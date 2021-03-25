Казанский юрист заявил, что привлечет к ответственности виновных в срыве концерта Фирдуса Тямаева

Фото: firdustyamaev_official

Заместитель руководителя управления кадровой политики партии «Единая Россия», член правления ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов вместе с командой юристов намерен привлечь к ответственности лиц, которые сорвали концерт татарского певца Фирдуса Тямаева. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Так, совсем недавно Фирдус Тямаев не смог поставить свой концерт, его сорвали по надуманным причинам! Я считаю, что это несправедливо и нечестно по отношению к зрителям, для многих из них это было мероприятие, которого они ждали целый год», — написал Гирфанов.

На этой неделе в башкирском селе Киргиз-Мияки сорвался концерт известного татарского певца Фирдуса Тямаева. По словам артиста, об отмене концерта стало известно за час до его начала. Причина — отключение электричества из-за потопа в подвале. Ее артист считает выдуманной. В Минкультуры Татарстана и казанском Кремле призвали не политизировать ситуацию.



В Минкультуры Башкирии «Реальному времени» сообщали, что потоп в подвале все же был.

Татьяна Леухина