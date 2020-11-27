Чтобы все было чисто: строительство и регистрация бани на участке

Баню надо запланировать и построить правильно, иначе ее могут признать самостроем и потребовать снести

Вряд ли, планируя индивидуальный дом на собственном участке, вы собираетесь обойтись унылой душевой кабиной для омовений. Умами миллионов наших соотечественников владеет баня — идеальный способ отдохнуть душой и телом, оздоровиться и получить заряд бодрости. Но, как выясняется, законодательство расставило на пути к собственной бане гражданина на его участке несколько капканов. Как их обойти — разбирается «Реальное время», а помогает нам в этом кадастровый инженер Лилия Купчихина.

Надо ли регистрировать баню?

На кадастровый учет, согласно российскому законодательству, нужно ставить не только жилые дома, но и нежилые постройки — в том случае, если они являют собой объекты капитального строительства. Градостроительный кодекс Российской Федерации проводит границу между капитальными и некапитальными объектами по двум главным признакам:

капитальные объекты нельзя переместить так, чтобы они не разрушились и не потеряли функциональность;

капитальные объекты построены на прочном фундаменте, то есть неразрывно связаны с землей.

Таким образом, теплица, уличный туалет или разборная беседка — скорее всего, некапитальные объекты, и регистрировать их не надо. А вот, к примеру, гараж с фундаментом, кирпичная беседка и большинство бань будут отнесены к капитальным объектам вспомогательного назначения, которые стоят на участке помимо основного дома.

Кстати, не нужно поддаваться частому заблуждению: объекты вспомогательного назначения (наподобие тех же бань или беседок) на участке, предназначенном под ИЖС, вовсе не обязательно должны строиться только после того, как на нем будет построен дом. Этого требования нет в законодательстве (и об этом прямо говорит письмо Минэкономразвития от 13 апреля 2020 года №3215-АБ/20).

Если ваша баня будет небольшой и уложится в 50 кв.м — на нее будет начисляться нулевой налог. Фото kadastr-plan.ru

Да, на капитальные объекты будет начисляться налог. Но не будем забывать: в случае индивидуального жилья налог будет начисляться с площади за вычетом 50 квадратных метров от общей (об этом мы писали в одной из предыдущих статей). Поэтому, если ваша баня будет небольшой и уложится в эту площадь — на нее будет начисляться нулевой налог.

Игра в пятнашки: где поставить баню

Баня — объект совсем непростой в плане выбора места, ведь ее на участке надо расположить так, чтобы она соответствовала и градостроительным нормам (отстояла на положенное расстояние от дома и от границы соседского участка), и санитарно-эпидемиологическим (ведь это сооружение, от которого отходят стоки), и противопожарным (ведь если в ней топится печь открытым огнем — существует серьезная опасность возгорания). Требования эти регламентируются в основном СНиП 30-02-97 (в актуализированной их форме), СП 11-106-97 и некоторыми другими документами.

Расстояние от жилого дома до бани (сауны) должно составлять не менее 8 метров.

Сбор и обработка стоков от бани или сауны проводится “в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных не ближе 4 метров от границы соседнего участка”.

Расстояние от стены бани до соседского забора не должно быть менее 1 метра. При этом скат крыши должен быть спроектирован так, чтоб дождевые стоки не проливались с него на соседский участок.

Если рядом лес, то до лесного массива до бани должно быть не меньше 15 метров.

Фото mfcgos.ru

Если к участку примыкает природный водоем, то забудьте мечты о том, чтоб выбегать из бани прямо на мостки и прыгать в реку в чем мама родила. Для этого придется пробежать минимум 20 метров (такова ширина береговой полосы, которая должна быть оставлена для общего пользования). Это — требование Водного кодекса РФ .

Если на участке есть колодец или водяная скважина, то баню надо отнести от него минимум на 12 метров — чтобы стоками не загрязнить водоносный горизонт. Правда, это не регулируется законодательными нормами, но делать так рекомендует большинство специалистов.

И, наконец, ваша баня должна располагаться минимум в 5 метрах от дороги и от красной линии (если она проходит где-то рядом).

По актуализированному СНиП, в границах одного участка противопожарные расстояния не нормируются — то есть, вы можете спокойно поставить сарай, баню и, скажем, беседку вплотную друг к другу. Важно лишь выдержать расстояние минимум в 8 метров от жилого дома и необходимые отступы от соседских участков. Поиграв в пятнашки таким образом, вы можете найти идеальное место для своей бани.

Вы спросите: а как же с банями, пристроенными к дому? В этом случае СНиП, устанавливающий расстояния для отдельно стоящих построек, ничего не говорит. Так что такую баню нужно учитывать в общей площади — несмотря на то, что она будет представлять определенную пожароопасность (особенно если в ней будет стоять дровяная печь), это будет неотрывная часть вашего дома.

В Подмосковье с недавних пор эти органы запускают специальные шпионские дроны, которые фотографируют подозрительные “лишние” крыши на участке, где зарегистрирован только дом. Фото: pixabay.com

Эксперты советуют вход в помещение бани ориентировать на южную сторону (потому что здесь больше солнца, а значит, зимой копится меньше снега). Окна лучше размещать на западе или на юго-западе (так будет обеспечиваться максимум освещенности). И еще один важный совет: из окон дома должно быть хорошо видно вашу баню и вход в нее: в случае, если случится возгорание, лучше увидеть это сразу, а не ориентироваться на столб густого черного дыма, идущего откуда-то из-за угла.

И еще один вопрос: что будет, если вы поставите баню не в соответствии со СНИПами и не будете ее регистрировать? С большой вероятностью, до поры до времени ничего. Но возможны несколько вариантов, когда нарушение откроется, и тогда вам грозят разнообразные санкции — от штрафа до постановления снести баню как незаконную постройку:

На вас “стукнут” зоркие соседи, которые увидят, что расстояние между домом и баней меньше 8 метров.

Еще хуже, если зоркие соседи решат, что ваша баня, построенная ближе, чем следует, от их забора, нарушает их права на комфортное проживание на участке. Например, зимой с крыши бани на их участок падает снег, второй этаж (если он есть) затеняет их клумбы, а дым из печной трубы идет прямиком к ним в беседку. Они вправе подать в суд, если есть нарушения по расположению, и суд вполне может обязать вас снести ваш источник здоровья и молодости (коль скоро его нельзя перенести в другое место).

О нарушении узнают органы Росреестра, причем пути их неисповедимы: например, в Подмосковье с недавних пор эти органы запускают специальные шпионские дроны, которые фотографируют подозрительные “лишние” крыши на участке, где зарегистрирован только дом. Некоторые предприимчивые землевладельцы “спасаются” от таких фотографий размещением бутафорской травки на крышах самовольно построенных “апгрейдов” своего участка.

Вооружившись техническим планом, паспортом и 350 рублями на уплату пошлины, собственник участка (и бани) отправляется в МФЦ, где подает документы на регистрацию объекта в Росреестре. Фото Гуландам Фатхуллиной

Как поставить баню на кадастровый учет

Итак, если ваша баня не относится к типу “кедровая бочка” или не стоит на мелкозаглубленном фундаменте, с которого ее легко снять и переставить в другое место без потери функциональности, то ее надо зарегистрировать в Росреестре, поставив на кадастровый учет.

Для этого вы должны сперва вызвать на участок кадастрового инженера. Он измерит вашу баню и составит ее технический план: где она размещена (с четкими геодезическими координатами), как расположены помещения внутри, как она ориентирована по сторонам света.

Затем, вооружившись этим техническим планом, паспортом и 350 рублями на уплату пошлины, собственник участка (и будущий счастливый обладатель бани) отправляется в МФЦ, где подает документы на регистрацию объекта в Росреестре. Дальше процедура будет проходить без участия собственника: если баня не выходит за границы участка, ее зарегистрируют, присвоят ей кадастровый номер и даже определят кадастровую стоимость.

И если вы соблюли все необходимые правила — ваша баня будет долгие годы вас радовать!

