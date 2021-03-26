Игра в пятнашки: как расставить постройки на участке

… и ни разу не нарушить нормативы

Фото: Ирина Плотникова

Есть много СП (раньше мы называли их СНиПами) и других нормативных актов, которые устанавливают требования к расстояниям, на которых должны отстоять постройки на участке — друг от друга, от соседнего забора, от соседнего дома, от своего дома, от септика или от бани... И если пытаться выполнить все требования — вспоминается недобрым словом старая народная загадка про волка, козу и капусту. Особенно если участок маленький. Но так или иначе, нормативы эти надо знать. Мы уже разговаривали о некоторых аспектах таких требований, но считаем нужным напомнить о них еще раз и собрать все в одном месте. Итак, смотрим, как правильно распланировать участок.

Какими нормативными актами руководствоваться

Есть несколько сводов правил (СП), которые пришли на смену советским СНиПам и регламентируют правила планировки садовых и придомовых участков.

Если у вас участок в СНТ, то при планировании участка надо руководствоваться СП 53.13330.2019 “Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения”.

Приемлемое расстояние между двумя соседними домами и другими зданиями описывается в СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты… Требования к объемно-планировочным решениям”.

Если ваш участок находится в городской черте — есть смысл обратиться к СП 55.13330.2016 “Дома жилые одноквартирные”, но исключительно для общего развития. В нем описываются конструктивные решения домов и инженерные сети, а отдельное расстояние между постройками на участке ИЖС не оговаривается.

И, наконец, сельская местность и поселки описываются в СП 42.13330.11 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

Есть еще несколько “профильных” СанПиНов, а еще не забудьте заглянуть в ПЗЗ и в ГПЗУ территории, на которой вы проживаете. Ведь в зависимости от того, в какой зоне находится ваш участок и что стоит рядом с ним — на ваши “пятнашки” могут действовать особенные условия (особенно жесткие в случае, если вам посчастливилось находиться на природоохранной территории или вблизи исторического памятника).

Фото goldan-hands.ru

Как правильно мерить расстояние между строениями

Казалось бы, в чем вообще вопрос? Но оказывается, есть нюансы. Нечаянно ошибившись в замерах, вы можете впоследствии об этом пожалеть — при продаже или, к примеру, при узаконивании постройки (к примеру, когда вы пойдете регистрировать баню).

Итак, по общим правилам, расстояние между одной постройкой и другой (и неважно, идет ли речь о ваших доме и бане или о протяженности между вашим домом и соседским) измеряется от стены до стены (или от цоколя до цоколя). Разумеется, по прямой.

НО: если у вашего дома крыша свисает на полметра от стены и больше (или, к примеру, навес, или крыльцо, или эркер) — расстояние замеряется от нее. В случае, если, к примеру, у коттеджа второй этаж, и он выступает над первым — расстояние до требуемой постройки мерится именно от него (или от его проекции на землю). Суть такого ужесточения простая: если ваш дом охватит огонь и вознамерится перейти на другое здание, он будет переходить не дисциплинированным образом — от стены к стене —, а там, где расстояние будет минимальное.

Фото stroydomufa.ru

Допустимые расстояния

Расстояния от дома:

до забора соседнего участка должно быть не меньше 3 метра ;

; до лесного массива (то есть до первых деревьев) должно быть минимум 15 метров ;

; до красной линии улиц — как минимум 5 метров , до красной линии проездов — 3 метра ;

, до красной линии проездов — ; до бани и уличного туалета — не менее 8 метров ;

; от окон до стен соседского дома или, скажем, соседской бани — минимум 4 метра .

Расстояния от хозяйственных построек:

до границ соседского участка — минимум 1 метр . Но при этом нужно организовать водосточную систему так, чтобы стоки шли на ваш участок, а не лились со свеса крыши гаража к соседу;

. Но при этом нужно организовать водосточную систему так, чтобы стоки шли на ваш участок, а не лились со свеса крыши гаража к соседу; до красной линии улиц и проездов — от 5 метров ;

; если это сарай для животных или, скажем, курятник — до границы участка должно быть минимум 4 метра .

Фото happymodern.ru

От границ участка:

до стволов среднерослых деревьев — минимум 2 метра . Так что если с соседской яблони вам в сад валятся плоды — смело собирайте, а в случае претензий пригрозите соседу жалобой на то, что у него яблоня растет не по регламенту;

. Так что если с соседской яблони вам в сад валятся плоды — смело собирайте, а в случае претензий пригрозите соседу жалобой на то, что у него яблоня растет не по регламенту; до крупномерных деревьев — минимум 3 метра ;

; до кустарников — метр . Так что живая изгородь в качестве защиты от соседских глаз подойдет, но только если она стоит минимум в метре от вашего же забора. Таким образом, придется изрядно уменьшить площадь участка;

. Так что живая изгородь в качестве защиты от соседских глаз подойдет, но только если она стоит минимум в метре от вашего же забора. Таким образом, придется изрядно уменьшить площадь участка; до стены гаража — 1 метр , если имеется в виду граница с соседом, и можно строить вплотную к границе, если имеется в виду граница с улицей или проездом.

От уличного туалета (если нет канализационной системы):

до собственного дома — минимум 8 метров ;

; до колодца — минимум 8 метров ;

; до дома соседа — от 12 метров ;

; до соседского забора — минимум 2 метра (на такое же расстояние от соседа надо отнести и септик, и компостную яму).

Важно еще вот что: всего на участке должно быть занято строениями максимум 30% площади. А если приплюсовать сюда дорожки, тропинки, детские площадки и бетонированные стоянки — зоны с твердым покрытием — должно получаться не больше половины. То есть, минимум 50% участка должны быть, условно говоря, с травой.

Забор может быть максимальной высотой в 1,8 метра.

Фото kois67.ru

На радость пожарным

Противопожарные СП трагически молчат о том, как нужно ставить хозяйственные постройки на участке. Но вот ваши территориальные взаимоотношения с соседями они строго регулируют. Как Кай и Герда, “одним прыжком” лазить друг к другу в гости в окна не получится. А допустимые, с точки зрения пожарных, расстояния между соседними домами зависят от того, из чего они построены. Итак:

между двумя негорючими домами (каменными, кирпичными, бетонными) должно быть минимум 6 метров ;

; между двумя домами из негорючих материалов, но с деревянными перекрытиями — уже 8 метров ;

; между двумя домами из горючих материалов (дерево, каркасники) — от 15 метров ;

; если оба дома из негорючего материала, но один из них с деревянными перекрытиями — от 8 метров ;

; если один дом — из горючего, а второй из негорючего материала — минимум 10 метров ;

; и если один дом из негорючего материала с деревянными перекрытиями, а второй — из горючего материала — между ними надо выдержать дистанцию минимум в 12 метров .

Продумать надо и расположение ваших надворных построек по отношению к соседскому дому — здесь тоже есть правила. Если ваш гараж сложен из кирпича — до соседского дома должно быть минимум 10 метров. Если имеется в виду кирпичный гараж с деревянными перекрытиями — увеличим это расстояние до 12 метров. А если у вас деревянный курятник с соломенной крышей — извольте вынести его за 15 — 18 метров от соседнего дома.

Фото столярный-цех72.рф

Два важных вопроса

А что делать, если участок хитрой формы и на нем невозможно выдержать все необходимые расстояния? В этом случае нужно написать запрос в комитет по архитектуре или в другую профильную структуру, выделенную в муниципалитете, и разрешить отклониться от действующих СП. Если речь не идет о каких-то совсем уж серьезных нарушениях — вам пойдут навстречу.

А если не соблюсти нормы? Можно нарваться на штрафы или на распрю с соседями. Но это не главные проблемы — с соседями можно помириться (или, наоборот, до конца жизни не разговаривать), а деньги заработать. Но вот если дом сгорит от уголька, выскочившего из бани, вода в колодце всегда будет попахивать туалетом, слишком близко вырытым, корень дерева пробьет фундамент — кому тогда вы будете задавать эти вопросы?..

