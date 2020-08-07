В Ульяновске осудили казанскую судью Фирсову

Фото: «Реальное время»

Полтора года лишения свободы условно за мошенничество на 50 тысяч рублей с использованием служебного положения получила судья Ново-Савиновского райсуда Марина Фирсова. Такой приговор ей сегодня огласили в Ленинском райсуде Ульяновска, сообщают источники «Реального времени».



Информацию о приговоре подтвердил супруг Марины Фирсовой со словами, что приговор будет обжалован.

В прениях гособвинитель запрашивал для казанской судьи реальный срок в 3 года колонии общего режима, считая доказанным факт передачи Фирсовой 50 тысяч рублей в мае 2017 года от адвоката Халиковой за положительное решение по апелляционной жалобе, поступившей на рассмотрение в Ново-Савиновский райсуд Казани к другому судье.

Напомним, на рассмотрении своего дела за пределами Татарстана настояла сама Марина Фирсова. Причем если в Московском райсуде Казани дело судьи сочли нужным засекретить, то в Ульяновске процесс проходил в открытом режиме.

Вину Марина Фирсова не признавала, о чем заявляла в видеообращении к Путину. Первоначально ее подозревали в посредничестве взятке под суд за решение апелляционной инстанции, в финале обвинение переквалифицировали.

Расследованием этого дела занимался 3-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ, на счету которого посадка мировой судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной за посредничество во взятке. Последнюю уже лишили статуса. А Фирсова до вступления приговора в силу остается судьей.