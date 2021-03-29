5 популярных мифов о газобетоне

И их полное разоблачение

О газобетоне мы с вами уже разговаривали, и довольно подробно. Как мы помним, это один из видов ячеистых бетонов, который делают автоклавным методом из смеси песка, извести, цемента, алюминиевой пасты и воды. Алюминиевая паста служит в качестве газообразователя — в итоге в теле бетонного блока образуются равномерно распределенные воздушные пузырьки. Благодаря этим пузырькам, которые потом затвердеют, блок будет, во-первых, легким, а во-вторых — теплым. Но вокруг этого материала, конечно же, образовалось множество мифов. Многие считают, что строить из него можно разве что сараи и, может быть, курятники. Но может быть, есть смысл вглядеться в популярные заблуждения подробнее?

Миф №1: из-за хрупкости газоблока стена обязательно потрескается

Действительно, газоблок неустойчивый к деформации на изгиб, несмотря на то, что в целом это очень прочный материал. Поэтому нужно обратить внимание на обустройство фундамента. Дело в том, что растрескивание коробки провоцируется неравномерным распределением нагрузки. Фундамент должен должен быть максимально устойчивым, обеспечивающим разность осадок не более 2 мм на 1 метр фундамента — газоблоки требуют очень тщательных расчетов и серьезного подхода к возведению дома на всех этапах. И если все будет рассчитано и сделано правильно — для растрескивания не будет поводов.

Фундамент может быть и мелкозаглубленным, но должен быть максимально неподвижным: это должен быть ленточный монолит или вовсе бетонная плита. Впрочем, при правильных расчетах сгодится и ростверк.



Если у вас пучинистый грунт на участке и вы непременно хотите дом из газобетонных блоков — позаботьтесь о том, чтобы вынуть грунт на глубину не менее полуметра и засыпать на это место непучинистое основание (песок, щебень, ПГС). И еще одно важное требование — почва должна быть максимально сухая, поэтому позаботьтесь о дренаже вокруг фундамента. Главная идея во всем этом — максимально уберечь фундамент от любых движений.

Фото kkontinent.ru

Миф №2: газобетон всегда мокрый

Газобетон и правда очень водопроницаемый. И гигроскопичный: воду он впитывает чуть ли не «веселее», чем все остальные стеновые материалы (за исключением, может быть, необработанного деревянного бруса). К тому же, может возникнуть и такая проблема: в строительный сезон количество заказов производителям растет в разы, и не самые добросовестные из них начинают отгружать сырые блоки, которые не отстоялись в течение полагающегося срока. Вы спросите: ну, влажный бетон, и что такого? Дело в том, что чем выше влажность, тем выше и теплопроводность материала. А это резко снимает главный плюс газобетона — его «теплоту».

Но, чтобы разбить миф о постоянной влажности газобетона, приведем простые логические выкладки. Дом вы строите не за один день. А материал, который быстро намокает, так же быстро и просыхает — газобетон быстро отдает влагу. Так что к окончанию строительства стены точно просохнуть. И дальше главное, что вы должны будете выполнить — подобрать подходящую отделку. Она должна быть непременно паропроницаемой, чтобы влага, попавшая в стену, могла беспрепятственно из нее выходить. Это может быть паропроницаемая штукатурка и паропроницаемая краска, бумажные обои и любые другие материалв, обеспечивающие свободную отдачу влаги из стен наружу. Важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри помещения и обязательно сделать подоконники (чтобы влага не стекала напрямую по стене).

А вот чего делать нельзя — так это отделывать непросохшие в первый год после строительства стены сайдингом, оклеивать их виниловыми обоями или флизелином, гидроизолировать прежде, чем они просохнут, обрабатывать паронепроницаемыми красками или полимерными штукатурками.

Фото optkirp.ru

Миф №3: не такой уж он и теплый, и стены из газобетона надо утеплять в любом случае



Здесь надо разобраться, в чем состоит задача. Если вы хотите построить дом энергоэффективный или и вовсе пассивный (в котором низкое энергопотребление за счет пассивных методов энергосбережения) — тогда да, утеплить придется любой материал стен, включая и газобетон.

Но если мы хотим построить обыкновенный дом, который соответствует нормативам стен по теплосопротивлению, однослойной стены из газобетона вполне достаточно. Конечно, стены в Казани должны быть толще, чем в Сочи (или плотность блоков меньше). Для средней полосы нормативное теплосопротивление в 3,2 м² °С/Вт обеспечат как блоки D400, шириной 400 мм, так и блоки D300, шириной 300 мм. И при таких условиях вам не потребуется дополнительного утепления стен, так что можно не ломать голову об вентилируемый утепленный фасад и другие методы.

Высокие теплотехнические параметры газобетонных домов связаны не только с низкой теплопроводностью самих блоков, но и со способом кладки. Тонкий шов в 1-3 мм, против стандартных 10-12 мм — это сокращение теплопотерь сквозь мостики холода. Газобетонная стена, выложенная профессиональным строителем, получается практически однородная.

Фото alterainvest.ru

Миф №4: газобетонные блоки не выдерживают веса перекрытий выше второго этажа

Это означает всего лишь, что для строительства использовали дешевые блоки кустарного производства. Если же строители клянутся, что блоки фабричные и трясут перед вами сертификатом, значит, закуплены блоки из теплоизоляционного газобетона. Его несущая способность и плотность ниже, чем у конструкционного. И вот он-то как раз и рискует не выдержать тяжести перекрытий. Так что обязательно внимательно смотрите, что именно покупаете.

Миф №5: газобетон неэкологичный и вообще радиоактивный

«Неэкологичный» газобетон — очень популярный миф. Противники этого материала на все лады советуют сделать выбор в пользу более экологичного дерева или кирпича (скромно умалчивая о том, что дерево обязательно должно быть пропитано защитными составами, а в кирпич вводят укрепляющие присадки).

Оценивая экологическую безопасность материала для строительства, специалисты обращают внимание на горючесть и его радиоактивный фон. Так вот, газобетон не горит и при нагревании не выделяет токсичных веществ. А заявления о высоком радиоактивном фоне материала и вовсе не выдерживают никакой критики — норма радиоактивности для используемых в жилищном строительстве продуктов составляет 370 Бк/г, а показатель газобетона составляет максимум 54 Бк/г. В сравнении в другими материалами для строительства газобетон оказывается в первом классе экологической безопасности, вместе с натуральной древесиной.