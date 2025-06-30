30 июн 2025

Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой

Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой

30 июня на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

  • Какие социально значимые проекты, способствующие улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, реализуются в Татарстане
  • Ситуация на сегодняшний день на рынке труда РТ
  • Наиболее востребованные специальности, профессии
  • Какая работа ведется службой занятости населения республики для сокращения числа безработных?

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