«Под 100 тысяч рублей за полгода отопления» — коммунальный ад новоселов Большого Кукмора

Семь лет жители нового микрорайона в Кукморском районе ждут обещанные блага цивилизации: воду, газ и дороги

Несколько лет назад на окраине села Большой Кукмор раздали около полутысячи земельных участков, люди построили десятки домов — так появился микрорайон Северный. Однако к нему до сих пор не подвели дорог, у большинства нет воды и газа. Поэтому, построив жилье, не все спешат сюда переехать. Те же, кому пришлось это сделать, уже отчаялись ждать обещанной коммунальной и социальной инфраструктуры. Вода только из скважин, отопление дровами, а электричеством — влетает в копеечку. Медики и автолавки в село по бездорожью не приезжают. Подробнее о выживании в современном поселке — в материале «Реального времени».

Дорога с переодеванием

Едва ли не предметом первой необходимости у жителей Северного микрорайона стали резиновые сапоги — и чем выше голенище, тем лучше. В этой части Большого Кукмора нет дорог. Весной поселок у подножия горы затапливает бурными ручьями, местами шириной до двух метров, отрезая жителям домов доступ на улицу.

Когда в 2008 году закладывали Северный, кукморцам выделили здесь около 500 участков, рассказал «Реальному времени» глава Большекукморского сельского поселения Ришат Ханафиев. Люди построили больше сотни домов, но живут лишь в 30-ти — новоселы не спешат перебираться в коттеджи. В микрорайоне сейчас проживают примерно 80 человек, в основном молодые семьи. У кого-то по трое, а то и четверо детей. Каждое утро их попытки добраться в школу и на работу в райцентр, который, казалось бы, всего в четырех километрах, превращаются в непростое испытание в условиях распутицы.

Каждое утро их попытки добраться в школу и на работу в райцентр, который, казалось бы, всего в четырех километрах, превращаются в непростое испытание.

— От дома до остановки километра полтора. Идем в резиновых сапогах, но в город не хочется ехать в таком виде. Поэтому перед остановкой у одного дома переобуваемся и оставляем до вечера сапоги, а дальше минут 10 едем до Кукмора в автобусе, кто в школу, кто на работу. Машины тоже не приезжают в наш микрорайон. Их оставляют у магазина, там теперь большая парковка есть, — рассказала «Реальному времени» жительница улицы Каюма Насыри в микрорайоне Северный Татьяна Иванова.

Машины в микрорайон тоже не приезжают. Их оставляют у магазина.

Некоторые сельчане по пути в город не только переобуваются, но и переодеваются, если есть, где оставить забрызганную грязью одежду.

По словам руководителя сельского исполкома, основное село — большое, в нем проживает 2 400 человек, есть школа, где учатся 300 ребят, а также два детсада. Однако кому-то из новоселов из Северного удобнее подвозить детей с утра в школу и в детсад в одном направлении — в Кукмор, особенно, если и сами взрослые там работают.

«Домов понастроили, но никто не переезжает»



Проблемы бездорожья в новом микрорайоне — полбеды, здесь нет привычных коммунальных благ: «Домов понастроили, но никто не переезжает из-за того, что нет не только дорог, нет еще и газа, и воды», — заметила жительница Северного.



Инженерные сети удалось провести в свои дома лишь некоторым сельчанам. В основном же местные жители берут воду из скважин, а печки топят дровами или углем. За один грузовик дров Татьяна платит 9 тыс. рублей.

— На зиму нужно почти три КАМАЗа. Дрова лучше отапливают и дольше сохраняют тепло. Правда, у соседа вышла неприятность. Он как-то не ночевал дома, и именно в эту ночь случился 40-градусный мороз, трубы замерзли. Ползимы он ютился в одной комнате, с трудом ее обогревал, — описывает проблемы собеседница.

В основном же местные жители берут воду из скважин, а печки топят дровами или углем.

Во избежание таких проблем, некоторые семьи периодически отапливают дома электричеством и готовят на электрических плитах. В месяц на все это у Татьяны, которая одна воспитывает двоих детей, набегает 12 тыс. рублей. «Под 100 тысяч рублей платим за полгода отопления», — говорит она.

Но и это еще не все беды жителей Северного. По причине бездорожья, целый месяц сюда не могут заехать машины регоператора «УК «ПЖКХ» за мусором, хотя счет за услуги выставляют. Причем по какой-то причине до дома Татьяны они не доезжают уже год.

— Ко мне за год ни разу не приехали. Говорят, навигатор найти не может мой дом. Один раз мусоровоз проехал мимо дома, поднялся выше, развернулся и уехал. Я перестала платить, но долг копится, только непонятно, за что, — возмущается женщина.

По причине бездорожья целый месяц сюда не могут заехать машины регоператора «УК «ПЖКХ» за мусором.

— Мы месяц не можем туда проехать, там нет дороги, она должна быть на балансе сельского поселения, — ответил нашему изданию представитель подрядной организации Марат, который не пожелал назвать фамилию.

Подрядчик начал работу с конца 2019 года. Представитель фирмы обещал проверить, есть ли договор на обслуживание с регоператором у тех собственников, до кого не доехал мусоровоз.

Проекты ждут финансирования

«Реальное время» направило запрос в исполком Кукморского района с просьбой рассказать о планах по развитию микрорайона, обеспечению его жителей объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Но ответ на момент подготовки материала не поступил, он будет опубликован по получении.



Текущую ситуацию прокомментировал глава поселения Ришат Ханафиев. Он отметил, что сам Большой Кукмор водой, газом и дорогами обеспечен.

— В микрорайоне Северный проблем с газом и водой нет. Газопровод провели по всем улицам, осталось подключить газ, тот, который запланировали на этот год, — рассказал он.

С тем, что «проблем нет», категорически не согласны сельчане: «В дома трубы завели, не сдан сам объект, поэтому нам не подключают газ», — сетуют жители микрорайона.

Некоторое время назад население активно участвовало в самообложении, скидываясь на прокладку дорог и водопровод, но результата люди не увидели и отказались от сбора средств. Кому-то все же повезло: воду подвели в 2018 году, остальным обещают водопровод в следующем году. Проект на водоснабжение есть, заверил Ханафиев.

Разработан и проект на семь километров дорог, хотя в микрорайоне по улицам нужно проложить около 16 километров асфальта.

В микрорайоне по улицам нужно проложить около 16 километров асфальта.

— Деньги на строительство дороги обещают, но сроки неизвестны, с пандемией все сдвинулось, — неопределенно ответил глава поселения.

В планах — возвести в микрорайоне и новую школу, и детсад,. Но когда эти проекты воплотят в жизнь — местные жители даже не загадывают.