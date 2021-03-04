«Никаких поблажек не должно быть»: вдова Деданина потребовала максимального срока для убийцы мужа

Фото: предоставлено Лилией Асфандияровой, пресс-служба Бугульминского горсуда

«Снисхождения не должно быть. Человек забрал мужа, отца»

Сегодня в Бугульминском городском суде стартовал процесс над 54-летним рецидивистом Араиком Мирзояном — его обвиняют в убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме 1 сентября 2020 года, а также в незаконном обороте оружия.

Мирзоян еще на старте процесса признал вину — он заявил, что совершил преступление из мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который был в числе напавших на Деданина еще в 2018 году. Тогда Нетроголов с приятелем попытались ограбить дом бизнесмена, однако Деданин оказал жесткое сопротивление — вырвал у нападавших пистолеты и атаковал их с ножом в руках, в результате чего двое нападавших скончались. В итоге на Деданина даже завели уголовное дело по подозрению в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, однако вскоре это дело было прекращено.

За несколько месяцев до убийства Деданина на воле оказался тренер по фитнесу из Альметьевска Андрей Климанов, которого силовики подозревали в организации нападения на дом Деданиных ради наживы, однако суд признал его виновным лишь в пособничестве покушению на грабеж, приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии и вскоре освободил по отбытию этого срока.

На процесс пришла вдова убитого, Олеся Деданина. Она попросила судью запретить журналистами снимать ее лицо из опасений за собственную жизнь — суд удовлетворил эту просьбу. Также Олеся Деданина попросила о наиболее строгом наказании для подсудимого.

«Никаких поблажек не должно быть, должно быть что заслуживает. Снисхождения не должно быть. Человек забрал мужа, отца», — заявила вдова на суде

«Он остановился, поднял руки, «Парни, я к вам претензий не имею»

Также сегодня в суде допросили брата погибшего, Сергея Деданина. Сразу после убийства он погнался за нападавшем и настиг его, когда тот попытался скрыться на автомбиле. Он подробно описал судье, как это было:

— Я находился на складе, РЦ «Изобилие». Со стороны сотрудников, коллег, прозвучало, что стреляли в Евгения Александровича. Увидел лежащим на земле своего брата… Спросил, куда он (нападавший — ред.) побежал… — рассказал — Они мне показали за здания, я ломанулся за здание. Спросил, куда побежал стрелявший, побежал за ним. За зданием отсутствовала большая часть забора, пробежал здание и увидел двигающегося к своей машине человека. Добежал до машины, он уже собирался трогаться, я приоткрыл дверь, он резко сдал назад. Потом он, вырулив на меня, поехал вперед, я отскочил. Потом он поехал опять назад. Я посмотрел на номер, после чего он столкнулся с другим автомобилем. Он остановился, откатился на несколько метров вперед. Он вышел из машины, поднял руки, казал «Парни, я к вам претензий не имею». После чего мы его повалили на землю

Сергей Деданин подтвердил, что слышал три выстрела и видел ранения на теле брата. Он также описал судье внешний вид нападавшего — весь в черном, футболке и кепке. Нападавший, по его словам, пытался скрыться на белом автомобиле «Хендай Грета». Пистолет при нападавшем оказался с собой, хотя сотрудникам полиции тот, по словам Сергея Деданина, Мирзоян сказал, что выбросил его неподалеку.

Что рассказали другие свидетели и прокурор

В ходе выступления прокурора и допроса других свидетелей стали известны некоторые подробности убийства Деданина и событий, ему предшествовавших. Так, гособвинитель Лейсан Сабирова рассказала, что кустарно переделанный пистолет для убийства Мирзоян приобрел еще весной 2020 года, после чего хранил его у себя на съемной квартире в Самаре до 25 августа. Далее, по версии следствий, Мирзоян поехал в Бугульму — и караулил его у здания фирмы Деданина «Изобилие».

На суде также выступила свидетельница Галиуллина, которая в момент убийства Деданина находилась в офисе «Изобилия».

— Общалась с сотрудниками в здании, услышали хлопки. Подошли к окну, так как там не совсем понятно было, что за хлопки, увидели, что сотрудники волновались и кричали «Вызовите скорую». Я задала вопрос «Что случилось», мне отвечали «Стреляли в Евгения Александровича». Тогда я побежала вызывать скорую и милицию, — сообщила свидетельница суду.

Еще одним свидетелем стал находившийся неподалеку от места убийства Агапов.

— Стояли, курили. Услышали хлопок. Сначала подумали, что мусорка у нас приезжает, она стояла, бывает там баллоны взрываются. Потом еще один хлопок. Андрей [Агеев] за поддон зашел, сказал — в «В Женю стреляют». Крикнули Сережу [Деданина, брата Евгения Деданина], Сережа выбежал. Самого убийцу я не видел, — рассказал он.

Заседание продолжится в 13.00, сообщает пресс-секретарь Бугульминского городского суда Лилия Асфандиярова.

Александр Артемьев, фото и видео предоставлено Лилией Асфандияровой, пресс-служба Бугульминского горсуда.