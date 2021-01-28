В Казани простились с президентом Ассоциации рестораторов Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

«Давайте сохраним все, что он сделал за эти годы»

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал COVID-19. Сегодня возле мечети имени Марджани собрались люди, знавшие Рената Залютдинова, — в том числе крупные деятели отрасли гостеприимства Татарстана.

Председатель предправления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов — один из близких соратников и друзей Рената Залютдинова — одним из первых произнес слова соболезнования. Гаязов рассказал, как вместе с Залютдиновым начинал карьеру в 80-х — они были метрдотелями в лучших ресторанах города, работали в том числе на самых крупных мероприятиях в республике и за ее пределами.

— Мы являемся близкими друзьями. Вместе занимались спортом и часто обсуждали наш любимый город. Мы говорили о том, что Казань — это самый любимый и самый красивый город на планете Земля. И доля участия Рената в развитии города и отрасли очень высока, — сказал Гаязов.

Он также озвучил слова соболезнования, направленные в адрес семьи Залютдинова от президента Татарстана Рустама Минниханова.

Директор по развитию туризма Казани Дарья Санникова говорила о поддержке, которую она получала от Рената Залютдинова:

— Помню, как он поддерживал, давал слова напутствия, когда пришла в ассоциацию работать. Всегда делал это положительно и внимательно, — сказала Санникова.

И от лица всего исполнительного комитета города, от лица комитета по развитию туризма высказала слова соболезнования.



Своими воспоминаниями об усопшем поделилась исполнительный директор возглавляемой им до последних дней ассоциации Галина Шарафутдинова:

— Этот человек был настолько позитивным. Это человек-счастье, человек, у которого на лице всегда была улыбка и который в любую минуту мог найти решения. Происходят какие-то ситуации, и он говорит: «Галь, не переживай. Все нормально будет. Сейчас вот так и так сделаем. И все отлично. Все решается». И этот настрой передавался каждому, кто был рядом. И до сих пор эти частицы тепла остались и будут с нами навсегда. Конечно, когда человек уходит, нам всегда его не хватает, но давайте сохраним все, что он сделал за эти годы, — рассказала Шарафутдинова.

«Еще две недели назад он был физически крепок, здоров, весел»

Ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова отметила, что многие люди в республике советовались с Ренатом Залютдиновым.

— В его глазах была какая-то искорка и чувствовалась огромная жизненная мудрость. Он прошел сложный и насыщенный жизненный путь: 1980-е, лихие 90-е, 2000-е, кризисы, которые били по сфере общественного питания. Но все это не лишило его природной интеллигенции, жизнелюбия, — рассказала Тимирясова.

Жена Рената Залютдинова рассказала, что до сих пор находится в шоке — еще две недели назад он был физически крепок, здоров, весел. Но организм не смог побороть инфекцию, несмотря на все приложенные усилия. Сыновья почти повторили ее слова, отметив, что Ренат Залютдинов был им не только самым лучшим отцом, но и самым лучшим наставником.

Залютдинова похоронили сегодня на Арском кладбище.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Александр Артемьев, фото Рината Назметдинова