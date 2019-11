Видео недели: Зульфат с «эчпочмаком» в Америке, анекдот от Путина и «мертвая кошка» Гузель Уразовой

Топ видеороликов недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

Эчпочмак с горячим чаем

На прошлых выходных в Сети стал распространяться ролик с ироничным татарским рэпом «Эчпочмак с горячим чаем». Этот клип оказался отрывком ютьюб-сериала «Эй, Зульфат», который снимают брат и сестра из Нижнекамска.

Дильшат Загретдинова и Ильшат Гизатуллин начали работать над проектом 5 лет назад, но настоящая популярность пришла к ним только сейчас. Шуточный клип о тоске по Татарстану разошелся в соцсетях еще до того, как был опубликован на официальном канале «Эй, Зульфат».

Новый анекдот от Путина

Президент России Владимир Путина ответил анекдотом на вопрос о медицинских закупках. Часть аналитиков увидела модель общения власти и общества в истории о старухе, которая «имеет право», но «не может».

Анекдот глава государства рассказал на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Парад на День мертвых

В Мексике прошел один из самых экзотичных и самобытных праздников, привлекающий тысячи туристов. В День мертвых жители страны вспоминают о своих умерших предках, но делают это в форме карнавала.

Этот праздник можно назвать чем-то средним между православной Родительской субботой и американским Хеллоуином. Ко Дню мертвых кладбища украшают лентами и цветами, родственники умерших расставляют свечи на пути к дому, чтобы души предков нашли дорогу.

Драка у казанского клуба

На этой неделе охрану казанского клуба «Руки вверх» обвинили в избиении молодоженов. Администрация заведения ответила, что посетители не были молодоженами и вели себя неадекватно с самого начала. Однако после просмотра видео с камер наблюдения остается вопрос: было ли необходимо так долго бить посетителя, пусть и неадекватного?

Трамп об аль-Багдади

В прошлое воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. В своем обращении глава Белого дома сравнил «халифа» с собакой и заявил, что тот погиб в панике и страхе.

ДТП под Бугульмой

Масштабная авария произошла в Татарстане днем в понедельник. Под Бугульмой автовоз на базе КАМАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN. В результате водитель отечественного грузовика погиб. Удар был такой силы, что кабину КАМАЗа оторвало от корпуса. В Сети опубликовано видео момента ДТП.

Башкирский танец

В Башкирии широкий резонанс вызвал ролик с народным танцем. Девушки решили добавить современные элементы в традиционную хореографию и выполнили несколько движений на пилоне. Любители «древней старины» увидели в этом намек на стриптиз и организовали травлю танцовщиц.

Однако девушки постарались разъяснить критикам, что речь идет скорее о физической подготовке и гимнастике.



Трейлер Diablo IV

Один из самых известных разработчиков игр Blizzard опубликовал трейлеры новой части знаменитой франшизы Diablo. Судя по анонсу, четвертая часть легендарной игры вернется к мрачной атмосфере культовой Diablo II. Игра станет более жестокой и получит множество отсылок к оккультизму.

Ватники от RT

Телеканал Russia Today выпустил рекламу своего мерча «Rossiya [censored], bratan!». Ватники с цитатой знаменитого бразильского болельщика, ставшего мемом во время ЧМ-2018 в России, предлагается купить в интернет-магазине RT.

Сам ролик обыгрывает ситуацию, когда англичанин получает посылку с ватником по почте и оказывается в России. «Now you’re one of us, bratan», — говорит герою ролика телеведущий RT.

Тряпка или кошка

Татарские артисты тоже породили волну возмущения в соцсетях. Для этого эстрадным исполнителям Гузель Уразовой и Фирдусу Тямаеву понадобилось только записать видео на дороге во время гастрольного тура. Проезжая по башкирским дорогам, у обочины на асфальте певцы заметили некий предмет, напоминавший сбитое животное. Они стали шутить о шашлыке и намерении «съесть кошку». Правда? позже оба артиста заявили, что просто дурачились и на дороге лежала тряпка.