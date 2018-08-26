ООО Форд Соллерс Холдинг

Общая информация

ООО «Форд Соллерс Холдинг» – это совместное предприятие, созданное в 2011 году Ford Motor Company и ОАО «СОЛЛЕРС».

СП Ford Sollers сегодня — это российская компания, полностью интегрированная в экономику страны с 7 локализованными моделями, а также линейкой специальных автомобилей, 4 заводами и полномасштабным R&D центром, занимающимся адаптацией и локализацией автомобилей Ford.

СП Ford Sollers выпускает 7 моделей: Ford Focus и Ford Mondeo на заводе во Всеволожске под Санкт-Петербургом; Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Transit в Елабуге; Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах. Все производственные предприятия Ford Sollers полностью соответствует глобальным стандартам качества «Ford Motor Company».



Завод в Набережных Челнах

В июне 2015 года Ford Sollers начала производство нового Ford Fiesta в кузове седан и 5-дверный хэтчбек по технологии полного цикла. Общие инвестиции в запуск производства двух моделей на предприятии составили 400 млн. долл. Новый Ford Fiesta — это вторая модель, которая сошла с конвейера завода в Набережных Челнах, вслед за успешным кроссовером Ford EcoSport. Новый Ford Fiesta производится в соответствии с глобальными стандартами качества Ford, модель была специально адаптирована к потребностям российских клиентов.

Завод в Елабуге



Производство автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге (резидент ОЭЗ «Алабуга») стартовало в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает «смарт-кроссовер» Ford Kuga, легендарный внедорожник Ford Explorer и линейку коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла. Компания также разрабатывает и производит на существующих мощностях предприятия специальные версии коммерческого транспорта на базе нового Ford Transit адаптированные для нужд российских корпоративных и государственных заказчиков. В сентябре 2015 года компания Ford Sollers открыла совершенно новый завод по производству двигателей в Елабуге.

Президент и СЕО – Ширинов Адиль Шамиль Оглы

Дата последнего обновления: