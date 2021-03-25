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Кабмин Татарстана вводит ограничение движения для большегрузов на региональных дорогах

23:56, 25.03.2021 1
Кабмин Татарстана вводит ограничение движения для большегрузов на региональных дорогах
Фото: pixabay.com

Кабмин Татарстана вводит временные ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенным на территории республики в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Так, с 1 апреля временно ограничивается движение транспортных средств с грузом или без груза с превышением предельно допустимой нагрузки на ось — 6 тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 20 мая по 31 августа вводится временное ограничение движения с 10:00 до 22:00 часов для большегрузов при температуре выше 32°C.

Контроль за исполнение постановления возложен на Миндортранс Татарстана.

Этой зимой движение большегрузов на дорогах Татарстана, а также на федеральных трассах нередко ограничивали в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:57
    так закройте всех. Татнефть. Кащаньоргсинтез.. КМЭЗ итд. Своим можно а у кого крыша нет то им закрывают дорогу.Дамир
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