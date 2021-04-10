Все кухни в гости к нам

Как проходит фестиваль национальной кулинарии в Казани

Фото: Максим Платонов

Торт с национальной съедобной вышивкой из Чувашии. Су Анасы у желейного пруда в окружении моста из печенья рядом с кустами из лаврушки. Самые безумные чак-чаки (благо, форму этому лакомству можно придать любую) Десятки эчпочмаков самых разных видов и образов, томленые гуси и кияу-пилмен... Мы — на IV Международном конкурсе национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова в Казани. Два дня повара показывают свое мастерство, учатся у других и делятся опытом с коллегами. В «Реальном времени» — репортаж с первого дня фестиваля.

Защищая статус гастрономической столицы

Попадая 9 апреля в один из павильонов Казанской ярмарки, как-то сразу хочешь есть. Ароматы яств несутся умопомрачительные, ведь здесь работают повара. Они соревнуются в том, у кого лучше получится переосмыслить национальную кухню. Чемпионат проходит в рамках 4-го Международного конкурса национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова.

Если бы не пандемия и не карантин в прошлом году, то конкурс был бы пятым по счету. В прошлом году конкурс отменили, а в 2021-м его все-таки удалось провести. Но сейчас ограничения сказались на географии мероприятия.

— Конкурс отличается от предыдущих тем, что мы не стали собирать регионы. Большинство участников — из Казани, но мы рады, что откликнулись наши коллеги из Уфы, Перми и Чебоксар, — комментирует руководитель проекта, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова

Гастрономический чемпионат посвятили году родных языков и народного единства, к тематике которого отсылают не только блюда, приготовленные в рамках конкурса, но и так называемое домашнее задание — торты и целые съедобные экспозиции, сделанные руками умельцев.

Параллельно на площадке проходят соревнования среди учащихся профильных учебных заведений по кулинарному мастерству в соответствии со стандартами WorldSkills. Таким образом, в чемпионате участвуют и члены профессионального сообщества, и студенты.

— Я вижу, что с каждым годом растет профессионализм, качество приготовления блюд. Конкурс направлен как раз на то, чтобы наши кулинары повышали свой уровень. Мы ведь теперь гастрономическая столица и должны соответствовать этому статусу, — отмечает Шарафутдинова.



О том, кто будет судить гастрономические изыски, руководитель проекта рассказывает с гордостью. Среди жюри — президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, чемпион мира по кондитерскому искусству, обладатель 25 международных золотых медалей. А еще — аккредитованная судья WACS Елена Шрамко и председатель Ассоциации кулинаров Чувашии Николай Уездный. Впервые в этом году вручат еще и премию имени Рената Залютдинова, тем самым почтив память президента Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, с которым простились в январе 2021.

Члены жюри

На «съедобную вышивку» потребовался месяц

Павильон «Казанской ярмарки» зонировали на несколько активностей. В первый день чемпионата прямо у входа на импровизированной сцене выступали народные коллективы, артисты из Казанского института культуры, актеры в ярких национальных костюмах из Нижнекамска. В перерывах между выступлениями внимание публики завоевывали казанские шеф-повара, проводившие мастер-классы по приготовлению осьминогов, пиццы и других блюд. Получившиеся кулинарные шедевры предлагали съесть самим участникам, раздавая по кусочку на одноразовых тарелках.

Вдоль павильона разместились партнеры конкурса — производители еды и алкогольных напитков, товаров для готовки, продуктовые сети. А в центре можно было поразглядывать удивительные изделия — например, Су Анасы у желейного пруда от казанского ресторана или торт «Нити жизни» от чебоксарской кондитерской. Его автор — мастер-кондитер Юрий Сиволоб. Собеседник нашего издания немного меланхолично, будто это не существенно, рассказывал, как в Белоруссии на аналогичном конкурсе они взяли «золото» по кондитерке, а в Люксембурге — «бронзу».

Су Анасы у желейного пруда

Чтобы сделать съедобный стол с нитками, иголками и салфеткой с национальным чувашским узором, ему понадобилось больше месяца!

— Мы не видели, чтобы в принципе кто-то делал салфетки. Директор сказал, что хочет торт с «тканью», мы включили фантазию и сделали. Подставка и стол — это медовый пряник, а сверху — заварное тесто, — объяснял кондитер.



Этот торт, как и другие съедобные композиции, жюри будут оценивать в номинации «Арт-класс».

От татарской тематики до кухонь народов мира

По периметру площадки команды поваров готовили, чтобы посоревноваться в номинациях:

«Тематический стол», посвященный «Году родных языков и народного единства» в Татарстане.

«Национальные традиции» — приготовление лапши, кияу-пилмэне, эчпочмаков.

«Национальный обед» — три блюда татарской кухни по рецептам Юнуса Ахметзянова с применением современных технологий.

«Кухни народов мира» — два блюда национальной кухни региона, представленного концепцией заведения.

Одной из команд, которая ждала своей очереди, была делегация студентов Пермского института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова. Ее возглавил Сергей Юрин, мастер-повар Пермского края, призер международных, российских и региональных соревнований по кулинарии и сервису, судья международной категории WAKS. В Казань его лично пригласила Галина Шарафутдинова, встретив несколько недель назад на кулинарном конкурсе в Башкирии, где тот был членом жюри.

Его команда обещала представить целую экспозицию, характеризующую край. В ней будут использовать настоящий металл и ценные породы камней, на которые богат Урал. Кроме того, 9 апреля они собирались «поженить» ингредиенты национальной татарской кухни с французскими технологиями приготовления. А пока пермская команда ждала своей очереди, в производственных боксах на свет появлялись другие татарские блюда, которые жюри еще предстояло оценить.

1 / 52 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов