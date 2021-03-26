Лебедев прокомментировал инцидент со сгоревшим памятником в Заинске

Фото: фото предоставлены МЧС и прокуратурой РТ

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал на своем YouTube-канале ситуацию с детьми, которые подожгли памятник Воина-освободителя в Заинске.

«Детям нужно дать по конфете и прочитать лекцию о том, что нехорошо поджигать еловые ветки на Вечном огне», — заявил Лебедев.

фото: zainsk.tatarstan.ru

Также он отметил, что нужно наказать того, кто взял такой некачественный материал на изготовление памятника.

Напомним, новый памятник в Заинске был открыт в мае 2020-го, его презентовали как огнеупорный, однако скульптура из стекловолокна полностью сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня. 17 марта полиция нашла юных поджигателей, СК возбудил дело по факту уничтожения памятника погибшим при защите Отечества.

После окончания разбирательств относительно сгоревшего памятника Неизвестному Солдату в Заинске будет решаться вопрос о проведении ревизии применительно к другим подобным объектам.

Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».

