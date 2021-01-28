В Казани простились с президентом Ассоциации рестораторов Татарстана
«Давайте сохраним все, что он сделал за эти годы»
Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал COVID-19. Сегодня возле мечети имени Марджани собрались люди, знавшие Рената Залютдинова, — в том числе крупные деятели отрасли гостеприимства Татарстана.
Председатель предправления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов — один из близких соратников и друзей Рената Залютдинова — одним из первых произнес слова соболезнования. Гаязов рассказал, как вместе с Залютдиновым начинал карьеру в 80-х — они были метрдотелями в лучших ресторанах города, работали в том числе на самых крупных мероприятиях в республике и за ее пределами.
Он также озвучил слова соболезнования, направленные в адрес семьи Залютдинова от президента Татарстана Рустама Минниханова.
Директор по развитию туризма Казани Дарья Санникова говорила о поддержке, которую она получала от Рената Залютдинова:
И от лица всего исполнительного комитета города, от лица комитета по развитию туризма высказала слова соболезнования.
Своими воспоминаниями об усопшем поделилась исполнительный директор возглавляемой им до последних дней ассоциации Галина Шарафутдинова:
«Еще две недели назад он был физически крепок, здоров, весел»
Ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова отметила, что многие люди в республике советовались с Ренатом Залютдиновым.
Жена Рената Залютдинова рассказала, что до сих пор находится в шоке — еще две недели назад он был физически крепок, здоров, весел. Но организм не смог побороть инфекцию, несмотря на все приложенные усилия. Сыновья почти повторили ее слова, отметив, что Ренат Залютдинов был им не только самым лучшим отцом, но и самым лучшим наставником.
Залютдинова похоронили сегодня на Арском кладбище.
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