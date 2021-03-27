Грей позвал Тямаева встретиться лично, если тот «считает себя мужиком»

Фирдус Тямаев ранее пригласил Элвина Грея к «дебатам» в прямом эфире. Причиной разногласий певцов стал комментарий башкирского певца Радика Юльякшина по поводу отмены концерта Тямаева в Башкирии. Элвин Грей сегодня будет выступать в «Казань Экспо» на церемонии вручения музыкальной премии, и в связи с этим он через соцсети пригласил татарского певца встретиться лично, а не онлайн.

скриншот

Как сообщил сам Тямаев, официальная причина отмены концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки — отключение электричества из-за потопа в подвале — является надуманной, а на самом деле концерт отменили из-за политики.

Минкульт Татарстана призвал не политизировать ситуацию с отменой концерта Тямаева в Башкирии. А Элвин Грей рассказал, что Тямаев сначала звонил ему с просьбой урегулировать вопрос с концертом, но через несколько минут сообщил, что этого делать не надо.

