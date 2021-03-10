«Три кита» отведения воды с участка

Дренаж, водосточная система и ливневая канализация: чтобы дом не стоял на болоте

Инженерное устройство участка не ограничивается системами для обслуживания дома. Обязательно нужно задуматься над тем, как будет отводиться вода с самого участка, ведь никому не нужно, чтобы фундамент подмывало, а на почве застаивалась вода. Обустройство полноценной системы водоотведения включает три основных пункта: дренаж, ливневую канализацию и водосток. Поговорим о том, что они собой представляют в общем случае.

Можно ли обойтись малой кровью?

Первый возникающий у большинства домовладельцев вопрос: а можно ли обойтись без какого-то из этих элементов? Можно. Специалисты, определяя необходимость инженерных систем водоотведения, оценивают тип грунта, расположение участка, уровень грунтовых вод и, собственно, какие строения будут стоять на территории. Если на вашем участке проницаемый грунт (например, песчаный), а грунтовые воды не подходят высоко — скорее всего, не потребуется полноценный дренаж.

Но водосточную систему и ливневку сделать будет необходимо. Ведь в нашем климатическом регионе за год с крыши среднестатистического дома стекает минимум 50 «кубов» воды (в виде снега и после дождя), и чтобы все это не отправлялось подмывать фундамент — потребуется водосток, а ливневая канализация поможет избежать формирования огромных луж на участке и направит всю собранную влагу от осадков в безопасное место.

Водосточная система

Итак, задача водосточной системы — собирать и отводить в безопасном направлении осадки и талый снег с крыши, чтобы защитить от переувлажнения фасад и фундамент.

Фото: rcmm.ru

Скрытые водосточные системы в наших краях — редкость, но они тоже имеют право на существование. Они устанавливаются в домах амбарного стиля — когда скатная крыша без свесов переходит прямо в стены. Водоприемные воронки, лотки и отводящие трубы в таком случае монтируют не снаружи, а внутри стен, а по углам дома под облицовкой фасада устанавливают стояки, которые отводят воду.

Наружные водостоки — то, к чему мы больше привыкли: классические подвесные водосборные лотки под скатами крыши, воронки для сбора влаги.

Водосточные системы могут быть из разных материалов. Классика жанра — металлические лотки, воронки и трубы. Последние десятилетия ввели моду на полимерные водосточные системы. Технические и эксплуатационные характеристики обеих разновидностей примерно одинаковы, так что выбор тут зависит от вкуса хозяина и от финансовых предпочтений.

Сечение водоприемных желобов водосточной системы зависит от того, какое количество влаги придется отводить в единицу времени. А это, в свою очередь, зависит от площади крыши. Есть примерные расчеты диаметра желоба в зависимости от площади поверхности:

если площадь крыши до 30 квадратных метров — желоб нужен 80-миллиметровый;

до 50 «квадратов» — желоб нужен в 90 мм;

и если крыша площадью до 125 квадратных метров — нужен 100-миллиметровый желоб.

Если крыша сложной формы, сечение желоба надо увеличивать дополнительно. Инженеры пользуются формулой :

S=(W+H/2)L

Здесь W — длина крыши от конька до другого конца; H — высота ската; L — длина ската, а S — площадь сечения водосточного желоба.

«Ливневка»

Ливневая канализация предназначена для сбора выпавших осадков и перенаправления их по трубам и желобам в специальное место, где влага не нанесет никакого ущерба фундаменту, фасаду или, предположим, подвалу.

В идеале домашняя ливневка состоит из следующих частей:

дождеприемник — воронка, поддон или лоток, через которые собирается вода;

желоб и сливная труба, по которым вода перенаправляется к коллектору или, например, к естественному водоему;

смотровой колодец, через который вы будете контролировать устройство ливневой канализации и проводить ремонтные или профилактические работы;

фильтрационные устройства или пескоуловители — их задача удерживать на себе мусор (траву, частицы почвы и т. д.), чтобы защитить систему от загрязнения.

Фото: krovlya777.ru

Если вы прокладываете каналы внутри земли — нужно проложить трубы, а если ливневка идет по поверхностным рвам — достаточно будет желобов (пластиковых или бетонных). И не забываем о том, что вода должна самостоятельно стекать к приемникам — а значит, трубы надо прокладывать под уклоном в сторону места разгрузки.

Лайфхак: некоторые хозяева обустраивают на участке собственные водоприемники от ливневой канализации и водосточной системы: обыкновенные огромные бочки закапывают в землю, снабжают простеньким насосом и к ним подводят водостоки с крыши и участка. В результате в такой бочке всегда есть вода для полива.

Надо понимать следующее: ливневка — это не дренаж. Это система сбора дождевой и талой воды с участка, защита от воды, падающей с неба, а не от капиллярной влаги почвы и грунтовых потоков. Поэтому надо разделять эти две системы. Без ливневки никак не обойтись, если, к примеру, у вас глинистая почва: после любого дождя на плотном, плохо проницаемом грунте будут скапливаться лужи, а весной вас может поджидать настоящий паводок.

Дренажная система

Эта система нужна, чтобы участок не подтоплялся «снизу» — для сбора капиллярной влаги и понижения уровня грунтовых вод.

Как мы уже говорили выше, можно обойтись без полноценной разветвленной дренажной системы, если участок ваш находится на пригорке, уровень грунтовых вод на нем стабильно низкий, а почва обладает хорошей «проходимостью» для влаги. В этом случае есть смысл озаботиться дренажом только вокруг фундамента дома.

Фото: z500proekty.ru

А вот если участок в низинке, если грунт на нем плохо проницаемый (та же глина), а грунтовые воды подходят высоко (этим страдают, например, очень многие земельные наделы вблизи рек и озер) — обустройство дренажной системы вам прямо показано.

Типовая схема дренажа на участке — это система траншей, в которых прокладываются трубы, и все это обсыпается щебнем или керамзитом. Дренажные трубы отличаются от ливневых (транзитных) тем, что в них есть перфорация — через нее труба и «всасывает» влагу из почвы. Еще в дренажную систему встраиваются специальные колодцы (смотровые, через которые вы будете обслуживать конструкцию), коллекторные (в которых будет собираться вода) и поворотные (создаваемые для удобства прокладывания дренажа по участку).

Коллекторные колодцы могут быть герметичными (а значит, из них воду нужно будет регулярно откачивать) и поглотительные (фильтрующие).

Огромная проблема подавляющего большинства участков с дренажом — в том, куда девать воду. Далеко не у каждого домовладельца есть возможность регулярно откачивать воду из дренажных колодцев или сбрасывать ее естественным путем, например, в ближайший пруд или озеро. Если приложить определенные усилия, можно обустроить бочку-водоприемник (как уже было рассказано выше), а можно сделать открытый пруд, в который будет сбрасываться дренажная вода со всего участка. Эту влагу можно использовать для полива огорода.

Разумеется, каждую из этих систем мы еще будем подробно разбирать: все они регламентируются отдельными документами, и в каждой есть множество хитростей и сложностей. Каждой системе водоотведения с участка впоследствии мы посвятим отдельные статьи.

