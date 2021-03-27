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Грей позвал Тямаева встретиться лично, если тот «считает себя мужиком»

12:26, 27.03.2021 5
Грей позвал Тямаева встретиться лично, если тот «считает себя мужиком»
Фото: vk.com

Фирдус Тямаев ранее пригласил Элвина Грея к «дебатам» в прямом эфире. Причиной разногласий певцов стал комментарий башкирского певца Радика Юльякшина по поводу отмены концерта Тямаева в Башкирии. Элвин Грей сегодня будет выступать в «Казань Экспо» на церемонии вручения музыкальной премии, и в связи с этим он через соцсети пригласил татарского певца встретиться лично, а не онлайн.

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Как сообщил сам Тямаев, официальная причина отмены концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки — отключение электричества из-за потопа в подвале — является надуманной, а на самом деле концерт отменили из-за политики.

Минкульт Татарстана призвал не политизировать ситуацию с отменой концерта Тямаева в Башкирии. А Элвин Грей рассказал, что Тямаев сначала звонил ему с просьбой урегулировать вопрос с концертом, но через несколько минут сообщил, что этого делать не надо.

Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:37
    Радик, обычно друзьям и коллегам ПОМОГАЮТ, а не устраивают показушные разборки. Тьфу на тебя!
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  • Анонимно 13:12
    деградация на стадий развитий вниз. этот тот случай когда можно назвать этого крашенного инвалид ума тяжелой стадий
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  • Анонимно 16:39
    Радик и слово "мужик" - две большие разницы...
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    Анонимно 19:01
    С жиру бесятся, привлекают к себе внимание, по-другому не умеют. Есть у нас настоящие таланты, они при этом скромны и не выпендриваются, радуют своим голосом. А эти греи мреи набуманные и неинтересные
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  • Анонимно 21:22
    зазвездился Радик. почувствовал царскую любовь, а там рядом и царская немилость
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