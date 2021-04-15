Бизнес-аккаунт дня: танцевальная студия Лии Хузиной

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 42

В январе этого года танцовщица Лия Хузина открыла свою школу танцев, где будет учить жителей Казани танцевать бачату, кизомбу и другие танцевальные вещи. Большую часть своей жизни девушка отдала музыке, танцевать начала с четырех лет, сначала классика, потом современные, восточные танцы и джаз-модерн. Бизнес-профиль танцевальной студии «Mars Dance» тоже совсем юный, поэтому советы СММ-экспертов, которые они дают в рамках спецпроекта «Реального времени» станут хорошим подспорьем для его развития и продвижения.

Танцы с пользой для здоровья

— Бачата не такой сложный танец. Зато сколько эмоций, наслаждения и радости он приносит. В этом уверена многократная чемпионка среди профессионалов в турнирах J&J Лия Хузина.



Яркие, страстные и энергичные бачату, сальсу и кизомбу она танцует и преподает уже пять лет. Ведет групповые и индивидуальные занятия по женскому стилю.

— А еще, кроме удовольствия, которое можно получить, танцуя бачату, она несет и пользу для здоровья. Например малая интенсивность в течении длительного времени укрепляет сердце, улучшает кровообращение, а также сжигает лишние калории, рассказывает учитель танцев.

В целом профессиональной танцевальной карьере девушки — уже больше 10 лет. За эти годы, рассказывает Лия, она научила танцевать более ста человек, подготовила немало финалистов и призеров различных танцевальных конкурсов. Вместе с открытием своей танцевальной студии в Казани «Mars Dance», делится Лия, она открыла и новую страницу в своей жизни. Сегодня очередной аналитический разбор бизнес-профиля провела проектный директор коммуникационного агентства “Без воды” Полина Романова.

Чем меньше эмоджи, тем лучше

Описание профиля. Первое, что бросается в глаза, — это изобилие смайлов. Ставить их между словами или буквами не стоит, потому что о них “спотыкаются” при чтении. Например в названии профиля. Также рекомендую все-таки оставить название студии вместо строки с перечислением видов танцев. Их лучше снести вниз к стретчингу.



Шапка профиля — это не просто место для описания вашей деятельности. Это био, в котором должно отражаться уникальное торговое предложение (УТП). “Учим танцевать” не раскрывает УТП этой студии, поэтому можно смело убирать.

В качестве уникального торгового предложения может быть следующее :

перечисление направлений работы;

количество учеников/выпускников;

количество наград, которые получила студия;

количество учеников, ставшими призерами конкурсов.

Придать эстетичность шапке вы можете с помощью смайлов. Для этого достаточно выбрать определенный тип смайлов, который будет идти в начале перечисления УТП.

Также ставлю аккаунту плюсики за наличие:

контактов с почтой и номером телефона;

мульти-ссылки Taplink;

адреса студии.

Ученики видят хорошее к ним отношение

Визуальное оформление. Хорошо, что аватарка аккаунта и обложки хайлайтс оформлены в единой стилистике. Но вот сторис и посты с графическими визуалами почему-то в другом стиле. У Mars Dance нет определенного стиля ленты. Отмечу следующее:

графический визуал.

Здесь посоветовала бы разделить стили оформления и не перемешивать настолько сильно. Вы можете выбрать один основной стиль и цвет, оставить один дополнительный на посты с анонсами, подарками, розыгрышами, то есть ситуативами. Через три или шесть месяцев основной и дополнительный стили можно поменять.

обложки IGTV

В разделе IGTV видео смотрятся хорошо. В ленте же, мягко говоря, не очень. Дело в том, что обложки в ленте подбиваются под квадрат, потому имеются обрезанные головы и ноги. Подбирайте обложки на видео IGTV, учитывая, что в ленте они обрежутся. При загрузке видео вы можете загрузить обложку: например фотографию или необходимый графический визуал. Если вы снимаете видео с танцующей парой, то для красивой обложки специально сфотографируйте ее.



фото/видео

К ним имеются требования:

они должны быть самого высокого качества, потому что Instagram после выкладки их сжимает — проверяйте настройки камеры перед началом съемки освещение в помещении должно быть ярким, без желтизны. сейчас мода на естественность, поэтому не переусердствуйте с фильтрами и цветокоррекцией. откажитесь от дополнительного фона на видео, который преобразовывает визуал формата из 16:9 в 1:1. Вертикальное видео лучше обрезать 1:1 или 4:5. если вы снимаете видео уроков, старайтесь держать телефон ровно. К сожалению, “трясущиеся” видео не наберут много просмотров. Для ровной съемки вы можете приобрести штатив для телефона или стабилизатор.

Хайлайтс. Круто, что в хайлайтс есть вся информация. Просмотрев их, я сразу поняла, где располагается студия, что сколько стоит, какое расписание. В разделе “Ученики” есть репосты, это отлично. Таким образом, ваши ученики видят хорошее к ним отношение, что вы обратили на них внимание, потому их лояльность растет.

В помощь — контент-план и хештеги

Контент. Хочу отметить, что в аккаунте есть первый пост со знакомством. Это отлично! Многие забывают рассказать о себе и своем продукте услуге. Прочитав его, я поняла, как появилась студия, что ее открыла Лия и она профессионал, так как занимается танцами много лет.

Посты. Если говорить про остальные посты, то они делятся на информационные, продающие, развлекательные. В ленте вижу много информационных и продающих постов: анонсов, знакомство с новым преподавателем студии, стоимость уроков. Посты хаотичны, какой-то логики в чередовании рубрик или типов постов не вижу. В этом всегда поможет контент-план с прописанными датами выхода постов, с их типами или рубриками, основным содержанием, визуалом. Удобно и практично.

Сториз. Вышенаписанные комментарии по фото и видео можно отнести и сюда. Отлично, что репосты учеников есть и их достаточно много.

Копирайтинг. Тексты написаны простым и понятным языком — это плюс. Минус — обращение к аудитории то на “вы”, то на “ты”. Обязательно следует определиться с одним стилем обращения и использовать его в дальнейшем.

Хештеги. Их нет. Рекомендую добавить, потому что по ним вас может найти целевая аудитория. Теги необходимо ставить релевантные, то есть подходящие именно по вашей деятельности, тематике поста. Например, #бачатаказань, #кизомбаказань. Ставить теги, по которым имеются более 500 тысяч или миллиона публикаций не стоит. Шанс, что ваш пост найдут среди такого количества, крайне мал.

Для продвижения — своя гео-метка

Модерация. Чтобы поддержать вовлеченность аудитории и ее интерес к вам, отвечайте на комментарии день в день. Затягивать с ответами не стоит. В аккаунте студии ответы на комментарии есть. И это хорошо. Но не стоит забывать также про ответы на смайлы. На такие комментарии можно отправить милые смайлики — так вы дадите понять подписчику, что не игнорируете его и внимательны ко всем.

Продвижение. Для увеличения количества подписчиков и клиентов вы можете использовать разные способы продвижения. К бесплатным относятся, например, гео-метки и хештеги. Сделайте свою гео-метку, которую смогут ставить ваши ученики. Это поможет распространить контент. В совокупности с релевантными хештегами бесплатное продвижение даст плоды.

Также для усиленного продвижения вы можете воспользоваться промо-акциями и таргетированной рекламой. Mars Dance, пробуйте и экспериментируйте. Не бойтесь придумывать что-то креативное и необычное. У вас все получится, удачи!