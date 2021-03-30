«Я никакой не преступник»: казанский отставной судья возразил Бастрыкину

Как Следком получил добро на преследование предполагаемого драгдилера в мантии

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Мировой судья в отставке из Казани в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела о неудачном покушении на наркосбыт с использованием служебного положения. Накануне в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ дала согласие на его уголовное преследование. Сам отставник на заседании говорил о моральной травме от действий бывших коллег — силовиков и противоречивых показаниях уже арестованного по делу экс-сотрудника МЧС. Подробности — в репортаже «Реального времени».

СК: «Наркотики поместили в сумку Хадиуллина, полагая что статус судьи защитит»



В Москве ВККС накануне рассмотрела представления главы Следкома Александра Бастрыкина об уголовном преследовании трех судей. По итогам заседания экс-судье райсуда Волгограда Олесе Дорошенко светит статус подозреваемой по 25 эпизодам преступлений — от мошенничества в особо крупном до посредничества во взятках, судья со Ставрополья Вадим Петров может получить персональное дело о получении взятки в 1 млн рублей, ну а представителю мировой юстиции из Казани Айдару Хадиуллину придется отвечать по делу о наркотиках.

Заседание с участием казанца длилось чуть меньше 20 минут. Чтобы результаты оперативных мероприятий и процессуальной проверки дошли до ВККС потребовалось 10 месяцев.

Напомним, 16 мая 2020 года около 7 часов утра под Казанью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа Сид». За рулем был сержант пожарно-спасательной части Фархад Сафиуллин, на заднем сидении — пассажир Айдар Хадиуллин, предъвивший удостоверение мирового судьи участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани. В машине нашли 80 граммов мефедрона, расфасованных в 80 цветных свертков. Как выяснилось позже, сотрудники МВД и Росгвардии вели эту «наркодоставку» от тайника в лесном массиве, в полутора километрах от поселка Дубровка Зеленодольского района.

В машине нашли 80 граммов мефедрона, расфасованных в 80 цветных свертков

Судьба приятелей из одной машины пока разнится. Сафиуллин с 18 мая прошлого года — в СИЗО, Хадиуллин — в добровольной отставке. Вчера он лично прибыл на заседание ВККС и свои интересы отстаивал сам, без адвоката. Сходу заявил — с представлением Бастрыкина абсолютно не согласен. Ведь следователи усматривают в действиях экс-судьи признаки покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, п.«б», «г» ст. 228.1 УК РФ).

По версии СК, Хадиуллин и Сафиуллин из корысти не позднее 16 мая 2020 года решили незаконно сбывать наркотические средства в крупном размере на территории РФ и вступили в сговор с неустановленными лицами в Сети и мессенджерах. «Неустановленные» лица должны были перевезти партию «дури» в специально оборудованный тайник и указать его место казанским соучастникам за вознаграждение.

За какую сумму покупались те самые 80 грамм мефедрона и с каким наваром их планировали продавать — в представлении Бастрыкина не прозвучало. Предварительно установлено, что предполагаемые драгдилеры получили веб-сообщение и прибыли к тайнику ранним субботним утром 16 мая, далее извлекли наркотики и «поместили в сумку Хадиуллина, полагая что статус судьи защитит от обнаружения и изъятия в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов». От большого тайника машина направилась в сторону Зеленодольска «для дальнейшего оборудования тайников» уже меньшего масштаба, но преступный план сорвали силовики, — полагают в СК.

Зашифрованные разговоры в мессенджерах

К представлению главы Следкома приложили показания свидетелей — оперативников наркополиции, гаишников, понятых, показания сотрудника МЧС Сафиуллина, также протоколы осмотров места происшествия, карты памяти видеорегистратора из машины ДПС и мобильника загремевшего в СИЗО пожарного. Еще одним доказательством причастности казанского отставника Фемиды к преступлению стала лингвистическая экспертиза. Эксперты оценили переговоры Сафиуллина и его друга о подписании неких «договоров» и с учетом контекста и времени разговоров — 4-7 часов утра сделали вывод, что беседа носит явно завуалированный характер. Да и какие-такие «договоры» нужно забирать на рассвете в лесу?

Гузель Гафиатуллина из 3-го отдела Следкома по РТ и ее коллеги в свое время помогли раскаяться экс-руководителю Федерации профсоюзов Татарстана Татьяне Водопьяновой

К слову, сама переписка подобного толка началась почти за месяц до дня задержания, но доказательств того, что рейд к тайнику был не первым, нет. По данным источников «Реального времени», силовики считают, что партия в 80 свертков предназначалась для наркозависимых в соседней с Татарстаном республике Марий Эл и казанцев.

Позицию правоохранительного ведомства на заседании представляла следователь по особо важным делам из Казани Гузель Гафиатуллина — из 3-го отдела Следкома по РТ. Она и ее коллеги в свое время помогли раскаяться экс-руководителю Федерации профсоюзов Татарстана Татьяне Водопьяновой, довели до приговоров дела двух других казанских судей, а в настоящее время разбираются в истории со взятками на 7 млн рублей, в которых обвиняют коллегу следователей — руководителя Лениногорского межрайонного отдела СКР Алексея Иванова.

«Намерение следствия возбудить в отношении Хадиуллина Айдара Ильясовича уголовное дело не связано с осуществлением им полномочий судьи и с делами, находившимися в его производстве», — пояснила на заседании ВККС следователь Гафиатуллина. Она полностью поддержала ходатайство Александра Бастрыкина и поделилась мнением, что собранные данные «позволяют сделать категоричный вывод о причастности судьи Хадиуллина к совершению особо тяжкого преступления».

Заметим, что на должности мирового судьи Айдар Хадиуллин отработал менее семи лет. А еще у него — футбольное прошлое: с 1997 по 2005 годы играл за команду «Рубин-2». Закончил юридический факультет КФУ, успел поработать по профессии в «Казметроэлектротрансе» и прокуратуре, впрочем, недолго.

На должности мирового судьи Айдар Хадиуллин отработал менее семи лет

Хадиуллин: «Вокруг меня начали создавать негативный образ»

«Вся эта ситуация мне немного напоминает слова Михаила Задорнова — уже очень много свидетелей, оправданных абсолютно нет», — заявил в начале своего выступления сам Айдар Хадиуллин. Он напомнил, что до назначения в 2018-м году мировым судьей сам служил в правоохранительных органах, в частности — в прокуратуре, а потому прекрасно знает порядок оперативных мероприятий.

Еще признался — вел дела, по которым люди признавались в совершении жестоких убийств и именно ему приходилось принимать решение о преследовании. «Я не боялся принимать такие решения, поскольку служить и защищать закон — это основная задача правоохранительных органов. И непричастные люди вообще просто не должны иметь отношения к этому», — поделился отставник Фемиды.

— Для меня остается травмой, что непосредственно на месте сотрудники полиции, которые контролировали мероприятие «Наблюдение», по какой-то причине не задерживают лиц на месте преступления, — сообщил Айдар Хадиуллин.

Из дальнейших слов стало ясно — если бы силовики провели задержание водителя-пожарного Фархада Сафиуллина при выходе из леса, то вопросов — как мефедрон оказался в сумке судьи и что там делал телефон пожарного — не было бы. По мнению мирового судьи в отставке, основной задачей органов судейского сообщества является «здоровый противовес вот таким непонятным и односторонним решениям» силовиков.

Хадиуллин подчеркнул — на пакете со свертками эксперты обнаружили биологические следы лишь Сафиуллина

Хадиуллин заметил: «Вокруг меня начали создавать негативный образ — первый рапорт [правоохранительных органов] был выброшен в мессенджер Whats App». По мнению ответчика, в том рапорте была искаженная информация о том, кто именно ходил в лес за неким пакетом. А вот позже в материалах дела появились показания опера, что сам Хадиуллин в лесной массив в тот день не заходил.

Есть у отставного мирового судьи претензии и к приятелю-пожарному. Точнее к его показаниям. «В начале он указывает, что сам начал заниматься этими вещами, потом и меня здесь с собой, грубо говоря, потащил — якобы я к нему обратился [c предложением] этим заниматься. Это абсолютно абсурдно! Я просто не понимаю, на основании чего он такие показания дает!», — возмущается 41-летний экс-судья.

Еще одно противоречие он усмотрел в показаниях гражданской супруги Сафиуллина, которая на первом допросе заявила — Хадиуллина не знает, но в последующем сообщила о его попытке повлиять на ход следствия: «Якобы я к ней обращался и просил Сафиуллина изменить показания, поскольку это отягчает мое положение. При этом адвокат Сафиуллина является моим другом и может быть проще было к нему обратиться с этим вопросом?"

Также Хадиуллин подчеркнул — на пакете со свертками эксперты обнаружили биологические следы лишь Сафиуллина. «Моих там нет и быть не может! Я никакой не преступник, и никакие преступления не совершал! За весь период своей работы с 2007-го года я ни разу не привлекался ни к какой ответственности. Мне даже за совершение административного правонарушения, как судье, было стыдно», — убеждал членов ВККС казанец. Однако квалифколлегия проверяла лишь один вопрос — нет ли связи между действиями силовиков с профессиональной деятельностью конкретного судьи. Такой связи ВККС не усмотрела и разрешила Александру Бастрыкину возбудить дело. На практике от заседания до возбуждения дела может пройти 2-3 месяца.

Впрочем, вчерашнее решение еще может быть оспорено.