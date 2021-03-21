Ответ Путина Байдену, депутат от Татарстана о пальмовом масле и лошадиное «Алга!»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О детях-поджигателях памятника в Заинске
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на сессии Госсовета РТ заявила, что не считает нужным наказывать детей, которые в Заинске подожгли памятник Воину-освободителю. По ее словам, это происшествие — результат недостаточного воспитания со стороны родителей, которые детям не объяснили, что такое вообще памятник, что такое память о героях.
Еще о воспитании детей
На том же заседании Госсовета депутат Олег Коробченко завязал с Волынец дискуссию о проблеме соблюдения детьми прав и обязанностей — с примером из собственной жизни, который описан выше. Волынец пример с ремнем, понятное дело, не обрадовал. «Давайте договоримся, что я сейчас не слышала про ремень, хотя как мама четверых детей я вас понимаю. А вообще, бить детей нельзя!» — ответила она. Коробченко заявил, что детей и не бил — просто показал им ремень.
О пальмовом масле
Так считает депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин. Он напомнил, что вредность пальмового масла не доказана, а проблема в том, что в России нет системы контроля качества поставляемого продукта. К сожалению, слова депутата, как и объяснения множества других ученых, остаются гласом вопиющего в пустыне: страшилки о пальмовом масле «работают» лучше, чем разумные объяснения о его свойствах.
О чипировании
В прямом эфире в «Инстаграме» главный специалист по медицинской генетике Минздрава Татарстана Зульфия Вафина попыталась развеять один из самых популярных мифов о вакцинации: что вместе с вакциной в организм якобы внедряют некий чип, через который тайные силы (вставьте любые на ваш вкус) будут управлять человеком и следить за ним. Впрочем, окончательно победить этот миф пока не удалось ни генетикам, ни Генпрокуратуре, которая еще с прошлой весны инициирует блокировки ресурсов с фейками о коронавирусе и вакцинации.
«Алга!»
«Алга!» — «заявляют» разом 400 лошадей в Лениногорском районе Татарстана, выстроившись в это слово так, чтобы его было видно с воздуха. Построил лошадей местный фермер Фарит Набиуллин: он рассыпал по контуру букв овес, потом приучал животных вставать на нужные места. На 400 лошадей понадобилось 10 мешков овса. Как заявил сам фермер, флешмоб был проведен с целью продвижения местной породы лошадей: «Поэтому и решили сделать это креативно, показав при этом всю силу и мощь наших лошадей».
Байден о Путине
17 марта президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Об этом он сказал в ходе интервью с журналистом телеканала ABC Джорджем Стефанополусом. На вопрос, считает ли он Путина убийцей, президент ответил: «Ага, да». Это заявление вызвало бурную реакцию в России: чиновники всех уровней обрушились с критикой в адрес Байдена, упражняясь в остроумии и злословии. Оставим все их реплики за рамками этого материала, кроме одной, самой важной — ответа самого Путина.
Путин о Байдене
Таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал слова Байдена. Позже Путин также предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате, Байден ответил, что так или иначе пообщается с президентом России — но неизвестно когда.
О матерной реплике из уст министра культуры
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его министр культуры Арина Новосельская не лишится должности из-за матерной реплики во время совещания. Арина Новосельская 11 марта во время видеосовещания, в котором принимал участие глава Крыма, случайно включила микрофон. «Ну *** твою мать, поставили как обезьяне», — пожаловалась Новосельская, думая, что ее никто не слышит. Анекдот про прачечную и Министерство культуры, разумеется, «взвился» в общественном пространстве с новой силой.
О Хабибе
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, сообщил президент бойцовской организации Дана Уайт. Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в 2018 году, одолев американца Эла Яквинту. После этого трижды титул защищал — в боях с ирландцем Конором Макгрегором и с американцами Дастином Порье и Джастином Гэйтжи. По окончании последнего боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца. На счету Нурмагомедова нет ни одного поражения.
Об обреченном биткоине
Глава ВТБ Андрей Костин считает биткоин, несмотря на рост его стоимости, «обреченной» валютой. Но в целом банкир полагает появление цифровых валют неизбежностью. А пока биткоин торгуется вокруг исторических максимумов в $58 тысяч.
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