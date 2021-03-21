Ответ Путина Байдену, депутат от Татарстана о пальмовом масле и лошадиное «Алга!»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О детях-поджигателях памятника в Заинске

«Здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной, работать как с семьями, так и с детьми, со школой»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на сессии Госсовета РТ заявила, что не считает нужным наказывать детей, которые в Заинске подожгли памятник Воину-освободителю. По ее словам, это происшествие — результат недостаточного воспитания со стороны родителей, которые детям не объяснили, что такое вообще памятник, что такое память о героях.



Еще о воспитании детей

«Ирина Владимировна, я отец пятерых детей, один раз попал в ситуацию, когда они перевернули всю квартиру. Я у них отобрал телефоны, компьютеры, и средний сын мне говорит: «Папа, ты нарушаешь мои права». Я достал ремень и вполне традиционными методами объяснил про мои обязанности. Вот у меня вопрос: «В каких судебных делах вы участвуете?..»

На том же заседании Госсовета депутат Олег Коробченко завязал с Волынец дискуссию о проблеме соблюдения детьми прав и обязанностей — с примером из собственной жизни, который описан выше. Волынец пример с ремнем, понятное дело, не обрадовал. «Давайте договоримся, что я сейчас не слышала про ремень, хотя как мама четверых детей я вас понимаю. А вообще, бить детей нельзя!» — ответила она. Коробченко заявил, что детей и не бил — просто показал им ремень.



О пальмовом масле

«Пальмовое масло — абсолютно экологически чистый продукт, в основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища»

Так считает депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин. Он напомнил, что вредность пальмового масла не доказана, а проблема в том, что в России нет системы контроля качества поставляемого продукта. К сожалению, слова депутата, как и объяснения множества других ученых, остаются гласом вопиющего в пустыне: страшилки о пальмовом масле «работают» лучше, чем разумные объяснения о его свойствах.



О чипировании

«ДНК-чип представляет собой несколько одноцепочечных молекул ДНК, так называемых ДНК-зондов, но они должны располагаться на особой платформе — твердой основе. Но на сегодняшний день чипов, которые можно ввести через инъекцию, я не знаю. До этого еще не дошли. Их в природе не существует. Чипировать людей через вакцинацию невозможно на сегодняшний день»

В прямом эфире в «Инстаграме» главный специалист по медицинской генетике Минздрава Татарстана Зульфия Вафина попыталась развеять один из самых популярных мифов о вакцинации: что вместе с вакциной в организм якобы внедряют некий чип, через который тайные силы (вставьте любые на ваш вкус) будут управлять человеком и следить за ним. Впрочем, окончательно победить этот миф пока не удалось ни генетикам, ни Генпрокуратуре, которая еще с прошлой весны инициирует блокировки ресурсов с фейками о коронавирусе и вакцинации.



«Алга!»

Фото: agro.tatarstan.ru

«Алга!» — «заявляют» разом 400 лошадей в Лениногорском районе Татарстана, выстроившись в это слово так, чтобы его было видно с воздуха. Построил лошадей местный фермер Фарит Набиуллин: он рассыпал по контуру букв овес, потом приучал животных вставать на нужные места. На 400 лошадей понадобилось 10 мешков овса. Как заявил сам фермер, флешмоб был проведен с целью продвижения местной породы лошадей: «Поэтому и решили сделать это креативно, показав при этом всю силу и мощь наших лошадей».



Байден о Путине

Журналист ABC: «Вы считаете Путина убийцей?» Джо Байден: «Ага, да»

17 марта президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Об этом он сказал в ходе интервью с журналистом телеканала ABC Джорджем Стефанополусом. На вопрос, считает ли он Путина убийцей, президент ответил: «Ага, да». Это заявление вызвало бурную реакцию в России: чиновники всех уровней обрушились с критикой в адрес Байдена, упражняясь в остроумии и злословии. Оставим все их реплики за рамками этого материала, кроме одной, самой важной — ответа самого Путина.



Путин о Байдене

«И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще».

Таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал слова Байдена. Позже Путин также предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате, Байден ответил, что так или иначе пообщается с президентом России — но неизвестно когда.



О матерной реплике из уст министра культуры

«Нет, в этой связи [увольнять] точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было. […] Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке — там все бы поняли, что без этого стройка не идет»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его министр культуры Арина Новосельская не лишится должности из-за матерной реплики во время совещания. Арина Новосельская 11 марта во время видеосовещания, в котором принимал участие глава Крыма, случайно включила микрофон. «Ну *** твою мать, поставили как обезьяне», — пожаловалась Новосельская, думая, что ее никто не слышит. Анекдот про прачечную и Министерство культуры, разумеется, «взвился» в общественном пространстве с новой силой.



О Хабибе

«Он официально закончил карьеру, 100%. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, сообщил президент бойцовской организации Дана Уайт. Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в 2018 году, одолев американца Эла Яквинту. После этого трижды титул защищал — в боях с ирландцем Конором Макгрегором и с американцами Дастином Порье и Джастином Гэйтжи. По окончании последнего боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца. На счету Нурмагомедова нет ни одного поражения.



Об обреченном биткоине

«Я считаю, что цифровая валюта — вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты, как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены. […] Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетничество, мне всегда казалось»

Глава ВТБ Андрей Костин считает биткоин, несмотря на рост его стоимости, «обреченной» валютой. Но в целом банкир полагает появление цифровых валют неизбежностью. А пока биткоин торгуется вокруг исторических максимумов в $58 тысяч.

