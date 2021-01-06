Все дело в волшебных пузырьках: секреты газобетона

Плюсы, минусы и «страшные сказки»

Газобетон — один из материалов, относящихся к группе так называемых ячеистых бетонов. Сегодня дома из него не такая большая редкость в наших широтах. У газобетона есть ряд очевидных достоинств и явных недостатков, как и у любого другого строительного материала. А еще есть важные моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание, прежде чем строить дом: их три. А какие — читайте в нашей статье.

Что такое газобетон

Вкратце мы уже касались этого вопроса в обзорной статье о четырех самых популярных группах материалов для строительства индивидуального дома. Газобетон — это разновидность искусственного камня, бетон, который по всему объему содержит мелкие пузырьки диаметром 1—3 мм. Вспенивание бетонной смеси происходит чаще всего с помощью реакции алюминия с сильнощелочной средой цементного или известкового раствора. Могут использоваться и другие газообразователи, но ГОСТ 31359-2007 (Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия) говорит именно об алюминии (п. 4.17.3). Алюминий применяется или в виде пудры, или (что гораздо удобнее из-за отсутствия пыления) в виде пасты.

После того как сухие ингредиенты (в общем случае — цемент и кварцевый песок) смешиваются с водой, раствор заливают в форму, и начинается реакция газообразования: выделяются пузырьки водорода. Смесь разбухает, практически как дрожжевое тесто. Потом, когда цементный раствор схватывается, получившийся монолитный камень нарезают на блоки. Но это еще не всё: теперь надо придать всей конструкции прочность. Для этого газобетонные «кубики» помещают в автоклав, где их обрабатывают водяным паром при высоком давлении. Другой вариант — высушить в сушильных камерах. Но автоклавный газобетон — все-таки более распространенный вариант.

Фото: rmnt.ru

Большинство специалистов рекомендуют работать именно с автоклавным бетоном, и на то есть очень серьезная причина.

Дело в том, что неавтоклавный газобетон можно произвести в любом гараже, кустарно. Такие блоки, как правило, и геометрически сильно отличаются от заявленных параметров, и (что куда серьезнее) не соответствуют заявленным характеристикам по прочности. Проверить условия гаражного производства, соблюдение технологии при изготовлении конкретной партии газобетона неавтоклавным способом практически невозможно. В таком случае вы покупаете кота в мешке. Автоклавное производство сложно организовать «на коленке» — оборудование стоит немалых денег, так что автоклавный газобетон с большой вероятностью произведен заводским способом, с соблюдением всех необходимых нормативов и технических условий (см. вышеприведенный ГОСТ по ячеистым бетонам, СН 277-80 с правилами изготовления изделий из ячеистых бетонов и т.д.).



Какими должны быть блоки из газобетона

ГОСТ 31360-2007 на стеновые изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения практически исчерпывающе описывает, каким требованиям должны соответствовать готовые блоки из газобетона. Прежде всего, в нем указаны предельные размеры блока:

длина — 625 мм;

ширина — 500 мм;

высота — 500 мм.

Чтобы соответствовать этому ГОСТу, блоки I категории могут отклоняться от заявленного геометрического размера не более чем на 3 мм по длине, на 2 мм по ширине и на 1 мм по высоте. Прямолинейность ребер должна соблюдаться с точностью 1 мм, а отклонение от прямоугольной формы не может быть более 2 мм. Для блоков II категории эти цифры чуть больше (см. таблицу 2 этого ГОСТа).



Регламентируется даже отбитость уголков блоков — так, если отбитость составляет не более 3 мм, то это вообще не считается браковочным дефектом для блоков I категории. Допустимая глубина отбитостей углов (не больше двух штук на одном блоке) — 5 мм для блоков II категории. При этом в упаковке должно быть не более 5% блоков с отклонениями, превышающими нормы из таблицы.

Фото: rmnt.ru

Блоки и плиты из газобетона имеют название в соответствии с требованиями ГОСТа. Так, на условном обозначении должны быть заявлены:



наименование изделия (блок или плита);

категория (I или II);

размеры в мм (длина, ширина и высота);

марка по средней плотности;

класс по прочности на сжатие;

марка по морозостойкости.

Последние три параметра регламентируются ГОСТами на ячеистые бетоны (на них мы ссылались выше). Марка по средней плотности бетона блоков должна быть не выше D700, класс прочности на сжатие — не ниже B1,5. Морозостойкость должна быть не ниже F25, если имеются в виду блоки для использования в наружных стенах.

Маркировка наносится на каждую упаковку блоков, и на ней должны содержаться следующие сведения:

логотип или наименование изготовителя;

класс бетона по прочности на сжатие;

марка бетона по средней плотности;

марка бетона по морозостойкости;

номер партии;

отметка о прохождении технического контроля.

Плюс ко всему каждая партия изделий должна сопровождаться сертификатом качества, в котором должен быть указан целый ряд параметров (см. п. 6.14 ГОСТа).

Фото: rmnt.ru

Достоинства и недостатки газобетона

Свои главные достоинства газобетонные блоки приобретают именно благодаря той самой равномерной пористости: сотни тысяч микропор создают воздушные микрокамеры, и благодаря этому формируется, пожалуй, главная особенность этого материала в применении к нашему климату.

Дом из газобетонных блоков отлично держит тепло зимой и прохладу — летом. Таким образом, в доме из газоблоков можно будет сэкономить на обогрев (и на летний кондиционер). Строители приводят средние цифры, в соответствии с которыми стена из газобетона держит тепло в 4 раза лучше, чем стена из полнотелого кирпича.

Благодаря все тем же пузырькам газобетонные блоки очень легкие. А это позволит не только без труда их укладывать, но еще и заложить фундамент с расчетом на куда меньшую нагрузку, чем, скажем, кирпичный дом.

Крупный размер позволяет существенно сократить время на укладку газобетонных блоков. А точная геометрия (конечно, в случае, если вы покупаете заводские материалы) даст экономию на растворе и уменьшит количество мостиков холода в стене. А еще такие блоки легко пилить, что тоже существенно облегчит стройку.

Как известно, бетон не горит. Клей или раствор, на которые укладываются блоки, тоже не из горючих материалов. Так что дома из газобетона относятся к довольно пожаробезопасным строениям — по сравнению, например, с деревянными и каркасными. Стена из газобетона способна выдерживать воздействие открытого огня два часа, не теряя несущих способностей.

И наконец, ни сам бетон, ни клей ни в коем случае не привлекательны для жучков, плесневых грибков, гнилостных бактерий и прочих вредителей. Так что биологическая защита такого дома тоже обеспечена естественным путем.

Фото: rmnt.ru

Но идеальных материалов, как известно, нет. Свои недостатки есть и у газобетона, причем они довольно существенны.



Во-первых, у него низкая прочность на изгиб — при неравномерно распределенной нагрузке на блок он просто треснет.

— при неравномерно распределенной нагрузке на блок он просто треснет. Во-вторых, пористость газобетона обеспечивает ему высокое влагопоглощение. Он, как губка, всасывает из окружающей среды огромное количество воды — до 20% от собственной массы. В таких условиях его знаменитая высокая теплоизоляция сильно ухудшается, а внезапно ударивший мороз (и замораживание воды в пузырьках) приведет к растрескиванию стены.

Он, как губка, всасывает из окружающей среды огромное количество воды — до 20% от собственной массы. В таких условиях его знаменитая высокая теплоизоляция сильно ухудшается, а внезапно ударивший мороз (и замораживание воды в пузырьках) приведет к растрескиванию стены. В-третьих, то, что блоки легко пилить, оборачивается низкой взломостойкостью. Так что если вы собираетесь устроить в доме золотохранилище, как у Скруджа Макдака, лучше использовать другой материал, иначе для братьев Гавс не составит труда устроить кражу, да не со взломом, а с физическим разрушением стены.

Так что если вы собираетесь устроить в доме золотохранилище, как у Скруджа Макдака, лучше использовать другой материал, иначе для братьев Гавс не составит труда устроить кражу, да не со взломом, а с физическим разрушением стены. В-четвертых, многие жалуются на низкую шумоизоляцию : в отзывах пользователей часто встречаются сообщения о прекрасной слышимости любого шума с улицы. С одной стороны, это может уберечь от вышеупомянутых братьев Гавс (можно вовремя насторожиться). С другой, если озаботиться внутренней шумоизоляцией, то можно легко нивелировать этот недостаток.

Недостатков газобетонных материалов можно избежать, если все делать строго по технологиям. И с этим связана следующая глава нашего материала.

Фото: forumhouse.ru

Страшилки о газобетоне — на совести строителей

Газобетонные блоки чаще всего ругают за два серьезных недостатка: Сеть переполнена страшилками о том, как стена разрушается в первую же зиму от мороза или идет трещинами при малейшем механическом воздействии. Показывают даже эффектные видео, на которых газобетонная стена рассыпается без видимого воздействия, просто под давлением плит перекрытия. Но виноват в этих пороках вовсе не сам газобетон, а неквалифицированные строители. Дело в том, что и хрупкость под нагрузкой, и разрушение от мороза — следствия неправильного применения блоков или технологии строительства.

Например, растрескивание стены при морозе — прямое следствие его высокой водопроницаемости. Газобетон уже прибывает на стройплощадку, впитавшим в себя влагу. К тому же и некоторые строители проливают раствор водой при скреплении блоков, и вода эта неизбежно оседает внутри стены. А значит, сохнуть он начинает, когда стена уже построена. И в этом в общем-то нет ничего страшного, но в таком случае надо дать блокам высохнуть, прежде чем закрывать их негигроскопичными материалами. Иными словами, нельзя «запирать» влагу изнутри свежепостроенного дома из газобетона — прежде чем это делать, надо выждать примерно два-три сезона. Иначе первая же зима превратит наружную часть стены в сплошное крошево.

Но это не значит, что отделывать стены вообще никак нельзя в первые два года. Можно оштукатуривать их паропроницаемой штукатуркой и красить паропроницаемой краской, клеить бумажные обои и проводить любые другие процедуры, обеспечивающие свободную отдачу влаги из стен наружу. Важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри помещения и обязательно сделать подоконники (чтобы влага не стекала напрямую по стене).

А вот чего делать нельзя — так это отделывать непросохшие стены сайдингом, оклеивать их виниловыми обоями или флизелином, гидроизолировать прежде, чем они просохнут, обрабатывать паронепроницаемыми красками или полимерными штукатурками.

Фото: forumhouse.ru

Что касается высокой хрупкости газобетонных блоков, то нужно обратить внимание на обустройство фундамента: он должен быть максимально устойчивым, обеспечивающим разность осадок не более 2 мм на 1 метр фундамента. Если разность осадок будет больше, то в кладке стены возникнут трещины. Таким образом, фундамент может быть мелкозаглубленным, но должен быть максимально неподвижным: ленточный монолит или вовсе бетонная плита.



Если у вас пучинистый грунт на участке и вы непременно хотите дом из газобетонных блоков — позаботьтесь о том, чтобы вынуть грунт на глубину не менее полуметра и засыпать на это место непучинистое основание (песок, щебень, ПГС). И еще одно важное требование — почва должна быть максимально сухая, поэтому позаботьтесь о дренаже вокруг фундамента. Главная идея во всем этом — максимально уберечь фундамент от любых движений.

И, наконец, третий миф — газобетонные блоки не выдерживают веса перекрытий выше второго этажа. Это означает всего лишь, что для строительства использовали дешевые блоки кустарного производства. Если же строители клянутся, что блоки фабричные и трясут перед вами сертификатом, значит, закуплены блоки из теплоизоляционного газобетона. Его несущая способность и плотность ниже, чем у конструкционного. И вот он-то как раз и рискует не выдержать тяжести перекрытий.

Фото: forumhouse.ru

По трем этим причинам важно:

Выдержать технические условия по отделке газобетонных стен и дать им просохнуть; Обустроить фундамент, обеспечивающий неподвижность стен; Правильно подобрать сами блоки и не экономить на качестве.