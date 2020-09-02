Следком опасается за жизнь убийцы Деданина

У следователей есть основания опасаться за жизнь и здоровье Араика Мирзояна, подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане. Сегодня на место преступления задержанного привезли в бронежилете и каске, передает журналист «Реального времени».



Место проведения следственных действий на производственной базе ТД «Изобилия» было оцеплено автоматчиками. В присутствии понятых Мирзоян подробно рассказал и показал, как напал на Деданина со спины, а затем сделал еще два контрольных выстрела.

Ожидается, что в ближайшее время в Бугульминский горсуд будет направлено ходатайство на арест подозреваемого.

Напомним, Деданина расстреляли накануне, а в задержании преступника приняли участие его родственники и подчиненные. На первом же допросе уроженец Армении Мирзоян заявил, что выслеживал бизнесмена долгое время, хотел отомстить за убитого два года назад друга — Ивана Нетроголова, который участвовал в вооруженном налете на дом Деданина, но встретил жесткий отпор хозяина.

Детали — в репортаже «Реального времени» с места.