Афины местом проведения всех Олимпийских игр и Международным олимпийским комитетом, который планировал проводить игры в разных городах мира. Участие на играх, вошедших в историю как внеочередные, приняли 900 атлетов из 22 стран мира (другие источники утверждают, что участвовали 883 спортсмена из 20 стран). На них разыграли 78 комплектов медалей в 13 видах спорта.

22 апреля 1966 года стало знаковым днем в истории медицины: врачи Методистской больницы в Хьюстоне (США) провели первую в мире пересадку человеческого глаза. Однако глаз не прижился. 54-летнему Джону Мэддену пересадили роговицу, хрусталик и радужную оболочку. Донором стал мужчина, умерший от опухоли мозга.

Фото wikipedia.org

Ежегодно, с 2010 года, 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day). Праздник учредили в 2009 году на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметив при этом, что он выражает всеобщее мнение, что наша планета и ее экосистемы — дом для всего человечества. Провозглашение праздника также было призвано подтвердить обязательства, принятые на Конференции ООН по охране окружающей среды. Традиция праздновать 22 апреля День Земли появилась в США в 1970 году, через 20 лет этот день стал международной акцией.